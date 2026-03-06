Туристы стали на 20% чаще использовать ИИ в путешествиях — через Умную камеру они узнают о достопримечательностях
Умная камера Яндекс Путешествий помогает туристам узнавать об архитектуре и памятниках в реальном времени.
Использование Умной камеры Яндекс Путешествий выросло на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе компании. Туристы чаще всего ищут информацию о природе, архитектуре и памятниках в режиме реального времени. Ежедневно около 200 тыс. пользователей узнают через камеру детали городских и природных объектов, особенно в крупных городах России.
В 2025 году 1,5 млн человек воспользовались Умной камерой
В течение 2025 года аудитория Умной камеры составила 1,5 млн человек. Ключевой сценарий её применения — получение сведений о природных и городских объектах. В 38% случаев путешественники определяют с её помощью растения и знакомятся с особенностями природных достопримечательностей, 19% запросов касается архитектурных сооружений, 18% — памятников, 17% — элементов городской среды и 8% — икон и скульптур.
Туристы чаще всего используют камеру «здесь и сейчас», наводя её на объект в реальном времени. Это особенно удобно в поездках, когда нужно быстро сориентироваться и получить сведения о зданиях, отелях или достопримечательностях.
Сервис помогает ориентироваться в незнакомых местах без лишних действий
На Москву приходится 33% всех пользователей Умной камеры, на Екатеринбург — 4%, на Санкт-Петербург — 3%. Большинство запросов (40%) фиксируется в весенне-летний период, когда активность туристов максимальна.
ИИ-камера помогает соориентироваться в незнакомых местах и найти интересные объектыпоблизости. Каждый месяц платформой пользуются более 28 млн человек.
Контекст
В феврале 2026‐го на платформах «Яндекс Карты» и «Навигатор» была внедрена система построения индивидуальных маршрутов, в которой ИИ принимает во внимание манеру вождения пользователя — как часто он отклоняется от проложенного пути, какие поездки совершает регулярно и какие варианты движения предпочитает. Сегодня водителям доступно свыше десяти видов персонализированных траекторий: от «Знакомого» маршрута (например, между домом и работой) до «Простого» для новичков, исключающего сложные развязки и повороты.
При поездке через город алгоритм покажет варианты напрямую или в объезд пробок, поясняя особенности каждого сценария. В компании подчеркнули, что время в пути — не единственный критерий: контекст и привычки водителя становятся ключевыми при построении маршрута.
