VK запустит образовательную платформу для ведущих российских вузов

VK в партнерстве с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) к лету 2022 года запустит платформу образовательных курсов ведущих российских вузов, а затем выведет ее на рынки СНГ, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Об этом говорится в сообщении VK.

Платформа будет создана на базе технологий Skillbox (входит в экосистему VK). VK со своей стороны будет обеспечивать доступность программ за счет технологических решений и цифровых сервисов.

ВШЭ предоставит доступ к русскоязычным и англоязычным онлайн-курсам — на них будет возможно оформить подписку, а затем получить сертификат.

Предполагается, что к проекту также присоединятся Московский физико-технический институт (МФТИ), Томский государственный университет (ТГУ), Новосибирский Государственный Университет (НГУ) и другие российские вузы.

Цель проекта — предоставить возможности для обучения и повышения квалификации «за счет синергии технологий и лучших образовательных методик», сообщил гендиректор VK Владимир Кириенко.

Платформу планируется запустить в июне 2022 года. В дальнейшем VK планирует вывести ее на рынки СНГ, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

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