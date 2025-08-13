VK снова в плюсе: выручка — 72,6 млрд ₽, а направление Tech выросло в 1,5 раза
VK отчиталась о выручке: за 2025 год — уже +72,6 млрд ₽
За первые шесть месяцев 2025 года VK нарастила выручку до 72,6 млрд руб. — это на 13% выше прошлогоднего результата. Скорректированная EBITDA составила 10,4 млрд руб., в то время как в 2024-м показатель был отрицательным. Одновременно с этим компания сократила чистый долг больше чем в два раза.
- Новости
Итоги первого полугодия
За период с января по июнь 2025 года VK смогла увеличить доходы на 13% год к году, подняв их до 72,6 млрд руб. При этом операционная эффективность улучшилась: EBITDA, которая ещё год назад была в минусе, вернулась в плюс и достигла 10,4 млрд руб. Рентабельность также вышла из минуса и достигла 14%.
Долг компании снизился с более чем 160 млрд руб. до 77 млрд руб., что стало результатом строгой финансовой дисциплины и роста поступлений от ключевых направлений.
Что тянет выручку вверх
Главным ускорителем стал сегмент VK Tech, где доходы прибавили 48%, до 6,7 млрд руб. Особенно выделились корпоративные приложения — +120%, а также платформа VK WorkSpace — +89%.
Значительно выросли и другие сегменты:
- видеореклама в экосистеме VK: +71% (2,3 млрд руб.),
- рекламные сервисы для малого и среднего бизнеса: +16% (17,6 млрд руб.),
- онлайн-образование для детей: +24% (3,9 млрд руб.)
Социальные платформы и контент
Медиасервисы компании заработали за полугодие 50,5 млрд руб. (+8%), а их EBITDA выросла почти в пять раз — до 10,3 млрд руб.
Аудитория «ВКонтакте» в России достигла 92,5 млн человек в месяц (+5%), а ежедневная — 60,2 млн (+6%).
- VK Видео — время просмотра увеличилось в 4,4 раза;
- VK Клипы — +70% к просмотрам;
- VK Музыка — +15% к подписчикам;
- VK Знакомства — аудитория +46%, выручка +63%.
Экосистемные сервисы
Доходы этого сегмента увеличились на 18%, до 12,8 млрд руб., а EBITDA снова стала положительной (0,5 млрд руб.). Лидеры по динамике:
- RuStore — рост в 5,7 раза;
- Облако Mail — +85%;
- YCLIENTS — +35%.
RuStore за полугодие вышел на рынок Вьетнама, VK Play увеличил число аккаунтов до 54 млн. Почтовые и облачные сервисы Mail получили тариф «Семейный» и новые функции автозагрузки и ИИ-поиска.
Прогноз на ближайшее будущее
DAU VK достиг 78 млн, а месячный охват Рунета — свыше 95%. Показатель суммарного времени в экосистеме превысил 5,1 млрд минут ежедневно. Успехи первого полугодия позволили компании повысить целевой показатель EBITDA на 2025 год до уровня 20 млрд руб.
Контекст
В 2023 году VK заработала 132,8 млрд руб., увеличив выручку на 36% к 2022 году. Год спустя компания столкнулась с замедлением роста: макроэкономическая нестабильность и затраты на развитие новых направлений временно увели EBITDA в минус.
Однако приоритет на развитие медиасервисов, B2B-платформ и технологических решений заложил основу для восстановления. Уже в начале 2025 года VK сделала ставку на экспансию в сегментах VK Tech и видеоконтента, что обеспечило разворот тренда и возврат к операционной прибыли.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Материалы по теме
- 1 Sk Capital вложила 5 млрд ₽ в Softline: одна сделка обеспечила треть венчурного рынка России за 2024 год Рынок инвестиций в России: 1/3 объема за 2024-й — в Softline 13 августа 2025, 10:54
- 2 Микки Маус и Лабубу — мерч на миллиард. Как куклы превращаются в банкоматы Рассказываем про поп-культовых мутантов, которых сносят с прилавков и дети, и взрослые 12 августа 2025, 17:32
- 3 Аналитики прогнозируют минус 38%: 19 крупных российских компаний поделят 580 млрд ₽ дивидендов за первое полугодие Дивиденды в 2025 году: прогноз аналитиков на I полугодие 12 августа 2025, 16:39
- 4 Четыре ИИ-компании создали 15 миллиардеров с общим состоянием $38 млрд буквально за пару лет Миллиардеры мира: появилось 15 новых с 2023-го благодаря ИИ 12 августа 2025, 11:07