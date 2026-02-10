Яндекс научил ИИ быстрее выявлять мошенническую рекламу

Яндекс внедрил ИИ-систему для борьбы с мошенничеством в рекламе: технология позволяет прогнозировать поведение недобросовестных рекламодателей. За счёт этого система блокирует опасные объявления ещё до подмены контента на вредоносный. По итогам 2025 года число переходов по фишинговой рекламе сократилось в 10 раз, сообщили в компании.

ИИ научился заранее выявлять мошеннические схемы

Новая ИИ-система не просто реагирует на выявленные нарушения — она научилась прогнозировать мошеннические действия.

Как пояснили в Яндексе, недобросовестные рекламодатели, как правило, сначала размещают безопасный контент, чтобы пройти модерацию, а затем подменяют его на опасный. Искусственный интеллект позволяет выявлять такие сценарии заранее и останавливать показ рекламы до того, как пользователи столкнутся с фишингом.

Алгоритмы анализируют поведение и контент рекламодателей

В основе системы лежат алгоритмы, которые одновременно анализируют поведение рекламодателей и материалы, размещаемые на их сайтах. Технология выявляет подозрительные паттерны и «заготовки» — признаки того, что ресурс может быть использован для распространения фишингового контента уже после модерации.

Система учитывает широкий набор факторов:

изменения контента сайта,

нетипичную динамику посещаемости,

технические параметры ресурсов,

фрагменты кода, ранее обнаруженные на вредоносных сайтах,

механизмы подмены контента в зависимости от устройства пользователя,

характерные для мошенников ключевые слова и фразы, связи с уже заблокированными доменами.

В компании подчеркнули, что алгоритмы не просто фиксируют нарушения, а прогнозируют дальнейшие действия злоумышленников и предотвращают их.

Более 120 тыс. рекламных аккаунтов заблокированы за год

По итогам 2025 года Яндекс заблокировал более 120 тыс. аккаунтов недобросовестных рекламодателей, которые пытались разместить запрещённый контент. Основными причинами блокировок стали попытки рекламы запрещённых товаров и услуг, азартных игр, подделок и некачественных сервисов.

За тот же период компания заблокировала и не допустила к участию в рекламной сети более 86 тыс. сайтов, 4 тыс. приложений и 32 тыс. Telegram-каналов. Все они были исключены из-за нарушений правил рекламной сети.

Производители получили единый кабинет для рекламы у ритейлеров

Ранее компания запустила сервис «Директ для вендоров», который позволяет производителям и поставщикам размещать рекламу в интернет-магазинах ритейлеров из экосистемы «Яндекса» без отдельных переговоров с каждой площадкой. Кампании запускаются через единый кабинет, управление и аналитика также сосредоточены в одном интерфейсе.

По данным «Яндекса», чаще всего сервис используют компании из аптечного ритейла, продуктовой розницы, сегментов бытовой техники, электроники и товаров для дома. В компании отмечают, что рекламодатели всё чаще выстраивают продвижение сразу в нескольких каналах, а по прогнозам группы Okkam сегмент retail media в 2026 году может вырасти на 45% — до 1,2 трлн рублей.