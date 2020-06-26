«Нетология» запускает курс по управлению бизнесом онлайн

15 июля «Нетология» и Solar Staff, сервис для автоматизации документооборота и выплат исполнителям, открывают онлайн-курс «Как управлять бизнесом онлайн». Он посвящен разным аспектам работы с удаленной командой — постановке задач, контроле их выполнения, оформлению сотрудников и другим темам.

В рамках онлайн-курса студентов ждут вебинары, видеолекции и практические упражнения, которые помогут применить теорию в рабочих задачах.



На курсе эксперты расскажут:



как выстраивать коммуникацию с удаленной командой;

как организовать дистанционное обучение работников;

каким образом нанимать персонал онлайн;

что нужно сделать, чтобы оформить сотрудников и оплатить их работу;

как обеспечить информационную безопасность;

как защитить права на произведения удаленных работников и другое.

Павел Шинкаренко, сооснователь и директор по развитию бизнеса в сервисе для оформления и оплаты работы исполнителей Solar Staff;

Владислав Белоусов, коммерческий директор в маркетинговом агентстве Rush Agency;

Дмитрий Ковтун, продакт-менеджер в b2c.by, приложении для записи клиентов;

Леонид Бугаев, владелец digital-агентства Nordic Agency AB.

Преподаватели онлайн-курса:



В качестве итоговой работы студенты создадут стратегию по ведению бизнес-коммуникаций в онлайне.



Узнать подробности и записаться на курс можно на сайте «Нетологии».

Фото на обложке: Undrey/Shutterstock