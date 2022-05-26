Предпринимательство и «чёрные лебеди»: почему нужно делать бизнес несмотря ни на что?

В день российского предпринимательства Кристина Петрова, основательница коммуникационного агентства PR Perfect , поговорила с представителями бизнеса. Они рассказали, почему важно делать бизнес в любое время и поделились рекомендациями, как удержаться на плаву в кризис.

В непростые времена есть много поводов для переживаний, особенно, если речь идет о собственном деле. За последние несколько десятилетий предпринимателям нашей страны пришлось пережить ряд кризисов. В этом году бизнесу бросили новый вызов.





Антон Кушнер

Основатель и генеральный директор платформы корпоративного благополучия «Понимаю»

«В кризисные периоды у предпринимателей нет времени отвлекаться на информационный шум, тем более этот шум производить»

Существует популярная фраза о том, что счастье — это когда есть где жить, что делать и на что надеяться. Современная психология утверждает, что любовь и творческий труд — два основных фактора ментального здоровья человека.

Как правило, бизнес — это творческая и оптимистическая деятельность. Поэтому, на мой взгляд, заниматься собственным делом надо в любое время и особенно во время кризисов, поскольку это способствует поддержанию психологического здоровья.

В кризисные периоды у предпринимателей нет времени отвлекаться на информационный шум, тем более этот шум производить. Я слышал от многих коллег и друзей, что именно бизнес и работа позволяют им противостоять избыточным моральным нагрузкам в такие сложные моменты.

Как мне кажется, в кризис не надо почивать на лаврах и заниматься «тонкими настройками», нужно запускать те проекты, которые ты откладывал в спокойное время.

Таким образом, во-первых, диверсифицируются риски бизнеса, которые в кризис многократно возрастают. А во-вторых, жизнь предпринимателя больше наполняется здоровым трудом, и просто не остается времени на переживания и мысли о том, как все плохо.

Во время кризиса особое внимание надо уделять здоровому образу жизни — высыпаться, полноценно питаться и быть в движении, поскольку это первый уровень в иерархии факторов успеха любого человека, в частности предпринимателя.

Помимо этого, в непростые периоды важно больше заботиться о ближних. Например, запустить благотворительные инициативы, о которых вы часто думали раньше, но руки так и не дошли.

Руководителям в кризис стоит дополнить командно-административный принцип управления коучинговым, предусмотреть для себя и подчиненных программы профессионального и личного развития.

Александр Купцов

Сооснователь и управляющий партнер Pulsar Production

«В зависимости от внешних обстоятельств у нас перестраивается лишь горизонт планирования»

Для предпринимателя нет понятий «мирного» или «кризисного» времени. Ведение бизнеса — это всегда работа с высокими рисками.

В зависимости от внешних обстоятельств у нас перестраивается лишь горизонт планирования. Сейчас, например, мы не можем себе позволить составлять планы больше чем на три месяца вперед. Мир меняется со скоростью сандалий Гермеса. Но предпринимательство — это всегда про азарт и интерес к делу.

Сейчас мы сконцентрированы на работе с проектами федерального уровня, которые оказывают социально-экономический эффект. Государство разрабатывает множество полезных проектов, о которых мало кто знает.

В сложное для всех время мы помогаем в организации и реализации образовательных инициатив государства, поддерживаем и популяризируем качественные проекты.

На мой взгляд, советы для предпринимателей, которые пережили кризисы 2008, 2014 и 2020 годов, будут лишними. Они уже сделали больше многих. Можно только пожелать им не сбавлять обороты, ведь любая буря рано или поздно заканчивается.

Важно выстоять, сохранить свою команду и здоровье. У нас не без сложностей, но пока получается, мы не прибегали к сокращениям, у команды есть загрузка.

Валентин Зыбалов

Генеральный директор и основатель компании Moulin Villa

«Используйте происходящие изменения как возможность для развития»

Какая бы ситуация ни происходила вокруг, я и моя команда всегда настроены на работу, результаты которой будут полезны людям. Возможно, в кризисное время это даже более актуально.

