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«Яндекс» перестанет показывать границы государств на своих картах

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс» вскоре сотрет границы государств в своем картографическом сервисе. Пользователи перестанут видеть их на обзорной карте мира. Но станут видеть, например, линии полярных кругов, горы, реки и другие природные объекты.

«Яндекс» перестанет показывать границы государств на своих картах

О нововведениях, которые запланированы к вводу в «Яндекс.Картах», агентству ТАСС рассказали в пресс-службе «Яндекса».  

«Яндекс.Карты» станут физико-географическими. Это предполагает изменение вида карт – с обзорной карты мира исчезнут границы государств, но появятся линии полярных кругов, горы, реки и другие природные объекты.

В «Яндексе» напомнили, что их «Карты» являются городским сервисом, который помогает пользователям ориентироваться в городе, строить маршруты, находить компании на карте.

Изменения в виде «Яндекс.Карт» будут происходить постепенно. Они затронут обе версии сервиса – как мобильную, так и десктопную.

Фото на обложке: yandex

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