Новости
Партнеры
«Нетология» запускает курс по управлению бизнесом онлайн
Новости
Евгения Хрисанфова
15 июля «Нетология» и Solar Staff, сервис для автоматизации документооборота и выплат исполнителям, открывают онлайн-курс «Как управлять бизнесом онлайн». Он посвящен разным аспектам работы с удаленной командой — постановке задач, контроле их выполнения, оформлению сотрудников и другим темам.
«Нетология» запускает курс по управлению бизнесом онлайнЕвгения Хрисанфова
В рамках онлайн-курса студентов ждут вебинары, видеолекции и практические упражнения, которые помогут применить теорию в рабочих задачах.
На курсе эксперты расскажут:
- как выстраивать коммуникацию с удаленной командой;
- как организовать дистанционное обучение работников;
- каким образом нанимать персонал онлайн;
- что нужно сделать, чтобы оформить сотрудников и оплатить их работу;
- как обеспечить информационную безопасность;
- как защитить права на произведения удаленных работников и другое.
Преподаватели онлайн-курса:
- Павел Шинкаренко, сооснователь и директор по развитию бизнеса в сервисе для оформления и оплаты работы исполнителей Solar Staff;
- Владислав Белоусов, коммерческий директор в маркетинговом агентстве Rush Agency;
- Дмитрий Ковтун, продакт-менеджер в b2c.by, приложении для записи клиентов;
- Леонид Бугаев, владелец digital-агентства Nordic Agency AB.
В качестве итоговой работы студенты создадут стратегию по ведению бизнес-коммуникаций в онлайне.
Узнать подробности и записаться на курс можно на сайте «Нетологии».
Фото на обложке: Undrey/Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма