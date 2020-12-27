Банк «Точка» и блогер Елена Шейдлина представили лимитированную коллекцию одежды

Банк «Точка» представил лимитированную коллекцию одежды с рисунками художницы и блогера Еленой Шейдлиной. В коллекцию вошли унисекс-телогрейка, дождевик, теплые мужские и женские варежки, теплая косынка и панама, а также уплотненный чехол для ноутбука. Об этом Rusbase сообщил представитель банка.

Приобрести вещи можно в недавно открытом онлайн-магазине одежды и аксессуаров банка «Универмаг».

Для производства коллекции партнеры выбрали российские бренды одежды Husky Wear и Made on Earth. Оба бренда создают авторскую повседневную одежду для мужчин и женщин.

Отмечается, что в фотосессии для новой коллекции снялись реальные сотрудники «Точки».

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Ранее в декабре «Точка» объявил о запуске онлайн-магазина одежды и аксессуаров «Универмаг». В магазине представлена собственная линейка товаров. Дизайн большинства из них команда «Универмага» разрабатывает самостоятельно.