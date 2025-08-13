VK отчиталась о выручке: за 2025 год — уже +72,6 млрд ₽

VK снова в плюсе: выручка — 72,6 млрд ₽, а направление Tech выросло в 1,5 раза

За первые шесть месяцев 2025 года VK нарастила выручку до 72,6 млрд руб. — это на 13% выше прошлогоднего результата. Скорректированная EBITDA составила 10,4 млрд руб., в то время как в 2024-м показатель был отрицательным. Одновременно с этим компания сократила чистый долг больше чем в два раза.

Итоги первого полугодия

За период с января по июнь 2025 года VK смогла увеличить доходы на 13% год к году, подняв их до 72,6 млрд руб. При этом операционная эффективность улучшилась: EBITDA, которая ещё год назад была в минусе, вернулась в плюс и достигла 10,4 млрд руб. Рентабельность также вышла из минуса и достигла 14%.

Долг компании снизился с более чем 160 млрд руб. до 77 млрд руб., что стало результатом строгой финансовой дисциплины и роста поступлений от ключевых направлений.

Что тянет выручку вверх

Главным ускорителем стал сегмент VK Tech, где доходы прибавили 48%, до 6,7 млрд руб. Особенно выделились корпоративные приложения — +120%, а также платформа VK WorkSpace — +89%.

Значительно выросли и другие сегменты:

видеореклама в экосистеме VK: +71% (2,3 млрд руб.),

рекламные сервисы для малого и среднего бизнеса: +16% (17,6 млрд руб.),

онлайн-образование для детей: +24% (3,9 млрд руб.)

Социальные платформы и контент

Медиасервисы компании заработали за полугодие 50,5 млрд руб. (+8%), а их EBITDA выросла почти в пять раз — до 10,3 млрд руб.

Аудитория «ВКонтакте» в России достигла 92,5 млн человек в месяц (+5%), а ежедневная — 60,2 млн (+6%).

VK Видео — время просмотра увеличилось в 4,4 раза;

VK Клипы — +70% к просмотрам;

VK Музыка — +15% к подписчикам;

VK Знакомства — аудитория +46%, выручка +63%.

Экосистемные сервисы

Доходы этого сегмента увеличились на 18%, до 12,8 млрд руб., а EBITDA снова стала положительной (0,5 млрд руб.). Лидеры по динамике:

RuStore — рост в 5,7 раза;

Облако Mail — +85%;

YCLIENTS — +35%.

RuStore за полугодие вышел на рынок Вьетнама, VK Play увеличил число аккаунтов до 54 млн. Почтовые и облачные сервисы Mail получили тариф «Семейный» и новые функции автозагрузки и ИИ-поиска.

Прогноз на ближайшее будущее

DAU VK достиг 78 млн, а месячный охват Рунета — свыше 95%. Показатель суммарного времени в экосистеме превысил 5,1 млрд минут ежедневно. Успехи первого полугодия позволили компании повысить целевой показатель EBITDA на 2025 год до уровня 20 млрд руб.

Контекст

В 2023 году VK заработала 132,8 млрд руб., увеличив выручку на 36% к 2022 году. Год спустя компания столкнулась с замедлением роста: макроэкономическая нестабильность и затраты на развитие новых направлений временно увели EBITDA в минус.

Однако приоритет на развитие медиасервисов, B2B-платформ и технологических решений заложил основу для восстановления. Уже в начале 2025 года VK сделала ставку на экспансию в сегментах VK Tech и видеоконтента, что обеспечило разворот тренда и возврат к операционной прибыли.





Фото: Артем Геодакян/ТАСС