«Юбки» для грузовиков: сколковский стартап поможет сэкономить топливо

Сколковский стартап Aerotruck объявил о старте продаж во Франции аэродинамических «юбок» для полуприцепов. По заявлению производителя, обтекатель поможет обеспечить экономию топлива и снижение вредных выбросов на 2-6%.

Проект реализуется с FM Logistic, Gefco и крупнейшим автопарком Франции Fraikin, говорится в пресс-релизе Aerotruck, присланном в редакцию RB.RU. До конца года планируется начать продажи в Германии и Испании.

Стоимость одной «юбки» составит от $1290 до $1590, окупаемость достигается в течение 9-12 месяцев, сообщили в компании.

Заявлено, что обтекатели изготавливаются из композита, металлические компоненты – из высококачественной нержавеющей стали. К плюсам компания относит небольшую массу обвесов и их способность выдержать тяжёлые погодные и дорожные условия. По словам Aerotruck, аэродинамическая «юбка» улучшает видимость, уменьшает накопление наледи и снега под прицепом и исключает попадание под него машин, мотоциклов, велосипедов и пешеходов.

Разработка Aerotruck с успехом применяется в России, сообщает компания: клиентами уже стали такие крупные перевозчики, как «Деловые линии» и X5 Retail Group.

«Наша разработка экономит 100–150 тысяч рублей в год на одной машине и окупается примерно за год. Очень легко устанавливается почти на любой прицеп без сверления и варки. И стоит гораздо дешевле, чем у конкурентов – компаний Schmitz Cargobull и Wabco», — заявил Алмаз Аюпов, генеральный директор компании Aerotruck.

Также Aerotruck предоставляет возможность бесплатного тестирования аэродинамических «юбок», чтобы клиенты могли самостоятельно убедиться в их эффективности и надёжности.

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Фото: aerotruck.eu