Сформулировать универсальные антикризисные рекомендации и конкретные шаги сложно, но обозначу общие экономические и этические моменты, встреча с которыми неизбежна:

Не опускайте руки при встрече с трудностями;

Используйте происходящие изменения как возможность для развития;

Помните, что ответственность за то, каким будет ближайшее будущее для людей, работающих в вашем бизнесе, лежит на вас;

Развивайте горизонтальные связи;

Ищите единомышленников-предпринимателей, с которыми можно оперативно делиться опытом и помогать друг другу;

Сохраняйте гибкость, изучайте новые сферы и будьте готовы переформатировать бизнес на смежные отрасли или, если хватит ресурса, присоединяйте их к себе;

Разумно диверсифицируйте ваши активы и снижайте любые издержки;

Если вы работаете в продажах, то внимательнее контролируйте цены и скидки на свой товар. Не делайте резких скачков в какую-либо сторону — потребитель следит за вашими ошибками и легко уходит к конкурентам.

Резюмируя, моя главная рекомендация предпринимателям сегодня: удовлетворять требованиям ситуации и не предавать свои этические ценности.

Владимир Евладов

Основатель ресейл-платформы Luxxy

«Самое страшное — это замереть, испугаться и бездействовать»

Бизнес — это соединение потребностей рынка со своими возможностями. Соответственно, потребности у людей и компаний есть в любое время — и в мирное, и в кризисное.

Как правило, в нестабильные периоды времени возможностей становится даже больше и проявляются они резче, поэтому жить, работать и предпринимать нужно всегда. Самое страшное — это замереть, испугаться и бездействовать. В этом случае стоит задуматься, на своем ли ты месте? Ты предприниматель или менеджер?

Предприниматель — это человек, который всегда ищет новые пути, возможности и решения. Он знает, что в кризисное время таких шансов бывает больше, чем в спокойное.

В кризис нужно анализировать, что делали люди раньше, что было для них привычно и как на это повлияли происходящие события. Исходя из такой аналитики, стоит предлагать потребителю новые решения.

Такой подход сегодня актуален в сфере логистики и торговли, ведь у многих компаний ежедневно меняются торговые партнеры. Поставщики из Европы уходят или становятся дорогими, появляются другие представители, например, из Азии и Индии.

Сейчас начнется активный передел рынка, и это будет происходить в очень короткое время. Поэтому, на мой взгляд, чтобы предпринимателям оставаться на плаву, нужно быстро реагировать на происходящие изменения, оперативно принимать решения и находить новые возможности в непростое время.

Наталия Котляревская

Основательница сервиса подбора капсульного гардероба Marla Style

«Если человек действительно предприниматель, он будет искать способы действовать: перестраивать, закрывать одно, пробовать другое»

У предпринимателей иное отношение к риску, чем у всех остальных. Большинство людей при выборе между гарантированным средним выигрышем и рискованным крупным предпочтут первый. Предприниматели — наоборот.

В кризисное время риски растут, и предприниматели адаптированы к этому лучше, чем кто-либо другой. Если человек действительно предприниматель, он будет искать способы действовать: перестраивать, закрывать одно, пробовать другое и т. д.

Тут есть два подхода: существуют предприниматели, для которых бизнес — спорт по генерации денег. Это люди вроде Тинькова: пельмени, пиво, банк — не так важно.

Любой кризис они воспринимают и перерабатывают как возможность. Перед такими людьми не стоит вопрос, нужно делать бизнес или нет: они ищут варианты заработать в любой ситуации.

Есть другой тип предпринимателей, для которых бизнес — способ создания ценности. Я думаю, к таким относятся визионеры вроде Илона Маска. Перед этими людьми могут вставать этические вопросы: в этих условиях, с этими людьми — могу ли я себе позволить продолжать?

