Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Тинькофф-банк» сможет проводить операции с драгоценными металлами

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Центральный банк РФ выдал «Тинькофф-банку» обновленную универсальную лицензию. Теперь организация имеет право проводить операции с драгоценными металлами, в том числе привлекать их от юридических и физических лиц во вклады.

«Тинькофф-банк» сможет проводить операции с драгоценными металлами

Информация о получении «Тинькофф-банком» обновленной банковской лицензии размещена в реестре Банка России. 

С 11 апреля «Тинькофф-банк» получил право проводить операции с драгоценными металлами. Банк может привлекать их во вклады от физических и юридических лиц, вести металлические банковские счета и производить перевод по ним, говорится в лицензии.

На фоне нестабильности финансового рынка спрос россиян на драгоценные металлы, в частности золото, вырос в несколько раз. Росту также способствовало решение Центрального банка отменить НДС в размере 20% на покупку золотых слитков.

Из-за повышенного спроса на золото среди населения Банк России 15 марта заявил об остановке покупки золота у банков. Регулятор сделал это, чтобы банки могли удовлетворить спрос россиян на золотые слитки.

25 марта Центральный банк установил фиксированную цену в 5 тысяч рублей за один грамм, по которой будет скупать золото у банков. Однако с 8 апреля отменил этот регламент и начал покупать металл по договорной цене вместо фиксированной.

Фото на обложке: corlaffra / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
  2. 2 Центральный банк раскрыл структуру международных резервов России
  3. 3 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
  4. 4 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
  5. 5 Иностранные онлайн-магазины стали блокировать платежи по российским картам UnionPay
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

13 апреля 2022

Tender Hack

14 апреля 2022

Программа ускоренного развития бизнеса «МСП: Акселератор инноваций»

14 апреля 2022

Startup Tour 2022

15 апреля 2022

«Венчурная академия»

15 апреля 2022

Всероссийский конкурс open source проектов школьников и студентов

Все ВОЗМОЖНОСТИ