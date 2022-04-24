Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

Как сохранить критическое мышление, чтобы не управлять бизнесом на эмоциях

Колонки
Роман Горбачев
Роман Горбачев

Генеральный директор «Логомашины»

Екатерина Алипова

Переизбыток новостей о санкциях и ограничениях заставляет владельцев бизнеса поддаваться панике, хотя принимать решения в бизнесе нужно на «холодную голову». 

О том, почему руководителям сейчас особенно важно сохранять критическое мышление,  рассказывает Роман Горбачёв, основатель и генеральный директор брендингового агентства «Логомашина».  

Как сохранить критическое мышление, чтобы не управлять бизнесом на эмоциях

Критическое мышление: что это и почему важно для бизнеса

Представьте, что банк, с которым вы сотрудничали на протяжении многих лет, попал в санкционный список. Скорее всего, в порыве эмоций вы сразу поторопитесь менять его на тот, что в список не попал, но всё не так однозначно — стоит остановиться и разложить ситуацию по полочкам. 

Поспешные выводы и необдуманные действия  могут только усугубить положение компании. Именно поэтому предпринимателю важно оставаться безэмоциональным в вопросах решения бизнеса, первостепенно анализировать и оценить выгоду, и только потом принимать решения.

критическое мышление1

Так, к примеру, когда сфера IT столкнулась с первыми санкциями, многие специалисты и компании, опасаясь ухудшения ситуации, поспешно решились на релокацию и смену рынка. Однако оказалось, что эта отрасль будет поддерживаться государством — IT-компании, которые остались в России, освободились от уплаты налога на прибыль, что позволяет им поддерживать работу на прежнем уровне и даже развивать новые проекты.

Суть критического мышления заключается в том, чтобы не действовать на эмоциях, а принимать взвешенные решения, основанные на фактах и логике. По словам американского педагога Роберта Энниса, критически мыслящий человек способен:

  • оценивать надежность источников;
  • устанавливать умозаключения;
  • оценивать важность аргументов;
  • развивать и доказывать точку зрения;
  • планировать эксперименты и оценивать цели проведения;
  • определять необходимые сроки выполнения задач;
  • быть восприимчивым к новому;
  • быть проинформированным;
  • стремиться к обоснованным выводам.

Как развить критическое мышление

В стрессовой ситуации кажется, что действовать нужно «здесь и сейчас», иначе будет поздно — покупать дополнительное сырьё, арендовывать серверы, открывать филиал в другой стране. Это ощущение бывает ошибочным: чаще всего, после тщательного анализа, решения, принятые «сгоряча», оказываются не самыми удачными. 

Узнай, как стать востребованным бизнес-аналитиком по ссылке

Чтобы не попасть в ловушку собственного восприятия, перед каждым важным шагом соблюдайте следующие действия: 

  • Планируйте всё: от рабочего дня до отдыха

Начните писать планы. В текущих условиях планирование в долгосрочной перспективе затруднительно, поэтому планируйте хотя бы каждый новый день компании. 

Например, можно завести таск-трекер или классический ежедневник, где будут зафиксированы задачи на день. Советую оставлять запас рабочего времени на решение «горящих задач» — так план будет выглядеть реальнее.  

критическое мышление2

Вернёмся к примеру с банком, который попал под санкции. Прежде чем принять решение, вам необходимо разработать план действий, чтобы это решение было взвешенным и объективным: от изучения актуальных предложений других банков и оценки рисков, до сбора необходимого пакета документов и времени на сам переход. 

  • Структурируйте

Когда вы увидели новость о санкционных ограничениях банка, структурируйте информацию — какие будут изменения в работе банка,  как эти изменения повлияют на вас и бизнес, что банк может предложить в текущих условиях.

Когда разложите по полочкам проблему и изучите её изнутри, вам будет проще понять: стоит ли сейчас что-то делать, или новость напрямую вас не касается и можно пока ничего не предпринимать. 

  • Прогнозируйте

Задача критического мышления — дать предпринимателю увидеть и продумать все возможные сценарии, выбрав из них эффективный и удобный. 

После того как вы структурировали информацию о новом порядке работы банка,  проследите цепочки последствий его смены: не попадает ли новый выбранный банк тоже под санкции, какова вероятность такого события. 

  • Избавляйтесь от эмоций

Если после чтения новости об ограничениях банка вы испытываете негативные эмоции — закройте новость, возьмите паузу и дайте себе время прийти в себя. 

Откинув лишние эмоции, вам будет проще правильно интерпретировать новость, оценить источник информации и проанализировать данные, понять что первично, а что вторично, и какое отношение всё это имеет к вашему бизнесу.

  • Визуализируйте

Наглядно представьте себе текущую ситуацию, опишите проблемы цифрами, словами, графиками. Визуализация поможет вам понять сложные переплетения и зависимости событий. 

Когда вы собрали всю доступную информацию про санкционные ограничения банка, объедините сведения в графики и таблицы, проанализируйте статистику и факты, чтобы описать, от чего зависит ситуация, как это влияет на  бизнес, и что можно с этим сделать. 

критическое мышление3

Резюмируя

Нынешняя ситуация — проверка бизнеса на прочность. Предпринимателям приходится прилагать вдвое больше усилий для понимания состояния внешней и внутренней среды компании, чтобы суметь безболезненно провести соответствующие изменения и адаптироваться на рынке.

Критическое мышление помогает предпринимателям трезво оценить риски и возможности бизнеса в кризисной ситуации. Только объективный системный подход в принятии решений дает эффективно воспользоваться критическим мышлением, ведь важно четко понимать и знать проблемы, требующие разрешения.

Фото на обложке: William Felipe Seccon / Unsplash

Фото в тексте: Предоставлены автором

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Культурный шок при релокации: советы, чтобы адаптация прошла легче
  2. 2 Сохраняем мотивацию у сотрудников в период кризиса — план действий
  3. 3 Как помочь сотрудникам пережить трудные времена — советы для руководителей
  4. 4 Методы поддержки ментального здоровья сотрудников в кризис — выбираем подходящие
  5. 5 Осторожность, раздражение и театральность: как справиться с собой, чтобы противостоять кризису
Russia Open Source IT Summit
Саммит для IT-бизнеса и разработчиков отечественного ПО. Участвуйте онлайн или офлайн
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

25 апреля 2022

«Новатор Москвы»

25 апреля 2022

Фонд содействия инновациям. Программа «Развитие»

26 апреля 2022

Moscow Travel Create

Все ВОЗМОЖНОСТИ