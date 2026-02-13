«Вкусно — и точка» обновила дизайн киосков самообслуживания

Сеть «Вкусно — и точка» полностью обновила интерфейс киосков самообслуживания во всех предприятиях. По данным компании, после внедрения новой версии среднее время оформления заказа сократилось на 30%. Проект модернизации стартовал ещё в 2023 году, но масштабирование обновлений происходило поэтапно.

Обновление интерфейса повысило эффективность одного из основных каналов продаж

Киоски самообслуживания в компании называют одним из основных каналов продаж и инструментом, который позволяет сделать процессы автоматическими. Обновление интерфейса стало частью системной работы по повышению его эффективности.

В рамках редизайна была переработана структура экранов, логика навигации и визуальная подача меню. Как сообщают в компании, обновление экрана помогло сократить время оформления заказа на 30%.

Теперь кассы самообслуживания учитывают индивидуальные особенности посетителей

Обновленный интерфейс дополнили функциями для выбора блюд с учётом индивидуальных особенностей. Теперь пользователи могут:

отмечать аллергены и видеть индикаторы их наличия;

получать подробные сведения о составе;

просматривать показатели пищевой ценности, включая КБЖУ.

В новых кассах самообслуживания также представлены готовые наборы, содержащие менее 600 ккал. Каждый комплект включает три позиции: главное блюдо, дополнительный продукт и напиток. Выбрать можно почти любой напиток из основного меню, в том числе варианты, которые не содержат сахар, — кофе, чай и «Добрый Кола» без сахара.

Контекст

Работа над проектом началась со сбора информации о клиентском опыте посетителей и анализа прежних версий дизайна. В 2024 году команда занималась доработкой функциональности и визуальной архитектуры. Новую версию тестировали с участием реальных гостей, применяя технологию айтрекинга — системы, которая определяла движения глаз. Это позволило определить, какие элементы вызывают затруднения, и скорректировать пользовательские сценарии.

После доработки решения были внедрены во всех точках сети. Екатерина Потапова, лидер проекта, отметила, что улучшение интерфейса касс самообслуживания направлено на экономию времени, упрощение процесса заказа и создание положительного опыта для посетителей.