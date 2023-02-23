Как по нотам: сколько стоит открыть музыкальную школу

Роман Запольский, основатель сети музыкальных школ «Стерео Панда School», рассказал о нюансах «музыкального» бизнеса и поделился советами, которые должны помочь на старте.

Раньше учиться творчеству — музыке, рисованию, танцам и т.п. — было принято в школьных кружках, Домах культуры и государственных училищах. Но ситуация изменилась: рынок наполнили частные школы, мастерские и студии. А продавать «уроки творчества» стало прибыльным.

Специализация бизнеса

Первое, о чем стоит задуматься, — это аудитория школы. На ней, как на фундаменте, будут выстраиваться все бизнес-процессы: начиная от предлагаемых услуг и заканчивая дизайном интерьера. Школа может специализироваться на одном музыкальном направлении или охватывать сразу несколько. Например, гитара, барабаны и вокал.

Цель руководителя — найти хороших преподавателей, организовать пространство для проведения занятий и, самое главное, привести и удержать учеников. Перспективы роста такого бизнеса — это создание сети музыкальных школ и привлечение клиентов за счет узнаваемости бренда компании.

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Помещение

Расположение

Школу лучше открывать в окружении жилых домов, но недалеко от общественного пространства (парка, сквера, площади и т.п.), чтобы проводить уличные концерты и этим привлекать новых клиентов.

Планировка

Помещение должно быть разделено на небольшие комнаты, которые станут учебными кабинетами, — минимум две площадью по 10 кв. м. У входа должно быть место для зоны ресепшн, в которой поместится стойка администратора, а также диван для ожидающих занятия учеников – это не меньше 5-8 кв. м.

Ваши сотрудники будут благодарны, если найдется комната для персонала, она же и техническое помещение. Это дополнительно около 5 кв. м плюс санузел.

Итого: для самой маленькой музыкальной школы потребуется арендовать помещение площадью около 40 кв. метров.

Ремонт

Даже если в помещении сделан ремонт, все равно потребуются вложения в звукоизоляцию. Стены учебных кабинетов нужно будет обклеить акустическим поролоном, его стоимость в среднем составляет 500 руб / кв. м.

На пол достаточно положить ковры, которые можно купить б/у. Оформление помещения также очень важно: ученик покупает не только занятие с преподавателем, но и место, в котором комфортно, уютно и в которое хочется возвращаться. Так что на стильные постеры тоже придется потратиться.

Мебель

Часть мебели стоит купить сразу, до открытия. Условно разделим траты на три категории:

Быт. Сюда относится все, без чего невозможно будет поддерживать работу в помещении — от камер наблюдения и до швабры и вешалок.

Сюда относится все, без чего невозможно будет поддерживать работу в помещении — от камер наблюдения и до швабры и вешалок. Офис. Принтеры, компьютеры, кулер с водой и прочее. Это можно разместить на ресепшене.

Принтеры, компьютеры, кулер с водой и прочее. Это можно разместить на ресепшене. Учеба. Самая затратная категория, куда относятся музыкальные инструменты и аппаратура. На них экономить не нужно, потому что качественный звук — это показатель уровня и компетенций школы.

Это минимальный набор мебели. Лучше приобрести сразу качественные вещи. Покупать, например, исцарапанный стол по низкой цене с мыслью его перекрасить, застелить клеенкой или поставить в самый дальний угол — заранее провальная идея, потому что вы потратите уйму времени и сил, а в конечном итоге такой hand-made вряд ли будет смотреться привлекательно.

Сотрудники

Наем сотрудников — этап более важный, чем поиск помещения. Любой бизнес на старте сталкивается с проблемой привлечения кадров.

Руководителю предстоит нанять следующих сотрудников:

Преподавателей. Они — ядро бизнеса, потому что от преподавателя зависит, захочет ли ученик заниматься в школе. Нанимать стоит харизматичных, коммуникабельных и разделяющих ваши идеи и ценности людей. И компетентных, конечно же.

Чтобы найти таких самородков, мы проводим групповые собеседования, на которых соискатели общаются друг с другом, выполняют разные задания. Например, просим их познакомиться и представить друг друга. Так проверяем, насколько наш будущих преподаватель общительный и способный организовать групповое взаимодействие.

Администрацию. Как показывает практика, лучшие администраторы, управляющие и директора школ вырастают из преподавателей — увлеченных, организованных и искренне радеющих о школе. На старте можно постараться перехватить людей, которые уже работали в других школах, их опыт будет полезен.

Отдел продаж. Парочка хороших «продажников» — и в школе появятся первые клиенты. В будущем отдел продаж может расширяться до бесконечности за счет привлечения промоутеров и операторов call-центра.

Специалистов по продажам стоит выбирать в соответствии с вашей целевой аудиторией. Если хотите привлечь молодых ребят, то и менеджер должен быть со звонким и энергичным голосом, знающий специфику услуг и потребности аудитории.

Маркетинг

Поиском клиентов нужно заняться еще до официального открытия. Наладить онлайн-коммуникации: разработать сайт, создать аккаунты в соцсетях и запустить промоакции. Не забывать об офлайн-коммуникациях: листовки и промоутеры — это по-прежнему рабочие инструменты.

Каждый канал продвижения нужно выбирать в соответствии с вашей целевой аудиторией. Например, если учениками школы становятся дети до 12 лет, то нужно найти их родителей — в социальной сети VK, а также в родительских чатах.

