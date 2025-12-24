Яндекс создал сервис «Директ для вендоров» — через него можно запустить рекламу сразу на нескольких площадках
Яндекс создал «Директ для вендоров» для рекламы в экосистеме
Яндекс запустил сервис «Директ для вендоров»: с его помощью производители и поставщики могут размещать рекламу в интернет-магазинах ритейлеров из экосистемы Яндекса. Главная особенность новой функции — чтобы запустить рекламную кампанию, теперь не нужно вести переговоры отдельно с каждым ритейлером.
Через единый кабинет запустить рекламу можно за 5 минут
Через сервис «Директ для вендоров» поставщики и производители могут размещать рекламу своих товаров в интернет-магазинах партнёров Яндекс Retail Media. Управление кампаниями, настройками и аналитикой осуществляется через единый интерфейс, запуск занимает около пяти минут.
Сервис позволяет работать с несколькими площадками одновременно — без отдельных договорённостей с каждым ритейлером. Реклама размещается только в тех магазинах, где уже присутствуют товары рекламодателя.
Аптеки, спортивные и продуктовые магазины — главные клиенты
Сервис работает с основными форматами рекламы внутри интернет-магазинов. Размещение возможно в нескольких зонах торговых площадок:
- в поисковой выдаче и товарных категориях;
- в карточках товаров;
- в рекомендательных блоках;
- в баннерных форматах.
По каждой кампании видно, на каких площадках она размещалась и сколько принесла продаж, расходов и отдачи. Пользователи могут сравнивать результаты размещений и корректировать бюджеты.
По данным Яндекс Рекламы, чаще всего сервис используют компании из сегментов:
- аптечного ритейла;
- продуктовой розницы;
- бытовой техники и электроники;
-
автотоваров, товаров для дома и спорта.
Retail media — основной драйвер рынка в 2026 году
По прогнозам группа компаний Okkam, на которые ссылается Яндекс, именно сегмент обеспечит основной рост рекламного рынка в 2026 году. Его объём может увеличиться на 45% и составить 1,2 трлн рублей.
Другие сегменты, по данным Okkam, будут расти заметно медленнее:
- диджитал-реклама — +10%, до 683 млрд рублей;
- телевидение — +10%, до 300 млрд рублей;
- наружная реклама (Out-of-home) — +7%, до 111 млрд рублей.
В Яндексе отмечают, что рекламодатели всё чаще выстраивают продвижение сразу в нескольких каналах, чтобы не зависеть от одной площадки.
Контекст
В 2026 году сервис планируют расширить. В частности, появится возможность запускать кампании в Поиске и Рекламной сети Яндекса с переходом на сайты ритейлеров, а также показывать рекламу пользователям, которые ранее просматривали товары или добавляли их в корзину.
