Как сохранить критическое мышление, чтобы не управлять бизнесом на эмоциях

О том, почему руководителям сейчас особенно важно сохранять критическое мышление, рассказывает Роман Горбачёв, основатель и генеральный директор брендингового агентства «Логомашина».

Переизбыток новостей о санкциях и ограничениях заставляет владельцев бизнеса поддаваться панике, хотя принимать решения в бизнесе нужно на «холодную голову».

Критическое мышление: что это и почему важно для бизнеса

Представьте, что банк, с которым вы сотрудничали на протяжении многих лет, попал в санкционный список. Скорее всего, в порыве эмоций вы сразу поторопитесь менять его на тот, что в список не попал, но всё не так однозначно — стоит остановиться и разложить ситуацию по полочкам.

Поспешные выводы и необдуманные действия могут только усугубить положение компании. Именно поэтому предпринимателю важно оставаться безэмоциональным в вопросах решения бизнеса, первостепенно анализировать и оценить выгоду, и только потом принимать решения.

Так, к примеру, когда сфера IT столкнулась с первыми санкциями, многие специалисты и компании, опасаясь ухудшения ситуации, поспешно решились на релокацию и смену рынка. Однако оказалось, что эта отрасль будет поддерживаться государством — IT-компании, которые остались в России, освободились от уплаты налога на прибыль, что позволяет им поддерживать работу на прежнем уровне и даже развивать новые проекты.

Суть критического мышления заключается в том, чтобы не действовать на эмоциях, а принимать взвешенные решения, основанные на фактах и логике. По словам американского педагога Роберта Энниса, критически мыслящий человек способен:

оценивать надежность источников;

устанавливать умозаключения;

оценивать важность аргументов;

развивать и доказывать точку зрения;

планировать эксперименты и оценивать цели проведения;

определять необходимые сроки выполнения задач;

быть восприимчивым к новому;

быть проинформированным;

стремиться к обоснованным выводам.

Как развить критическое мышление

В стрессовой ситуации кажется, что действовать нужно «здесь и сейчас», иначе будет поздно — покупать дополнительное сырьё, арендовывать серверы, открывать филиал в другой стране. Это ощущение бывает ошибочным: чаще всего, после тщательного анализа, решения, принятые «сгоряча», оказываются не самыми удачными.

Чтобы не попасть в ловушку собственного восприятия, перед каждым важным шагом соблюдайте следующие действия:

Планируйте всё: от рабочего дня до отдыха

Начните писать планы. В текущих условиях планирование в долгосрочной перспективе затруднительно, поэтому планируйте хотя бы каждый новый день компании.

Например, можно завести таск-трекер или классический ежедневник, где будут зафиксированы задачи на день. Советую оставлять запас рабочего времени на решение «горящих задач» — так план будет выглядеть реальнее.

Вернёмся к примеру с банком, который попал под санкции. Прежде чем принять решение, вам необходимо разработать план действий, чтобы это решение было взвешенным и объективным: от изучения актуальных предложений других банков и оценки рисков, до сбора необходимого пакета документов и времени на сам переход.

Структурируйте

Когда вы увидели новость о санкционных ограничениях банка, структурируйте информацию — какие будут изменения в работе банка, как эти изменения повлияют на вас и бизнес, что банк может предложить в текущих условиях.

Когда разложите по полочкам проблему и изучите её изнутри, вам будет проще понять: стоит ли сейчас что-то делать, или новость напрямую вас не касается и можно пока ничего не предпринимать.

Прогнозируйте

Задача критического мышления — дать предпринимателю увидеть и продумать все возможные сценарии, выбрав из них эффективный и удобный.

После того как вы структурировали информацию о новом порядке работы банка, проследите цепочки последствий его смены: не попадает ли новый выбранный банк тоже под санкции, какова вероятность такого события.

Избавляйтесь от эмоций

Если после чтения новости об ограничениях банка вы испытываете негативные эмоции — закройте новость, возьмите паузу и дайте себе время прийти в себя.

Откинув лишние эмоции, вам будет проще правильно интерпретировать новость, оценить источник информации и проанализировать данные, понять что первично, а что вторично, и какое отношение всё это имеет к вашему бизнесу.

Визуализируйте

Наглядно представьте себе текущую ситуацию, опишите проблемы цифрами, словами, графиками. Визуализация поможет вам понять сложные переплетения и зависимости событий.

Когда вы собрали всю доступную информацию про санкционные ограничения банка, объедините сведения в графики и таблицы, проанализируйте статистику и факты, чтобы описать, от чего зависит ситуация, как это влияет на бизнес, и что можно с этим сделать.

Резюмируя

Нынешняя ситуация — проверка бизнеса на прочность. Предпринимателям приходится прилагать вдвое больше усилий для понимания состояния внешней и внутренней среды компании, чтобы суметь безболезненно провести соответствующие изменения и адаптироваться на рынке.

Критическое мышление помогает предпринимателям трезво оценить риски и возможности бизнеса в кризисной ситуации. Только объективный системный подход в принятии решений дает эффективно воспользоваться критическим мышлением, ведь важно четко понимать и знать проблемы, требующие разрешения.

Фото на обложке: William Felipe Seccon / Unsplash

Фото в тексте: Предоставлены автором