Каждый восьмой предприниматель берет отпуск лишь раз в четыре года — исследование

«ЮMoney» спросил у предпринимателей, как часто они берут отпуск и как его проводят. Каждый восьмой представитель бизнеса может позволить себе отпуск лишь раз в четыре года, а одним из популярных времяпрепровождений является сбор грибов в лесу.

Участниками опроса стали более 100 индивидуальных предпринимателей и владельцев бизнеса, а также сотрудники компаний и самозанятые.

18,9% опрошенных этим летом не уходили в отпуск. 15,3% отдыхали только по выходным, выезжая за город или на дачу. Большинство респондентов даже во время отпуска или на выходных мониторят рабочую почту и следят за делами в компании, лишь один респондент сказал, что позволил себе полностью отключиться от рабочих процессов в отпуске.

«Раньше многие покупали пакетные туры, а сейчас стали чаще путешествовать самостоятельно: так проще вернуть деньги, если планы изменились», – отметил коммерческий директор финтех-компании «ЮMoney» Дмитрий Кармишин.

54% респондентов предпочитают отдыхать, просто лежа на пляже. Но есть и те, для кого отпуск – повод научиться новому, например, забираться в горы. Многим нравится собирать в лесу грибы – так ответили 29,2% опрошенных.

Каждый пятый респондент, бывший в отпуск в этом году, провел его в Сочи, на Алтае или в Крыму. 7,2% отдыхали в Европе и в горах на Алтае и Кавказе.

В целом статистика такова – отпуск один раз в год могут себе позволить 45,9% опрошенных, 12,6% участников исследования берут его лишь раз в три-четыре года.

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