Yandex.Cloud запустил четыре новых сервиса для хранения и управления данными

Платформа Yandex.Cloud запустила четыре новых сервиса для хранения и управления данными. Об изменениях рассказал руководитель Yandex.Cloud Алексей Башкеев в ходе конференции Yandex Scale 2020.

По его словам, в этому году платформа улучшила сценарии миграции данных.

«Для этого мы добавили два новых сервиса, которые упрощают перенос данных между любыми источниками, — Managed Service for Kafka, и специализированное решение для переноса данных между базами данных — Data Transfer», — сообщил Башкеев.

Также, по его словам, в сегменте баз данных общего назначения облако стало доступнее для Enterprise-пользователей — появился новый сервис Managed Service for SQL Server. В семействе аналитических решений появился Managed Service for Elastic Search — решение, поддерживающее сценарии полнотекстового поиска и ad hoc аналитики.

С 23 сентября пользователям Yandex.Cloud открыт доступ к новому сервису Data Transfer, который позволяет без остановки работы приложений переносить данные между СУБД, независимо от того, где они развернуты.

Также в открытый доступ вышел сервис Managed Kafka — система потоковой передачи данных в аналитические системы.

Всего на платформе Yandex.Cloud теперь доступно 9 сервисов управляемых баз данных, закрывающих большинство сценариев хранения и обработки данных.

Другие анонсы Yandex Scale 2020:

Yandex SpeechKit Pro — программа для компаний-разработчиков, участники которой получат доступ к новым инструментам для создания роботов и голосовых помощников ориентированных на работу в конкретной отрасли или компании.

Как отмечается, такие роботы смогут распознавать слова и команды на определенную тему с максимальным уровнем точности. Ожидается, что это позволит улучшить сценарии обслуживания в банке, в медицине или в доставке.

Также SpeechKit Pro позволяет создавать индивидуальные черты голосового робота: интонации и манеру общения.

С 1 октября платформа Yandex.Cloud откроет общий доступ к сервису для разработчиков машинного обучения Yandex DataSphere. Сервис позволяет компаниям и индивидуальным разработчикам снизить стоимость создания и эксплуатации моделей машинного обучения, автоматически управлять объемом и типом вычислительных ресурсов, сократить потерю времени на создание и организацию среды разработки.

Yandex.Cloud и ОЭЗ «Иннополис» договорились о партнерстве. С 23 сентября 2020 компании, прошедшие отбор и получившие статус стартапа «Иннополиса», будут получать гранты на использование любых сервисов облачной платформы «Яндекса» на сумму 200 тысяч рублей.

Каждый грант действует в течение 6 месяцев. В этот период стартапы смогут использовать любые сервисы платформы, включая уникальные разработки «Яндекса» в сфере машинного обучения и бессерверных вычислений.

Также стартапы получат бесплатную техническую поддержку, консультации архитекторов по миграции, безопасности, созданию надежной инфраструктуры, интеграции облачных сервисов в свои разработки.

В маркетплейсе Yandex.Cloud появился раздел «Геослои», в котором собраны обезличенные геоинформационные данные от партнеров сервиса. Они могут размещать свой контент на безвозмездной или платной основе.

Клиенты Yandex.Cloud будут получать доступ к необходимым данным в интерфейсе сервиса, анализировать их с помощью Yandex DataLens и использовать для бизнес-целей.

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