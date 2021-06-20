Маскот: что это и когда он нужен бренду

Повысить узнаваемость бренда можно разными способами. Один из них — создать фирменный персонаж — маскот. Роман Горбачев, генеральный директор «Логомашины», рассказал, когда компании нужен маскот и как его разработать.

Что такое маскот и какие компании его используют

Кролик Nesquik, конфетки M&M’s, Сберкот и Mr. Proper — это маскоты — графические персонажи, которые «очеловечивают» компанию и ее коммуникацию. Как правило, маскоты представляют собирательный образ аудитории компании.

Маскоты бывают не только у компаний: персонажи-талисманы есть у многих спортивных команд — хоккейных и баскетбольных, у Олимпийских игр, где для каждой Олимпиады разрабатывается собственный маскот. Очень редко маскота используют IT и digital-проекты.

В отдельных случаях компании используют маскота в логотипе, в котором упрощают его и унифицируют. По такому пути пошли в Michelin: там маскот стал 3D визуализацией персонажа из логотипа. Кстати, стать маскотом может как реальный человек или животное, так и полностью выдуманный персонаж: например, маскот Макдоналдса — клоун, а KFC — полковник Сандерс.

Маскотов любят использовать бренды, коммуникация которых направлена на привлечение внимание детей и их родителей. Например, кролик Квики из Nesquik предстает перед зрителями как энергичный, позитивный и смелый персонаж, который не любит сидеть на одном месте. Он олицетворяет качества бренда, которые невозможно описать в продукте. К тому же, в поведении кролика Квики можно найти сходство с детьми — он энергичен и всегда «за» любые приключения.

Разработать маскота и использовать в коммуникации с аудиторией может любая компания. Особенно хорошо маскот справляется с задачей привлечения молодой аудитории и повышения лояльности. Даже «серьезные» бренды могут использовать графического персонажа — его шутки и неформальная коммуникация не будут противоречить профилю компании.

Изначально под маркой Mr.Proper предлагалась продукция для профессиональной уборки. Чтобы сделать марку более массовой, компания придумала персонажа — лысого мужчину с серьгой в ухе, который напоминал джина — волшебного помощника, справляющегося с любой грязью. Персонаж сразу завоевал доверие у аудитории продукта — домохозяек, которые нуждаются в помощи с домашними делами.

Подытожим:

Маскот поможет компании:

«очеловечить» коммуникацию;

привлечь внимание детей и их родителей;

сделать аудиторию более лояльной.

Как выбрать и разработать маскот

Разработка маскота может стать одним из этапов брендинга. Для того, чтобы персонаж нашел отклик у потребителей, нужно провести анализ аудитории: выделить ее боли, ценности, желания и ожидания от продукта.

На основе анализа аудитории будет разрабатываться маскот. Детям нравятся животные и персонажи, которых в реальности не существует — достаточно вспомнить популярные мультфильмы, — а взрослые хотят коммуницировать с персонажем, который максимально похож на реального человека.

Следующий этап разработки маскота — выписать все ассоциации с брендом. Сделать это можно в виде mind map или просто в документе. Затем — проанализировать конкурентов и выделить те ценности, которые транслирует их персонаж.

Это знание поможет решить: будет ли ваш маскот транслировать те же ценности или будет отстраиваться от конкурентов. Прописываются внешние и внутренние черты персонажа, характер коммуникации, каналы, в которых он будет контактировать с аудиторией.

Персонаж Michelin напоминает внешним видом йети — существо, которое живет в непроходимых лесах и горах. Это позволяет ассоциировать продукцию компании — автомобильные шины — с высоким качеством, позволяющим автомобилю передвигаться в самых суровых условиях.

Другой пример — маскот телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Сова, в форме который выполнен и главный приз игры, — символ мудрости, уверенности в себе и решительности, она полностью передает характер интеллектуальной игры. Сову в качестве маскота любят использовать учебные заведения — школы и университеты.

После проведенного исследования о целевой аудитории, конкурентах, ассоциациях с брендом можно приступать к графической разработке маскота. «Связать» персонажа с конкретной компанией в голове потребителя помогут фирменные цвета.

У Сберкота — маскота Сбера — есть небольшой, но заметный элемент одежды в фирменном зеленом цвете, который решает сразу три задачи: 1) узнаваемость бренда, 2) серьезность, несмотря на «мультяшность» персонажа, так как бабочка ассоциируется с официальностью, 3) отсылка к коту Леопольду, который призывал и детей, и взрослых «жить дружно».

Резюмируя

Маскот — персонаж компании, который помогает сделать коммуникацию как со взрослыми, так и с детьми простой и запоминающейся.

Создание маскота требует не только креативности, но и серьезной аналитической работы: анализ целевой аудитории, конкурентов и ассоциаций с брендом поможет выбрать правильного персонажа, который будет соответствовать позиционированию компании и ее продукции.

Использовать маскот можно как во всех каналах коммуникации, так и в отдельных — например, только в социальных сетях или email-рассылках. Выбор канала зависит от аудитории, которую с помощью маскота хочет привлечь бренд.

Фото: BORIMAT PRAOKAEW / Shutterstock