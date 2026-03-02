Wildberries запускает направление коллабораций — первым партнёром маркетплейса стал бренд аксессуаров Krivokoso
В капсулу вошли футболки, обвесы и поднос для украшений
Объединённая компания Wildberries & Russ (РВБ) объявила о запуске нового направления — коллабораций с брендами. Первым партнёром стала марка Krivokoso, выпускающая аксессуары ручной работы. В лимитированную коллекцию, приуроченную к Международному женскому дню, вошли футболки, обвес и поднос для украшений.
Лимитированную коллекцию можно найти в разделе WB Бренды
Как сообщили в Wildberries, лейтмотивом совместной капсулы стал образ русской сказки. На принтах футболок изображены сказочная принцесса и дракон. Обвесы выполнены в форме одной или нескольких ягод и отсылают к идентичности бренда Wildberries.
Коллекция представлена в разделе WB Бренды в приложении и на сайте маркетплейса.
Wildberries намерена развивать направление коллабораций
В компании сообщили, что запуск коллабораций стал новым этапом развития категории одежды и аксессуаров. Проект также направлен на усиление имиджа бренда и позиционирование Wildberries как экосистемы. В компании сообщили, что направление коллабораций будет развиваться дальше.
Директор по маркетингу РВБ Лариса Пономарева отметила, что идея коллабораций возникла на фоне растущего интереса покупателей к локальным брендам и индивидуальности в выборе одежды и аксессуаров.
Основатель бренда Krivokoso Ася Косова подчеркнула, что коллекция создавалась в формате сказки и ориентирована на покупательниц, которые хотят добавить яркий акцент в гардероб.
Wildberries активно развивает экосистемные сервисы
В 2025 году Wildberries уже тестировала партнёрские форматы с брендами и сервисами, но отдельного направления модных коллабораций у платформы тогда не было. Например, в декабре РВБ запустила партнёрское направление кейтеринга: пользователи получили возможность заказывать готовые наборы блюд для корпоративных и частных мероприятий, а первым партнёром стала сеть кафе «Кулинарная лавка братьев Караваевых».
Услуга работает по модели DBS — доставка силами продавца. На старте пользователи могли выбрать более 50 позиций, включая салаты, мясные блюда, ассорти, выпечку и десерты. Длительность приготовления заказа составляет 72 часа, при этом ресторанный партнёр полностью контролирует цикл производства и качество продукции. На первом этапе кейтеринг доступен жителям Москвы в пределах МКАД.
- Apple отложила релиз складного iPad до 2029 года: цена устройства может достичь $3900 — это втрое дороже iPad Pro Ранее инсайдеры сообщали, что релиз запланирован на 2028 год 02 марта 2026, 21:30
- «Вкусно — и точка» обновила дизайн всех киосков самообслуживания: время оформления заказов сократилось на 30% «Вкусно — и точка» обновила дизайн киосков самообслуживания 13 февраля 2026, 17:45
- «Точно розовый?»: как Eburet из табурета-трансформера вырос в B2B-бренд, который заходит на рынок в 50 млрд ₽ История про один 3D-принтер, трёх энтузиастов и бизнес, рождённый в ангаре 11 февраля 2026, 19:48
- Спецпроект Анна Выборнова, клуб «Движение»: «Через искренность получается хорошо устанавливать деловые связи» О партнёрствах на рынке недвижимости и искусстве делиться факапами