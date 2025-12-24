Яндекс создал «Директ для вендоров» для рекламы в экосистеме

Яндекс запустил сервис «Директ для вендоров»: с его помощью производители и поставщики могут размещать рекламу в интернет-магазинах ритейлеров из экосистемы Яндекса. Главная особенность новой функции — чтобы запустить рекламную кампанию, теперь не нужно вести переговоры отдельно с каждым ритейлером.

Через единый кабинет запустить рекламу можно за 5 минут

Через сервис «Директ для вендоров» поставщики и производители могут размещать рекламу своих товаров в интернет-магазинах партнёров Яндекс Retail Media. Управление кампаниями, настройками и аналитикой осуществляется через единый интерфейс, запуск занимает около пяти минут.

Сервис позволяет работать с несколькими площадками одновременно — без отдельных договорённостей с каждым ритейлером. Реклама размещается только в тех магазинах, где уже присутствуют товары рекламодателя.

Аптеки, спортивные и продуктовые магазины — главные клиенты

Сервис работает с основными форматами рекламы внутри интернет-магазинов. Размещение возможно в нескольких зонах торговых площадок:

в поисковой выдаче и товарных категориях;

в карточках товаров;

в рекомендательных блоках;

в баннерных форматах.

По каждой кампании видно, на каких площадках она размещалась и сколько принесла продаж, расходов и отдачи. Пользователи могут сравнивать результаты размещений и корректировать бюджеты.

По данным Яндекс Рекламы, чаще всего сервис используют компании из сегментов:

аптечного ритейла;

продуктовой розницы;

бытовой техники и электроники;

автотоваров, товаров для дома и спорта.





Retail media — основной драйвер рынка в 2026 году

По прогнозам группа компаний Okkam, на которые ссылается Яндекс, именно сегмент retail media*Инструменты продвижения, встроенные в экосистему ритейлера или маркетплейса обеспечит основной рост рекламного рынка в 2026 году. Его объём может увеличиться на 45% и составить 1,2 трлн рублей.

Другие сегменты, по данным Okkam, будут расти заметно медленнее:

диджитал-реклама — +10%, до 683 млрд рублей;

телевидение — +10%, до 300 млрд рублей;

наружная реклама (Out-of-home) — +7%, до 111 млрд рублей.

В Яндексе отмечают, что рекламодатели всё чаще выстраивают продвижение сразу в нескольких каналах, чтобы не зависеть от одной площадки.

Контекст

В 2026 году сервис планируют расширить. В частности, появится возможность запускать кампании в Поиске и Рекламной сети Яндекса с переходом на сайты ритейлеров, а также показывать рекламу пользователям, которые ранее просматривали товары или добавляли их в корзину.