Он скорее будет искать возможность поменять условия и контрагентов. Поэтому сейчас так много чатов и консультаций по релокации бизнесов. И вопрос «нужно или нет» заниматься бизнесом в кризис — перед предпринимателем вообще не стоит.

При работе в кризис предпринимателям не нужно рассчитывать на модель роста капитализации: когда в топку кидаются инвесторские деньги в расчете на захват рынка или на exit. Выходить в прибыль: резать косты и т. п.

Рост и инвестиции в него возможны, если речь о предметах первой необходимости, желательно с повторными продажами. Тогда лучше вложиться в рост, но тоже, насколько реально, с явной перспективой стоять на собственных ногах без внешних вливаний.

Иван Дубиненков

CEO и сооснователь компании Forsal

«Кризис — это время возможностей, но только для тех, кто может эти возможности увидеть и вовремя ими воспользоваться»

Мотивация для ведения бизнеса у всех разная: для одних это способ самореализации, для других — шанс дать ценное людям, для третьих — заработать деньги. В любом случае, бизнес — это образ жизни, независимо от стадии экономического цикла и политической ситуации.

Решать сложные задачи предпринимателю приходится в любое время! В кризис задачи сложнее, но и потенциальный результат вероятно удивит, так как может быть как положительным, так и отрицательным.

Наша мотивация при создании бытовой химии — дать ценность клиенту. Мы реализуем это через технологичность, эффективность, безопасность и экологичность составов и упрощаем таким образом решения бытовых задач клиента.

В текущих условиях мы продолжим двигаться вперед, ведь развитие и результат драйвят как меня, так и команду. Кризисный период для бизнесмена — это время расширения границ и проверки своих возможностей, когда разрушаются устоявшиеся подходы к ведению бизнеса.

Мы сейчас столкнулись со значительным удорожанием и невозможностью поставок качественного импортного сырья: отдушек, консервантов, поверхностно-активных веществ, но смогли переориентироваться на сырье из азиатского региона (Малайзия, Индия, Китай, Турция).

Мои три совета предпринимателям, которые помогут эффективно пережить любую турбулентность и обернуть ситуацию в свою пользу:

Видеть возможности. Кризис — это время возможностей, но только для тех, кто может эти возможности увидеть и вовремя ими воспользоваться.

Быть гибким и оперативным. В период неопределенности увеличивается цена ошибки.

Быть готовым к изменениям. В период турбулентности и перемен важно быть к этому психологически готовым, сохранять баланс, не впадать в «окукливание» или в излишний азарт к рискованным изменениям, для того чтобы держать руку на пульсе и умело маневрировать на рынке.

Команде и предпринимателю необходимо быть готовыми к гибкости и быстрым изменениям и уметь вовремя принять нужные решения, в том числе и неприятные, как внутренняя оптимизация или отказ от неэффективного.

Михаил Карпов

Основатель ProductStar «При работе в кризис важны две ключевые вещи — эффективность и скорость» Предпринимательство — зачастую больше про внутреннее мироощущение и желание что-то самостоятельно создавать и развивать, чем про политическую обстановку. В кризисной ситуации всегда есть «окна возможностей» — кто-то уходит с рынка, какие-то ниши освобождаются или появляются новые. К тому же у тех, кто научился создавать и развивать бизнес в кризисное время, как правило, запас устойчивости для дальнейшего роста будет больше, чем у предпринимателей, которые будут входить на рынок в спокойное время. При работе в кризис важны две ключевые вещи — эффективность и скорость. Мы помогли большому числу компаний, которым приходилось «пересобирать двигатель на ходу» — в ритейле, в банковском сегменте и в IT, например, когда они были вынуждены активно перестраивать работу и подходы компании в момент начала пандемии. В таких случаях бизнесу помогает внедрение бережливого и Lean-подходов, навыки MVP и быстрой проверки гипотез за небольшие бюджеты, а также четкое понимание аналитики и метрик, что в совокупности дает гибкость в перестройке под новые реальности и бó‎льшую точность в принимаемых решениях. Фото на обложке: Shutterstock / Mangostar