Разработчики запросили из бюджета 829 млн рублей на замещение ПО для телеканалов

Разработчики ПО для российских телеканалов Carrot Broadcast и BRAM Technologies запросили 829 млн рублей на импортозамещение иностранного софта, узнал «Коммерсантъ». Сейчас зарубежное ПО используют 90% всех каналов.

Паспорта проектов по разработке программного обеспечения для телевещания направили в курируемый Минцифры индустриальный центр компетенций (ИЦК) «Телерадиовещание». Заказчиком продуктов, которые должны заменить иностранные программы, выступает НТВ, принадлежащий холдингу «Газпром-медиа».

Carrot Broadcast и BRAM Technologies хотят получить из бюджета 349 млн рублей на новую систему графического оформления эфира и 480 млн рублей на софт для автоматизации вещания. Указывается, что выделенные в перспективе средства обеспечат до 80% работ.

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, который также руководит ИЦК «Телерадиовещание», заявил, что компания рассмотрит внедрение отечественных систем только после того, как они продемонстрируют свою эффективность. Запуск новых решений планируется только в 2025 году.

По словам технического директора «Студии-Сервис» Анастасии Ушаковой, в настоящее время 90% всех российских телеканалов используют в своей работе иностранное ПО. При этом в Москве и Санкт-Петербурге, где находятся офисы ведущих федеральных каналов, этот процент ниже, чем на региональном телевидении.

В начале месяца власти объявили о масштабных инвестициях в сферу импортозамещения ПО. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, Минцифры в ближайшее время выделит 28 млрд рублей на такие проекты. Еще 155 млрд рублей планируется получить от представителей бизнеса.

Несмотря на меры властей, исследования говорят о том, что российские компании пока не готовы к переходу на отечественные продукты. За последнее время в стране выросло число пиратских загрузок программного обеспечения от Microsoft. Некоторые эксперты полагают, что основная доля скачиваний приходится именно на корпоративных сектор.

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