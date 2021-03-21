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ВТБ вернется в состав акционеров «Первого канала»

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Банк ВТБ войдет в список негосударственных акционеров «Первого канала». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.

ВТБ вернется в состав акционеров «Первого канала»
«Определить следующий перечень негосударственных акционеров акционерного общества "Первый канал": Банк ВТБ (публичное акционерное общество); акционерное общество "Национальная Медиа Группа"; акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности"», — говорится в распоряжении.

Доли владения пока не известны.

Ранее банк через «ВТБ Капитал» уже владел 20% телеканала, но в сентябре 2020 года вышел из состава акционеров. Долю финансовая организация приобрела у Романа Абрамовича в 2019 году.

В январе стало известно, что ВТБ рассматривает покупку акций «Первого канала» в счет долга по кредиту. Тогда отмечалось, что вхождение компании может быть реализовано через конвертацию части кредита в акции.

В распоряжении также добавляется, что размер доли РФ в уставном капитале «Первого канала» составит 34,23%, а негосударственных акционеров — 65,77%. Также государство получит «золотую акцию» на участие в управлении телеканалом.

В декабре 2020 года президент Владимир Путин потребовал от правительства в течение трех месяцев снизить долю государства в «Первом канале» до 34%. 

Фото: Ilia Ulianov / Shutterstock

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