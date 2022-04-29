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VK запустит образовательную платформу для ведущих российских вузов

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

VK в партнерстве с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) к лету 2022 года запустит платформу образовательных курсов ведущих российских вузов, а затем выведет ее на рынки СНГ, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Об этом говорится в сообщении VK.

VK запустит образовательную платформу для ведущих российских вузов

Платформа будет создана на базе технологий Skillbox (входит в экосистему VK). VK со своей стороны будет обеспечивать доступность программ за счет технологических решений и цифровых сервисов. 

ВШЭ предоставит доступ к русскоязычным и англоязычным онлайн-курсам — на них будет возможно оформить подписку, а затем получить сертификат.

Предполагается, что к проекту также присоединятся Московский физико-технический институт (МФТИ), Томский государственный университет (ТГУ), Новосибирский Государственный Университет (НГУ) и другие российские вузы.

Цель проекта — предоставить возможности для обучения и повышения квалификации «за счет синергии технологий и лучших образовательных методик», сообщил гендиректор VK Владимир Кириенко.

Платформу планируется запустить в июне 2022 года. В дальнейшем VK планирует вывести ее на рынки СНГ, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Фото на обложке: Unsplash

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