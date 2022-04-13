«Тинькофф-банк» сможет проводить операции с драгоценными металлами

Центральный банк РФ выдал «Тинькофф-банку» обновленную универсальную лицензию. Теперь организация имеет право проводить операции с драгоценными металлами, в том числе привлекать их от юридических и физических лиц во вклады.

Информация о получении «Тинькофф-банком» обновленной банковской лицензии размещена в реестре Банка России.

С 11 апреля «Тинькофф-банк» получил право проводить операции с драгоценными металлами. Банк может привлекать их во вклады от физических и юридических лиц, вести металлические банковские счета и производить перевод по ним, говорится в лицензии.

На фоне нестабильности финансового рынка спрос россиян на драгоценные металлы, в частности золото, вырос в несколько раз. Росту также способствовало решение Центрального банка отменить НДС в размере 20% на покупку золотых слитков.

Из-за повышенного спроса на золото среди населения Банк России 15 марта заявил об остановке покупки золота у банков. Регулятор сделал это, чтобы банки могли удовлетворить спрос россиян на золотые слитки.

25 марта Центральный банк установил фиксированную цену в 5 тысяч рублей за один грамм, по которой будет скупать золото у банков. Однако с 8 апреля отменил этот регламент и начал покупать металл по договорной цене вместо фиксированной.

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