В МВД предлагают сократить количество арендных самокатов в Москве: причина — рост числа ДТП с несовершеннолетними

Главное управление МВД по Москве предложило сократить количество прокатных самокатов, которые кикшеринговые сервисы смогут выставлять в городе в 2026 году, пишет РБК. Инициатива прозвучала на фоне резкого роста аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Представители рынка считают, что сокращение парка может привести к росту числа частных самокатов, которые не регулируются сервисами кикшеринга.

Каждая четвертая авария на самокате — с участием несовершеннолетних

Как следует из письма главного государственного инспектора безопасности дорожного движения по Москве Александра Быкова, МВД направило в Центр организации дорожного движения Москвы предложение рассмотреть снижение квот на количество самокатов кикшеринговых сервисов.

В качестве обоснований в МВД привели статистику: с начала 2026 года в столице произошло в 2,6 раза больше ДТП с участием СИМ, чем за аналогичный период прошлого года. В 26% случаев участниками аварий были водители младше 18 лет. В результате происшествий погиб один человек, пострадали 320 человек.

Отдельно в письме отмечается, что в 58 случаях несовершеннолетние пользователи самокатов совершили наезды на пешеходов. Все они использовали арендованный транспорт. Ещё в 19 случаях водители СИМ скрылись с места аварии.

Город может убрать с улиц 1 тыс. самокатов за нарушения

Как уточняет РБК, в своём письме главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Москве Александр Быков ссылается на правило в публичной оферты между ЦОДД и операторами кикшеринга. Согласно нему, город вправе уменьшать парк конкретного сервиса на 1 тыс. самокатов или электровелосипедов, если виновником ДТП оказался несовершеннолетний пользователь.

После устранения нарушений, которые привели к аварии, оператор может обратиться в ЦОДД с просьбой снять ограничение. Кроме сокращения числа самокатов, МВД предложило обсудить дополнительные меры, которые помогут ограничить доступ несовершеннолетних к аренде СИМ. Кикшеринг Юрент теперь можно использовать как корпоративный транспорт — самокаты появились в СДЭК и SwiftDrive Читать

Кикшеринг выступил против сокращения парка самокатов

В Whoosh и «Юренте» считают, что сокращение числа самокатов сделает их менее доступными для ежедневных поездок по городу. Представитель Whoosh заявил РБК, что люди будут реже использовать СИМ для повседневных поездок и чаще — только для прогулок.

«В случае работы только как рекреационной услуги экономика предприятия станет значительно слабее», — предупредил представитель Whoosh в комментарии РБК.

В «Юренте» полагают, что ограничение числа арендных самокатов приведёт к росту количества частных СИМ, которые не действуют ограничения арендных. В компании подчеркнули, это усложнит обеспечение безопасности как для операторов, так и для правоохранительных органов.

Операторы связали аварии с использованием чужих аккаунтов

По словам представителя Whoosh, значительная часть аварий с участием несовершеннолетних происходит из-за того, что взрослые передают детям собственные аккаунты, прошедшие верификацию через Mos ID.

За подобное нарушение правил сервиса предусмотрен штраф до 100 тыс. рублей. Аналогичные санкции действуют у «Юрента» и «Яндекс Go».

Более эффективная мера — ужесточить ответственность родителей

Опрошенные РБК эксперты не поддержали идею сокращения числа самокатов. По их мнению, действующие меры по борьбе с поездками несовершеннолетних уже дают результат, а основная проблема связана с тем, что взрослые передают детям собственные аккаунты.

Эксперты также отметили, что кикшеринг выполняет транспортную функцию и помогает жителям добираться до метро и остановок общественного транспорта. По их мнению, если самокатов станет меньше, часть пользователей пересядет на общественный транспорт, что создаст дополнительную нагрузку на него.

Вместо сокращения парка самокатов они предлагают проработать ответственность взрослых за передачу аккаунтов несовершеннолетним.

Контроль за пользователями самокатов могут усилить через биометрию

Столичные власти и сервисы уже несколько лет вводят дополнительные меры контроля. С прошлого года в Москве действует обязательная верификация пользователей через Mos ID.

По данным дептранса, в 2025 году операторы заблокировали 76 тыс. аккаунтов пользователей младше 18 лет. В апреле 2026 года сообщалось, что Минцифры совместно с Whoosh, «Юрентом» и «Яндексом» прорабатывают использование «Госуслуг» для проверки пользователей в регионах.

Кроме того, Минцифры обсуждает возможность проверки пользователей кикшеринговых сервисов по биометрии. Предполагается, что её могут использовать в случаях, когда оператор подозревает, что электросамокатом пользуется несовершеннолетний. Сначала систему планируют протестировать на федеральной территории «Сириус».

Юрент предложил встроить самокаты в транспортную систему России

Ранее МТС Юрент предложил интегрировать кикшеринг в единую цифровую транспортную систему России. Компания предлагает оплачивать поездки на самокатах через транспортные приложения и цифровые транспортные карты, а в будущем — предоставлять скидки при пересадках с метро и автобусов.

В компании считают, что самокаты помогают решать задачу «последней мили» — когда пользователь добирается на общественном транспорте до остановки, а затем пересаживается на самокат, чтобы доехать до дома или офиса. Юрент предложил встроить кикшеринг в систему общественного транспорта — муниципалитеты получат данные о поездках Читать

В Москве работают 60 тыс. прокатных самокатов

По данным департамента транспорта Москвы, на которые ссылается РБК, сейчас в городе доступны для аренды:

60 тыс. электросамокатов;

16 тыс. электровелосипедов;

4 тыс. электроскутеров;

250 механических велосипедов.

Сезон проката стартовал 1 апреля. По данным операторов Whoosh, «Юрент» и «Яндекс Go», только за апрель москвичи совершили более 8 млн поездок. Статистика за май пока не опубликована.