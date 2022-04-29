Activision Blizzard представит мобильную игру по вселенной World of Warcraft

Разработчик Diablo, Starcraft и других 3 мая представит мобильную игру по мотивам вселенной своего флагманского проекта – World of Warcraft. Презентация состоится на сайте Activision Blizzard, сюжет игры держится в секрете.

Презентацию нового проекта Activision Blizzard анонсировала в своем аккаунте в Twitter.

Игра станет первым мобильным проектом Activision Blizzard по вселенной World of Warcraft. Деталю сюжета не раскрываются.

Анонс состоится 3 мая в 20:00 по московскому времени на официальном сайте Activision Blizzard.

В феврале 2021 года генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик рассказал о том, что компания разрабатывает несколько проектов для мобильных устройств. Слова Котика были подтверждены в отчете разработчика за квартал, где было сказано, что Activision Blizzard перешла к «продвинутому» этапу разработки новой игры.

18 января Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд. В случае одобрения регулирующими органами США эта сделка станет крупнейшей в истории Microsoft.

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