Увольнения в Amazon: компанию покидает еще один топ-менеджер

Amazon подтвердила, что вице-президент по аппаратному обеспечению исследовательского центра Lab126 Линдо Сент-Анджел, отвечавший за разработку фирменных гаджетов Amazon — от Kindle до Echo, покинет компанию 31 октября 2025 года. Ранее в этом же месяце объявил об уходе Роб Уильямс, вице-президент по программному обеспечению и сервисам Amazon Devices. Таким образом, в октябре Amazon потеряла сразу двух топ-руководителей, сыгравших ключевую роль в развитии направления устройств и цифровых сервисов.

Amazon Devices теряет одного из архитекторов Echo, Fire и Astro

Вице-президент по аппаратному обеспечению Lab126 Линдо Сент-Анджел проработал в Amazon 15 лет и участвовал в создании наиболее узнаваемых устройств компании — умной колонки Echo, планшетов Fire и домашнего робота Astro. Его уход Amazon подтвердила после запроса Reuters. Компания поблагодарила Сент-Анджела за вклад и пожелала успехов, не раскрыв подробностей о причинах увольнения. Сам он отказался от комментариев.

Ещё один уход в Amazon Devices: компанию покинул Роб Уильямс

В начале месяца стало известно об уходе Роба Уильямса, вице-президента по программному обеспечению и сервисам устройств. По данным Reuters, он останется в Amazon до конца года, чтобы помогать главе подразделения устройств и сервисов Паносу Панайю, который только-только перешел из Microsoft в Amazon.

Подразделение устройств в поиске устойчивости

По информации Reuters, в последние годы подразделение Amazon Devices сталкивалось с убытками и сокращением продуктовой линейки. Чтобы стабилизировать направление, компания взяла курс на оптимизацию расходов и модернизацию ключевых устройств — например, планшеты Fire теперь работают на Android, что должно расширить аудиторию.

При этом главный технологический фокус Amazon — обновление голосового помощника Alexa с элементами генеративного искусственного интеллекта — продвигается медленно. По данным источников, этот проект остаётся затратным, а его путь к прибыльности пока неочевиден.

Amazon продолжает развивать технологические продукты, несмотря на кадровые перестановки

Несмотря на уход топ-менеджеров, Amazon продолжает развивать продукты для «умного дома» и стриминговые сервисы. Менее месяца назад компания представила в Нью-Йорке обновлённую линейку устройств: умные колонки Echo с голосовым помощником Alexa, стриминговые приставки Fire TV для доступа к контенту и управлению «умным домом», читалки Kindle с улучшенными дисплеями и автономностью, а также камеры Ring для домашней безопасности.

Однако эксперты считают, что без чёткой стратегии в области ИИ это направление остаётся уязвимым.

Контекст

Топ-менеджеры покидают Amazon на фоне обновления стратегии компании в области потребительских технологий, предполагают аналитики Reuters. Amazon сосредоточилась на снижении издержек, интеграции ИИ в линейку устройств и реструктуризации процессов разработки. Тем не менее рынок отмечает: у направления Devices остаются проблемы с монетизацией и конкуренцией с Google, Apple и Samsung.