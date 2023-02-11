Поставки процессоров x86 в мире снизились на 34% — рекорд за 30 лет

По данным Mercury Research, по итогам четвертого квартала 2022 года поставки процессоров x86 от всех производителей, включая Intel и AMD, снизились за год на 34%, а за квартал на 19%.
Это рекорд за все 30 лет ведения рыночной аналитики от Mercury Research, пишет PCMag.
Причинами стали избыточные запасы у розничных продавцов и поставщиков и низкий спрос на ПК на фоне сохраняющейся инфляции и продолжающегося экономического спада.
Объем поставок за год составил 374 млн (без учета процессоров ARM) — это минус 21% в сравнении с 2021 годом. Выручка упала до $65 млрд, это на 19% меньше предыдущего года.
«Хотя это выглядит очень мрачно, обратите внимание, что общий доход на рынке процессоров в 2022 году был по-прежнему выше, чем в любой другой год, за исключением 2020 и 2021 годов», — подчеркивают исследователи.
В четвертом квартале 2022 года поставки ноутбуков также сократились больше, чем когда-либо год от года.
Intel уже предупредила инвесторов, что первый квартал этого года будет тяжелым кварталом для производителя чипов.
А вот генеральный директор AMD Лиза Су заявила, что во втором полугодии 2023 года компания вернется к прежним показателем и даже продемонстрирует признаки роста.
Фото на обложке: Unsplash
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