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Поставки процессоров x86 в мире снизились на 34% — рекорд за 30 лет

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

По данным Mercury Research, по итогам четвертого квартала 2022 года поставки процессоров x86 от всех производителей, включая Intel и AMD, снизились за год на 34%, а за квартал на 19%.

Поставки процессоров x86 в мире снизились на 34% — рекорд за 30 лет

Это рекорд за все 30 лет ведения рыночной аналитики от Mercury Research, пишет PCMag.

Причинами стали избыточные запасы у розничных продавцов и поставщиков и низкий спрос на ПК на фоне сохраняющейся инфляции и продолжающегося экономического спада.

Объем поставок за год составил 374 млн (без учета процессоров ARM) — это минус 21% в сравнении с 2021 годом. Выручка упала до $65 млрд, это на 19% меньше предыдущего года.

«Хотя это выглядит очень мрачно, обратите внимание, что общий доход на рынке процессоров в 2022 году был по-прежнему выше, чем в любой другой год, за исключением 2020 и 2021 годов», — подчеркивают исследователи.

В четвертом квартале 2022 года поставки ноутбуков также сократились больше, чем когда-либо год от года. 

Intel уже предупредила инвесторов, что первый квартал этого года будет тяжелым кварталом для производителя чипов. 

А вот генеральный директор AMD Лиза Су заявила, что во втором полугодии 2023 года компания вернется к прежним показателем и даже продемонстрирует признаки роста.

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Фото на обложке: Unsplash

 

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