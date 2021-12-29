ВТБ решил приобрести логопарк для фонда

«ВТБ Капитал» намерен приобрести складской комплекс на 110 тыс. кв. м. у французской FM Logistic. Сделку планируется закрыть в начале следующего года. Банку актив может обойтись в 4,2–4,5 млрд рублей.

Гендиректор «ВТБ Логистики» Владимир Вишневский сообщил «Коммерсанту», что сейчас ведутся переговоры о покупке нескольких логопарков.

Впервые о планах FM Logistic продать логопарк в Дмитрове стало известно весной. После заключения сделки оператор планирует остаться его арендатором по схеме sale & leaseback (SLB).

Подобный Опыт у него уже был. В 2006 году компания продала в Долгопрудном свой логопарк на 69,5 тыс. кв. м AIG European REP, но в 2019 году выкупила обратно, уже у Hines Global REIT.

После покупки банк внесет логопарк в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ), не исключила руководитель отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова.

Массовый приток частных инвесторов на фондовый рынок положительно сказался на ЗПИФах. Стоимость чистых активов таких фондов, доступных неквалифицированным инвесторам, в августе выросла, по данным Accent Capital, с начала года на 21%, до 28,9 млрд рублей.

Однако, по словам Михайловой, на фоне увеличения ставок по банковским депозитам спрос со стороны частных инвесторов на ЗПИФы в сегменте коммерческой недвижимости может снизиться.

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Фото на обложке: Unsplash