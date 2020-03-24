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«Яндекс.Директ» запустил открытую бета-версию видеоконструктора

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Сервис контекстной рекламы «Яндекс.Директ» запустил бета-тестирование видеоконструктора. Он позволяет создавать видеоролики из статичных изображений с помощью библиотеки шаблонов. 

«Яндекс.Директ» запустил открытую бета-версию видеоконструктора

Сейчас доступны 15 шаблонов. Пользователи могут менять наполнение слайдов: картинки, тексты, цвета, скорость воспроизведения. На ролик можно наложить свою звуковую дорожку и добавить логотип. 

Библиотека шаблонов в видеоконструкторе

Библиотека шаблонов в видеоконструкторе

Максимальная длительность ролика в конструкторе на этапе бета-тестировании — 15 секунд. Видео из конструктора автоматически подгружается в библиотеку видеороликов.

Доступ к новому инструменту уже получили некоторые пользователи. До конца марта инструмент станет доступен всем пользователям «Яндекс.Директ». 

В перспективе разработчики хотят добавить в конструктор больше шаблонов и опций для редактирования. В том числе появится возможность создавать ролики без шаблонов и загружать видеофайлы.

Фото: Trismegist san / Shutterstock

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