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«Нетология» запускает курс по управлению бизнесом онлайн

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

15 июля «Нетология» и Solar Staff, сервис для автоматизации документооборота и выплат исполнителям, открывают онлайн-курс «Как управлять бизнесом онлайн». Он посвящен разным аспектам работы с удаленной командой — постановке задач, контроле их выполнения, оформлению сотрудников и другим темам.

«Нетология» запускает курс по управлению бизнесом онлайн

В рамках онлайн-курса студентов ждут вебинары, видеолекции и практические упражнения, которые помогут применить теорию в рабочих задачах.

На курсе эксперты расскажут:

  • как выстраивать коммуникацию с удаленной командой;
  • как организовать дистанционное обучение работников;
  • каким образом нанимать персонал онлайн;
  • что нужно сделать, чтобы оформить сотрудников и оплатить их работу;
  • как обеспечить информационную безопасность;
  • как защитить права на произведения удаленных работников и другое.

Преподаватели онлайн-курса:
  • Павел Шинкаренко, сооснователь и директор по развитию бизнеса в сервисе для оформления и оплаты работы исполнителей Solar Staff;
  • Владислав Белоусов, коммерческий директор в маркетинговом агентстве Rush Agency;
  • Дмитрий Ковтун, продакт-менеджер в b2c.by, приложении для записи клиентов;
  • Леонид Бугаев, владелец digital-агентства Nordic Agency AB.


В качестве итоговой работы студенты создадут стратегию по ведению бизнес-коммуникаций в онлайне.

Узнать подробности и записаться на курс можно на сайте «Нетологии».

Фото на обложке: Undrey/Shutterstock

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