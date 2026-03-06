«Вкусно — и точка» откроет флагман в Парке Горького: ресторан с верандой и роботами заработает 7 марта 2026-го

В Москве появится новый флагман сети Вкусно — и точка, сообщили в пресс-службе компании. Предприятие откроется 7 марта в 14:00 на Пушкинской набережной Парк Горького. Проект реализуется в рамках обновления набережной и развития инфраструктуры парка.

Новый «Вкусно — и точка» займёт здание с панорамными окнами

Ресторан быстрого обслуживания разместится напротив причала «Парк Горького-1» в павильоне с панорамным остеклением. Общая площадь предприятия составит 689 кв. м. Основной зал площадью 320 кв. м рассчитан на 220 посадочных мест, а в тёплое время года для гостей будет работать летняя веранда ещё на 90 мест.

Интерьер выполнен в концепции Wood&Stone — с использованием натурального дерева и бетона..

В новом флагмане «Вкусно — и точка» заказы будут доставлять роботы

В новом флагмане сделают ставку на цифровой сервис. Посетители смогут оформить заказ через киоски самообслуживания или мобильное приложение сети.

Заказы к столам будут доставлять роботы-помощники, которые также будут поддерживать чистоту в зале.

Во флагмане «Вкусно — и точка» появится кафе с премиальным кофе

Помимо основного меню, в ресторане появится отдельная концепция кафе с премиальными напитками и десертами.Также будет работать зона самообслуживания, где гости смогут самостоятельно оплатить заказ и приготовить кофе без ожидания в очереди. В меню — классические напитки: американо, латте, капучино и флэт уайт объёмом 0,3 л. При желании можно добавить сироп.

По словам старшего вице-президента по развитию и франчайзингу сети Карина Погосова, пространство задумывалось как естественное продолжение парка — современное, но уютное и экологичное.

Открытие нового предприятия станет частью программы реконструкции и благоустройства Пушкинской набережной. Парк Горького остаётся одной из самых популярных локаций для жителей и туристов Москвы.

Контекст

В феврале 2026 года «Вкусно — и точка» завершила полное обновление интерфейса всех киосков самообслуживания в России. После редизайна среднее время оформления заказа сократилось на 30%.

Обновленные киоски, которые в компании называют одним из основных каналов продаж, теперь учитывают индивидуальные особенности посетителей. Гости могут отмечать аллергены, видеть подробный состав блюд и их пищевую ценность (КБЖУ). Также в интерфейс добавили готовые сеты калорийностью менее 600 ккал.

Работа над проектом началась в 2023 году и включала анализ клиентского опыта и несколько этапов доработок перед масштабированием на все точки сети.