7 способов сделать корпоративный сайт привлекательнее и повысить продажи

Никита Шевляков, основатель интернет-агентства Future и разработчик, считает, что откладывать этот инструмент еще рано: если прокачать его, можно вернуть старых заказчиков и получить данные о клиентах, которых, возможно, не будет в соцсетях. Он рассказал о семи приемах, которые помогут это сделать.

Соцсети сейчас — неотъемлемый атрибут внешних коммуникаций. И раз поисковики не имеют системы рекомендаций, может, стоит уже отказаться от сайта и делать акцент на личный аккаунт?

Внедряем ИИ

Пока все обсуждают открытое письмо экспертов об остановке новых разработок ИИ для изучения последствий, которое поддержал Илон Маск, сам ИИ беззаботно экспансирует все новые виды деятельности. Сложно признавать, но одна программа может значительно освободить время сразу нескольких специалистов и сделать бизнес значительно эффективнее.

По нашему корпоративному наблюдению, до 30% времени сотрудников занимают рутинные задачи, с которыми уже сейчас справился бы искусственный интеллект, который не устает, не будет страдать от выгорания из-за однотипной работы.

Тот же ChatGPT может быть интегрирован в B2B-сайт и любой другой проект — вопрос лишь в задумке и области применения.

Он может работать консультантом, и тогда компания будет экономить не только время, но и деньги на службу поддержки.

А может писать тексты для товаров — программа уже сейчас неплохо справляется, но при модерации человеком станет еще и инструментом для создания креативов.

ИИ может справиться с переводом текстов, а значит, делать языковые версии сайта для разных рынков в режиме реального времени.

Показываем клиенту то, что он хочет увидеть

Мастхэв для современного сайта-магазина — система персонализации и рекомендаций для пользователя в режиме реального времени. Она поможет:

увеличить средний чек и конверсию просто за счет точного попадания в ЦА,

сопроводить покупателя до самого конца сделки.

Системы персональных рекомендаций настраиваются через специальные сервисы. Это возможно как для сайтов интернет-магазинов, так и для мобильных приложений или даже электронных писем.

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Программа позволяет удержать клиента, даже если он искал что-то определенное, но не нашел. Тогда в работу вступают алгоритмы, и сразу же вместо ошибки выдают потенциально интересные модели.

Узнаем каждого клиента

Во многих онлайн-бизнесах клиент касается продукта несколько раз прежде, чем его приобрести — поэтому вы должны знать его путь, чтобы улучшить воронку продаж на сайте. Сквозная аналитика продолжает держать планку популярности и поможет понять:

с какого канала пришел ваш клиент,

с какого в итоге купил,

что повлияло на его выбор.

Есть множество сервисов, позволяющих анализировать разные клиентские потоки даже без помощи маркетолога, что важно для малых бизнесов. Такая аналитика хорошо работает в нишах доставки продуктов, покупки одежды или бытовых предметов: на выходе предприниматель получит отчет по ряду показателей.

Но что с бизнесом, где клиентский путь очень длинный и товар нельзя приобрести в один клик? Например, недвижимость, банковские услуги или авто?

Здесь развивающийся тренд — использование более продвинутых CRM-систем, включающих автоматизированную аналитику данных и машинное обучение для улучшения опыта клиента.

Избавляемся от очередей и ожидания

Несмотря на все многообразие инструментов, еще остались бренды, которые не оцифровали свой процесс продаж. В некоторых нишах бизнес до сих пор ведется «по накатанной», и руководитель не знает, как улучшить положение.

Для таких компаний ускорение бизнес-процессов и их диджитализация — вопрос экзистенциальный. Даже один цифровой инструмент способен поднять потребительскую активность или лояльность: будь то SEO-оптимизация сайта или разработка сервиса бронирования (это может быть подобие отельного бронирования или электронная очередь, чтобы клиенту сократить время ожидания) в дополнение к остальным инструментам.

