В России впервые пройдет крупнейшая ИТ-конференция True Tech Day

Знаковое событие в ИТ-мире, посвященное ключевым технологическим трендам, будет проведено 31 марта в Москве. На мероприятии выступят международные и российские эксперты.
Среди приглашенных спикеров:
- Антон Степаненко, CTO Ozon;
- Кирилл Викентьев, CPO GrowthHacking&JTBD, Альфа Digital;
- Павел Воронин, CTO и первый вице-президент по технологиям МТС;
- Артем Елизаров, СТО Ozon Retail;
- Ван Хачатрян, руководитель отдела товарной рекламы, ex-руководитель машинного обучения и матчинга, Ozon;
- Иван Филь, руководитель лаборатории геймификации, Сбер;
- Павел Гнедков, CEO ANY ID, технический владелец продукта, Tinkoff ID;
- Виктор Кантор, директор Центра Big Data МТС;
- Джасприт Биндра, основатель Digital Matters в Индии и Tech Whisperer Limited;
- Евгений Черешнев, исполнительный директор по стратегии и инновационному развитию, МТС Кибербезопасность;
- Сергей Артюхов, руководитель дивизиона «Инструменты производственного процесса», Сбер;
- Иван Оселедец, директор центра технологий ИИ Сколтеха, профессор РАН, ведущий научный сотрудник AIRI;
- Анатолий Карпов, CEO karpov.courses.
Среди заявленных тем:
- «Генеративные модели и ChatGPT»;
- «Аватары и искусственный интеллект»;
- «Эволюция архитектуры — compostable ecosystems»;
- «Корпоративное изобретательство»;
- «Анализ биометрических данных»;
- «Граф данных»;
- «"ML-свадьба" между миллионами товаров, или Как выдержать нагрузку в потоке»;
- «Древнеяпонские методы управления изменениями людей».
Конференция True Tech Day пройдет 31 марта 2023 года в Москве в «МТС Live Холл», Астане, Тбилиси и Дубае. Для тех, кто не сможет посетить мероприятие очно, будет доступна специальная интерактивная онлайн-трансляция. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.
Программа True Tech Day разбита на семь ключевых направлений, включая разработку, архитектуру, данные, искусственный интеллект и кибербезопасность.
Каждое направление получит собственную площадку для профессиональных дискуссий и неформального общения. В специально выделенных зонах будут организованы цифровые пространства для взаимодействия, знакомств, отдыха и деловых контактов.
В финале мероприятия планируется подвести итоги хакатона True Tech Hack. В нем зарегистрировалось более 500 ИТ-профессионалов со всех уголков страны. А участники конференции получат фирменный мерч и другие сюрпризы.
Завершит True Tech Day полуторачасовой музыкальный сет от популярных исполнителей.
«Наша главная цель — создать событие, способное принести пользу ИТ-сообществу. Многие из нас хоть обмениваться опытом, несмотря ни на что, оставаться в авангарде технологического прогресса и стремиться достигать амбициозных целей, используя современные технологические решения. Мы пригласили лучших экспертов в своей области. Делаем фокус на неформальном общении и обмене реальным опытом. Никаких скучных докладов и пленарных заседаний. Эту конференцию формируют сами участники, выбирая то, что им интересно!» — отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.
Фото на обложке: August_0802 /
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