Wildberries открыл первый распределительный центр в Киргизии. Это ускорит доставку заказов жителям страны и позволит местному бизнесу сократить собственные затраты на логистику, говорится в сообщении маркетплейса.

Логистический объект площадью 1 тыс. кв. м. заработал в Бишкеке в первом квартале 2022 года. Здесь происходит сортировка заказов, поступающих в страну, а также приемка поставок от местных предпринимателей и их последующая транспортировка.

Открытие нового центра, как сообщили в Wildberries, позволит представителям киргизского бизнеса сократить затраты на логистику в несколько раз, нарастить продажи и расширить ассортимент своих товаров на маркетплейсе.

По итогам первого квартала текущего года число киргизских предпринимателей, зарегистрированных на Wildberries, увеличилось в 35 раз год к году и составило 2,15 тыс. Продажи продукции из Киргизии увеличились на 360% год к году, самые популярные локальные товары — одежда и обувь, зоотовары, посуда и различный кухонный инвентарь, косметика и парфюмерия.

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