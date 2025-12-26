Wildberries запускает кейтеринг на маркетплейсе: первый ресторанный партнёр — «Братья Караваевы»
Wildberries запустит кейтеринг, партнёр — «Братья Караваевы»
Доставляет блюда сам партнёр
Заказать кейтеринг можно через приложение или сайт маркетплейса. Пользователю нужно выбрать блюда в магазине-партнёре маркетплейса «Братьев Караваевых» и занести их в специальную корзину, которая создаётся конкретно под этот заказ.
Во время оформления пользователь видит, набрал ли он сумму, необходимую для доставки, — это отображается отдельной плашкой «прогресс-бар». Доставляет блюда сам партнёр, а день и время приезда курьера автоматически указываются при оформлении заказа.
Wildberries выступает в роли цифровой витрины для блюд
Услуга кейтеринга доступна в рамках модели «Витрина» (DBS — доставка силами продавца). В этой схеме производитель сам отвечает за приготовление, упаковку и доставку товаров. Wildberries в данном случае выступает в роли цифровой витрины для готовых блюд.
Такой формат позволяет подключать услуги кейтеринга, не меняя производственных и операционных процессов ресторанов. Для маркетплейса это расширение возможностей использования платформы в пищевом сегменте.
Ресторанный партнер сохраняет контроль над производством и качеством блюд
На старте проекта на платформе доступно более 50 позиций. В ассортимент входят салаты, блюда из мяса, различные ассорти, выпечка и десерты. Также представлены тематические блюда для корпоративов и личных мероприятий, например, для празднования Нового года..
Блюда, которые доступны для заказа на маркетплейсе, готовятся на кухнях сети «Братьев Караваевых». Длительность приготовления кейтерингового заказа составляет 72 часа, при этом ресторанный партнёр полностью контролирует цикл производства и качество продукции.
Wildberries расширяет возможности покупок еды на маркетплейсе
По словам руководителя направления доставки силами продавца РВБ Елизаветы Шлеин, запуск кейтеринга — часть стратегии по расширению сценариев фуд-покупок на Wildberries. Компания рассматривает этот формат как закономерное продолжение развития фудтех-направления и сервисов маркетплейса.
На первом этапе услуга кейтеринга доступна жителям Москвы в пределах МКАД. В дальнейшем компания планирует расширять её в другие города.
