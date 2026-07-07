В России выпустили приложение «Госкан» — сервис позволяет бизнесу проверять по QR-коду возраст и льготы клиентов

В России выпустили приложение «Госкан» — сервис позволяет бизнесу проверять по QR-коду возраст и льготы клиентовПока сервис доступен для пользователей Android — на iOS приложение недоступно
Минцифры запустило мобильное приложение «Госкан» для организаций и ИП, сообщили в пресс-службе ведомства. Сервис позволяет сотрудникам проверять возраст, статус и льготы покупателей по QR-коду. Считывать информацию можно из профилей «Госуслуг», «Госуслуг Авто» и «Цифрового ID» в мессенджере MAX.
Минцифры исключает возможность утечки данных из «Госкана»
Чтобы подтвердить возраст или право на льготы, клиенту достаточно показать QR-код из приложений «Госуслуги», «Госуслуги Авто» или «Цифрового ID» в мессенджере MAX. Сотрудник отсканирует его через «Госкан» и сразу увидит нужные сведения на экране своего устройства.
Разработчики также уделили особое внимание безопасности — данные граждан не сохраняются на смартфоне персонала, поэтому после проверки у него не будет к ним доступа.
Для проверки данных сотрудникам понадобится доверенность от бизнеса
Чтобы сотрудник смог использовать «Госкан», организации или ИП необходимо оформить на него машиночитаемую доверенность (МЧД) на Госуслугах.
«Когда сотрудник входит в приложение, она подтягивается автоматически. Если МЧД нет, “Госкан” попросит оформить её», — уточнили в Минцифры.
При этом «Госкан» поддерживает работу с МЧД нескольких организаций: если пользователь работает с несколькими компаниями, переключаться между ними можно без перезахода в другой аккаунт.
«Госкан» недоступен на iPhone
В Минцифры отмечают, что «Госкан» пока могут скачать только пользователи Android-устройств. Сервис доступен в RuStore, Google Play и AppGallery.
Когда приложение станет доступно на iPhone, в ведомстве не уточнили.