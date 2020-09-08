Компания Рубена Варданяна занялась продажей косметики южнокорейского бренда Evercell

Российский инвестор и предприниматель Рубен Варданян в мае 2019 года учредил ООО «Иннова Косметикс» для продаж инновационной космецевтики. Изначально ООО не имело собственного сайта, а его представители, как и представители Варданяна, не ответили на запрос Rusbase.

Спустя несколько месяцев компания оказалась представлена в сети как «единственный официальный партнер Cha Bio Group и бренда Evercell в России». Об этом сообщается на ее сайте, домен которого, по данным whois, был зарегистрирован в августе 2019 года.

В настоящее время сайт все еще находится в разработке — ссылки на социальные сети не работают, а при переходе на некоторые блоки появляется уведомление о «тарифном ограничении». Тем не менее, у корреспондента Rusbase получилось оформить заказ через сайт компании.

По данным системы «Контур.Фокус», ООО «Иннова Косметикс» на 70% принадлежит Рубену Варданяну, на 30% — Сильве Барсегян. Барсегян, согласно последним упоминаниям в СМИ, в 2017 году являлась региональным менеджером американской фармацевтической компании Eli Lilly.

Южнокорейский косметический бренд Evercell создан на базе биотехнологической компании Cha Bio Group. Ее ученые более 60 лет ведут исследования для медицины и косметологии, специализируясь на регенерации клеток.

Ассортимент Evercell

Evercell представляет собой специальную серию для сохранения молодости кожи. Цены на наборы варьируются от 34 тысяч до 83 тысяч рублей. Отдельные позиции можно приобрести по цене от 8,5 тысячи рублей. Заказать косметику можно в интернет-магазине сайта «Иннова Косметикс» или купить в магазинах партнеров.

На сайте «Иннова Косметикс» также сообщается, что компания «постоянно ведет поиск и испытание новых изделий медицинского назначения и косметической продукции, а также внедрение инноваций, направленных на помощь партнерам в организации и управлении своего бизнеса».

По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Иннова Косметикс» в 2019 году составила 700 тысяч рублей, чистый убыток — 15 млн рублей.

Компания «Иннова Косметикс», а также представитель Рубена Варданяна не ответили на повторный запрос Rusbase.

Фото на обложке: сайт Evercell