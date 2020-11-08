Сервис по выводу поставщиков на маркетплейсы Upmarket привлек 170 млн рублей

Сервис по выводу поставщиков на маркетплейсы Upmarket привлек финансирование от инвестхолдинга OKS Group. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Upmarket.

До середины 2021 года OKS Group проинвестирует 170 млн рублей и получит 31% компании. Таким образом, вся она оценена в 548 млн рублей.

Upmarket помогает поставщикам наладить продажи на маркетплейсах и берет на себя все посредничество — от создания контента и маркетинговой стратегии до логистических решений. У сервиса есть синергии с портфелем OKS, добавил управляющий партнер OKS Group Марк Хэнни, не уточняя, в чем они заключаются.

OKS Group основана президентом рекламного холдинга Dentsu Russia Олегом Поляковым и его региональным директором по России и СНГ Кириллом Матвеевым. Среди активов OKS, как указано на его сайте,— маркетплейс Cinch, сайты Mama.ru, Doctor.ru, Medportal.ru, платформа digital-маркетинга Mnfst, конструктор сайтов Ucoz и другие.

По данным «СПАРК-Интерфакс», на которые ссылается «Ъ», по 40% операционной структуры Upmarket ООО «Кастомер Опт» владеют Олег Неворотов и совладелец Василеостровского рынка в Санкт-Петербурге Владимир Хурцилава, еще 20% — у Карена Петросяна.

С начала года крупнейшие маркетплейсы удвоили или даже утроили число поставщиков на своих площадках, пишет «Коммерсантъ». На рынке уже есть несколько проектов, похожих на Upmarket,— например, B2Basket, Adapter и Seller24.

Объем российского рынка электронной торговли по итогам года может достигнуть 2,5–2,8 трлн рублей.

Фото: Unsplash