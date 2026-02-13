«Вкусно — и точка» обновила дизайн всех киосков самообслуживания: время оформления заказов сократилось на 30%
«Вкусно — и точка» обновила дизайн киосков самообслуживания
Сеть «Вкусно — и точка» полностью обновила интерфейс киосков самообслуживания во всех предприятиях. По данным компании, после внедрения новой версии среднее время оформления заказа сократилось на 30%. Проект модернизации стартовал ещё в 2023 году, но масштабирование обновлений происходило поэтапно.
Обновление интерфейса повысило эффективность одного из основных каналов продаж
Киоски самообслуживания в компании называют одним из основных каналов продаж и инструментом, который позволяет сделать процессы автоматическими. Обновление интерфейса стало частью системной работы по повышению его эффективности.
В рамках редизайна была переработана структура экранов, логика навигации и визуальная подача меню. Как сообщают в компании, обновление экрана помогло сократить время оформления заказа на 30%.
Теперь кассы самообслуживания учитывают индивидуальные особенности посетителей
Обновленный интерфейс дополнили функциями для выбора блюд с учётом индивидуальных особенностей. Теперь пользователи могут:
- отмечать аллергены и видеть индикаторы их наличия;
- получать подробные сведения о составе;
- просматривать показатели пищевой ценности, включая КБЖУ.
В новых кассах самообслуживания также представлены готовые наборы, содержащие менее 600 ккал. Каждый комплект включает три позиции: главное блюдо, дополнительный продукт и напиток. Выбрать можно почти любой напиток из основного меню, в том числе варианты, которые не содержат сахар, — кофе, чай и «Добрый Кола» без сахара.
Контекст
Работа над проектом началась со сбора информации о клиентском опыте посетителей и анализа прежних версий дизайна. В 2024 году команда занималась доработкой функциональности и визуальной архитектуры. Новую версию тестировали с участием реальных гостей, применяя технологию айтрекинга — системы, которая определяла движения глаз. Это позволило определить, какие элементы вызывают затруднения, и скорректировать пользовательские сценарии.
После доработки решения были внедрены во всех точках сети. Екатерина Потапова, лидер проекта, отметила, что улучшение интерфейса касс самообслуживания направлено на экономию времени, упрощение процесса заказа и создание положительного опыта для посетителей.
- «Точно розовый?»: как Eburet из табурета-трансформера вырос в B2B-бренд, который заходит на рынок в 50 млрд ₽ История про один 3D-принтер, трёх энтузиастов и бизнес, рождённый в ангаре 11 февраля 2026, 19:48
- Курсы по дизайну стали самыми популярными в онлайн-образовании в 2025-м — IT и SMM теряют позиции второй год подряд Названы самые популярные направления онлайн-курсов в 2025-м 05 января 2026, 12:00
- Нейросети для бизнеса: чем могут быть полезны и какой топ промптов Генерация фото, презентаций и чем ещё полезны нейросети для бизнеса — разбираемся в обзоре 05 января 2026, 00:30
- Wildberries меняет оформление пунктов выдачи: обновления дизайна коснутся всех ПВЗ в России Wildberries изменит дизайн пунктов выдачи по всей стране 19 декабря 2025, 11:00