В такси становится всё меньше китайских авто: водители вновь делают выбор в пользу Hyundai Solaris и LADA Granta

В России снижается доля автомобилей китайских брендов среди водителей такси, следует из исследования сервиса для заказа такси Drivee. На начало 2026 года показатель сократился до 9,1% против 11,4% годом ранее. При этом структура автопарка в регионах остаётся неоднородной: так, в Поволжье усиливаются позиции LADA, а в Сибири и на Дальнем Востоке доминируют японские модели.

Доля китайских авто в такси впервые за три года пошла на спад

По статистике, в январе 2025 года машины из КНР занимали 11,4% автопарка. К началу 2026-го их доля в России сократилась до 9,1% — подобная отрицательная динамика зафиксирована впервые за три года.

В Drivee изменения связывают с обновлением состава водителей: новые участники рынка чаще ориентируются на мобильность автомобиля и стоимость его обслуживания, а не только на первоначальную цену покупки. За счёт этого парк быстрее пополняется автомобилями других брендов — например, Hyundai, Kia или LADA.

В компании также отмечают, что говорить о полном изменении ситуации пока преждевременно. Однако при сохранении текущей динамики темпы роста китайских брендов в такси могут замедлиться уже к 2027 году.

Hyundai Solaris и Kia Rio остаются лидерами таксопарков

По данным Drivee, среди водителей всё ещё лидируют иномарки — их доля составляет 88,6%. При этом в отдельных регионах АВТОВАЗ сохраняет сильные позиции — несмотря на то, что по стране доля российских машин составляет лишь 11,4%.

Самой популярной моделью в такси остаётся Hyundai Solaris — 7,4% от общего числа автомобилей. За ним следуют Kia Rio с долей 6,6% и LADA Granta (4,5%). Последняя вытеснила из тройки лидеров Volkswagen Polo — его доля составила 4,3%.

В Петербурге доля китайских авто в такси снизилась до 18,7%

В Санкт-Петербурге доля иномарок достигает 95%. Китайские модели занимают 18,7% рынка — это один из самых высоких показателей в стране. Годом ранее он составлял 20,9%. Самой популярной моделью в городе остаётся Hyundai Solaris с долей 12,6%.

В Сочи зарубежные бренды занимают 93,2% автопарка. Доля китайских машин снизилась на 1,8%, однако город сохраняет лидерство по их представленности. В числе самых востребованных моделей — Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo.

В Тольятти почти 50% такси — LADA

В Тольятти более половины автомобилей, задействованных в заказах, — российских. Абсолютным лидером стала LADA Granta с долей 24,9% — фактически каждый четвёртый водитель работает на этой модели. Второе место занимает LADA Vesta (12%).

Китайские автомобили представлены лишь на уровне 4,3%.

В Самаре иномарок больше — 61,6%, однако LADA Granta остаётся самой массовой моделью (17,8%). Доля китайских автомобилей по-прежнему на уровне 7,3%. В Волгограде на иномарки приходится 67% автопарка, на российские машины — 33%. В топе — LADA Granta и Vesta, третью строчку занимает Hyundai Solaris.

За Уралом таксисты выбирают иномарки

За Уралом структура автопарка смещается в сторону азиатских брендов. В Омске доля иномарок достигает 85%. Лидирует LADA Granta (5,3%), далее следуют Toyota Corolla и Hyundai Solaris. Доля китайских машин удерживается на уровне 4%.

В Новосибирске зарубежные автомобили занимают 96,4% парка. На первых позициях — Hyundai Solaris (6%) и Kia Rio (5%), третье место — Toyota Corolla. Китайские бренды сократили присутствие до 7,7%.

Практически полностью на иномарки ориентирован Якутск — они составляют 99,7% автопарка. Девять позиций из топ-10 занимают модели Toyota: лидерами стали модели Premio, Allion и Corolla Fielder. Отечественные автомобили в регионе практически не представлены.