«Яндекс.Директ» запустил открытую бета-версию видеоконструктора

Сервис контекстной рекламы «Яндекс.Директ» запустил бета-тестирование видеоконструктора. Он позволяет создавать видеоролики из статичных изображений с помощью библиотеки шаблонов.

Сейчас доступны 15 шаблонов. Пользователи могут менять наполнение слайдов: картинки, тексты, цвета, скорость воспроизведения. На ролик можно наложить свою звуковую дорожку и добавить логотип.

Библиотека шаблонов в видеоконструкторе

Максимальная длительность ролика в конструкторе на этапе бета-тестировании — 15 секунд. Видео из конструктора автоматически подгружается в библиотеку видеороликов.

Доступ к новому инструменту уже получили некоторые пользователи. До конца марта инструмент станет доступен всем пользователям «Яндекс.Директ».

В перспективе разработчики хотят добавить в конструктор больше шаблонов и опций для редактирования. В том числе появится возможность создавать ролики без шаблонов и загружать видеофайлы.