Мы же ориентируемся на молодежь, которая ищет себе творческое, понимающее комьюнити. В этом хорошо работает Telegram-канал, который имитирует общение с друзьями в чате.

Грамотный маркетолог, SMM-специалист и таргетолог помогут разработать рекламу и догнать потенциального клиента. Не каждый бизнес на старте может нанять высокооплачиваемых специалистов по маркетингу, поэтому руководителю стоит ориентироваться на минимальный список маркетинговых инструментов:

Сайт. Если вы планируете в перспективе расширять бизнес и открывать новые школы, то он нужен обязательно.

Если вы планируете в перспективе расширять бизнес и открывать новые школы, то он нужен обязательно. Аккаунты в социальных сетях. Сейчас социальные сети — это более подвижная и современная альтернатива сайту. В них нужно разместить всю необходимую информацию об услугах, а также проводить разные промокампании: мотивировать клиентов делать репосты, отмечать вашу школу и делиться информацией со своими друзьями.

Сейчас социальные сети — это более подвижная и современная альтернатива сайту. В них нужно разместить всю необходимую информацию об услугах, а также проводить разные промокампании: мотивировать клиентов делать репосты, отмечать вашу школу и делиться информацией со своими друзьями. Присутствие в картографических сервисах. Многие компании пренебрегают размещением в «2ГИС», «Яндекс.Картах» и прочих сервисах. А они, тем временем, стабильно обеспечивают лиды в социальные сети и это совершенно бесплатно.

Многие компании пренебрегают размещением в «2ГИС», «Яндекс.Картах» и прочих сервисах. А они, тем временем, стабильно обеспечивают лиды в социальные сети и это совершенно бесплатно. Листовки в подъездах близлежащих домов. Наша конверсия: с 300 подъездов девятиэтажных домов, на которых мы разместили по одной листовке, на пробное занятие приходит в среднем 25 человек.

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Сколько стоит открыть школу

Стоимость открытия школы будет варьироваться в зависимости от города, предлагаемых направлений, аудитории и других факторов. Например, если вы хотите протестировать гипотезу такого бизнеса, можно разделить финансовые расходы так:

Аренда подходящего помещения в городе-миллионнике (но не столице) ~ 700 рублей / кв. м (70 тыс. рублей за 100 кв. м в месяц).

Косметический ремонт ~ 50 тыс. рублей.

Покупка мебели и оборудования ~ 150 тыс. рублей.

Маркетинг и реклама ~ 100 тыс. руб.

Итого: открытие школы обойдется в среднем в 300-500 тыс. руб. + 10% на непредвиденные расходы.

Опытные предприниматели, знающие специфику музыкальных школ, увеличивают объемы бизнеса и выделяют большую сумму инвестиций в бизнес. При этом можно обучать большее количество клиентов. На открытие третьего филиала, большой 3-х кабинетной школы на 200 кв. м, мы выделяли почти 1,1 млн рублей.

В эту сумму вошли расходы:

Аренда помещения. Аренда помещения в Санкт-Петербурге за первый и последний месяцы обошлась в 195 тыс. рублей.

Аренда помещения в Санкт-Петербурге за первый и последний месяцы обошлась в 195 тыс. рублей. Ремонт помещения. На покупку акустического поролона, постеры, светодиодную ленту с названием компании, и в целом ремонтные работы с учетом услуг мастеров потрачено около 120 тыс. рублей.

На покупку акустического поролона, постеры, светодиодную ленту с названием компании, и в целом ремонтные работы с учетом услуг мастеров потрачено около 120 тыс. рублей. Покупка музыкального оборудования. Мы приобрели все необходимое оборудование: микшерный пульт, колонки, стойки для колонок, микрофоны и стойки для них, различные переходники, фортепиано, проектор. Это обошлось в 320 тыс. рублей.

Мы приобрели все необходимое оборудование: микшерный пульт, колонки, стойки для колонок, микрофоны и стойки для них, различные переходники, фортепиано, проектор. Это обошлось в 320 тыс. рублей. Покупка мебели. Телевизор, компьютеры, столы, стулья, часы, принтер, роутер и подключение интернета, камеры видеонаблюдения, диван, кулер для воды и пр. обошлись почти в 250 тыс. рублей.

Телевизор, компьютеры, столы, стулья, часы, принтер, роутер и подключение интернета, камеры видеонаблюдения, диван, кулер для воды и пр. обошлись почти в 250 тыс. рублей. Расходные материалы. В эту категорию мы внесли покупку аптечек, канцелярских принадлежностей, хоз. товаров, чая, кофе и т.п. Сумма затрат составила 10 тыс. рублей.

В эту категорию мы внесли покупку аптечек, канцелярских принадлежностей, хоз. товаров, чая, кофе и т.п. Сумма затрат составила 10 тыс. рублей. Услуги. Подключение телефонии, доставки и клининг обошлись в 24 тыс. рублей.

Подключение телефонии, доставки и клининг обошлись в 24 тыс. рублей. Маркетинг. В продвижение на старте мы вложили почти 150 тыс. рублей.

Итого: открытие музыкальной школы обошлось в 1,06 млн рублей. Зарплата сотрудников не входила в первоочередные расходы – размер ФОТ зависел от количества занятий привлеченных учеников.

Ориентировочный срок окупаемости такого бизнеса составляет от полугода до года, потому что в бизнесе неизбежны ошибки и промахи. Открытие каждой последующей школы в сети проходит все менее болезненно и затратно, а также быстрее окупается, потому что появляется опыт и понимание того, как лучше функционировать на рынке.

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