Облегчаем разговоры о финансах

Прием платежей — это не только про эквайринг, но и про покупку в рассрочку, подписку и другие упрощенные инструменты продаж. Запустите все эти инструменты на официальном сайте и сделайте их менее устрашающими для клиента.

Вместе с контент-менеджером обсудите, как можно было бы улучшить Tone of voice во время финансовых операций, чтобы потребитель чувствовал себя спокойно и защищенно.

Так, недавно развирусилась новость о том, что ряд российских банков выпускает банковские боты прямо внутри Telegram. Ситуацию быстро потушили, когда мессенджер признали иностранным. Однако чат-боты все больше участвуют в продажах благодаря другим инструментам, и они становятся только проворнее, повышая конверсию.

Так что история с Telegram-ботами еще далека от исчезновения: для бизнеса они по-прежнему актуальны, стоит лишь переводить лиды на сайт.

Производим хорошее впечатление с первого взгляда

Как еще заставить клиента задержаться на сайте или даже привести на него друзей? Ответ кроется в WOW-эффекте или необычной механике.

Иногда мы предлагаем разместить прямо на сайте опрос или шуточный тест, после прохождения которого клиент получит какую-то минимальную, но индивидуальную награду:

промокод,

сертификат о прохождении,

уникальную акцию.

WOW-маркетинг на сайтах компаний — это эффект удивления и восхищения, который вызывает у посетителей сайта яркое и неожиданное впечатление о продукте, услуге или самой компании.

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Использование нестандартных и креативных решений, интерактивных элементов и необычных анимаций в дизайне, геймификация — все это и есть инструменты для достижения нужного результата. Такой прием:

апеллирует к положительным эмоциям,

создает импульс к совершению покупки,

дарит ощущение удовлетворения от взаимодействия с компанией.

Чем дольше посетитель задерживается на сайте, тем больше вероятность, что он придет к сделке или оставит свои контактные данные для последующей связи.

Польза этого подхода еще и в повышении потребительской лояльности: посетитель должен почувствовать, что компания разделяет его ценности.

WOW-эффект на сайте может запустить цепную реакцию и увеличить число рекомендаций компании в социальных сетях и других каналах.

Но WOW-эффект может воспроизводиться не только за счет сложных форм, но и минимализма. Тренд на аккуратный, но лаконичный дизайн до сих пор один из самых частых запросов. Здесь важно грамотно подобрать цвета, фигуры, одновременно сохранив фирменный почерк.

Используем омниканальность

При помощи нашей внутренней аналитики мы выявили, что размещение формы обратной связи на коммерческих сайтах повышает конверсию на 25-30%, в отличие от сайтов, где ее нет. А по данным американского маркетолога Энди Томпсона, 84% маркетологов получают информацию от лидов через формы. И это не единственная причина увеличить количество показов контактов и их вариативность.

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Добавление на сайт компании разных способов связи (номера телефона, два-три мессенджера, электронной почты, социальных сетей) дает шанс охватить внимание большей целевой аудитории: так мы создаем удобство для тех, кому легче объяснить свой вопрос словами, и тех, кто лучше воспринимает написанную информацию.

Если полученные данные будут сразу оцифрованы и внесены в CRM-систему, это станет только плюсом и буквальным вкладом в будущее.

Чек-лист трендового B2B-сайта

Используйте систему персональных рекомендаций для пользователя;

Следите, чтобы время сотрудников на выполнение рутинных задач по сайту составляло не более 10% — остальное автоматизировано в том числе с помощью ИИ ;

; Подключите сквозную аналитику, а воронку отразите в SRM;

Сделайте несколько способов оплаты и не забывайте, что этот раздел должен быть интуитивно понятным;

Продумайте дизайн сайта так, чтобы он вызывал приятные впечатления, заставлял долго рассматривать или возвращаться;

Дайте клиенту несколько вариантов, как он может оставить обратную связь, для этого дайте доступ к контактам везде на сайте, чтобы пользователь не тратил время на их поиски.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney