Мобильный интранет для бизнеса: как подготовиться к цифровизации коммуникаций и рабочих процессов — часть 2

Генеральный директор digital-интегратора QSoft Виталий Чесноков описал этапы, которые предстоит пройти компаниям, чтобы перенести корпоративные процессы в мобильный формат.
В первой части автор рассказал о подготовке и сборе требований к продукту. Во второй — рассмотрел этапы реализации и продвижения, как грамотно выстроить взаимодействие с разработчиком и оценить результаты всей работы.
Шаг 5: Реализация
После того как вы составили общую схему ожиданий от вашего мобильного интранета, пришло время выбрать разработчика. Выбор правильного разработчика — один из важных шагов, когда речь заходит о создании мобильной корпоративной сети.
Разработчик будет определять:
- расходы,
- возможности,
- юзабилити,
- безопасность,
- общую управляемость,
- масштабируемость платформы.
Выбирайте компанию, которая не просто предлагает конкретные услуги, но и реагирует на ваши пожелания — так вы сможете проработать сомнения и прийти к оптимальному варианту решения задачи.
На этом этапе важно понять, что разработка и внедрение мобильного интранета — это обоюдная работа и усилия как разработчика, так и вашей команды. Поэтому важно обозначить зоны ответственности и действовать в единой сплоченной команде, а не в позиции «заказчик — исполнитель».
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Только плотная интеграция команд позволит создать по-настоящему эффективный продукт.
Важно привести все пожелания к единому знаменателю, поскольку разнообразие бизнес-заказчиков всегда накладывает дополнительную сложность на реализацию проекта.
Чек-лист этапа
- Будьте готовы, что с разными проблемами придется столкнуться впервые, и преодолеть лучше их рука об руку с командой разработки;
- Постарайтесь не менять внутреннюю интранет-команду — это наложит дополнительные сложности на взаимодействие с разработчиком;
- Для прозрачности организуйте коммуникацию бизнес-заказчика и разработчика напрямую — это сократит риски недопонимания;
- Проводите демонстрацию продукта руководству вместе с командой разработки — это поможет выявить дополнительные требования и учесть правки на разных итерациях проекта.
Наш опыт
У нас был проект мобильного интранета для НЛМК. Agile-команда состояла из 30 разработчиков и представителей бизнес-подразделений компании заказчика.
Вот как мы минимизировали проектные риски:
- следовали пошаговой разработке,
- оперативно вносили правки,
- реагировали на изменения,
- тестировали гипотезы, бизнес-модели,
- выбрали оптимальный путь развития приложения.
Вероятность технических ошибок снизилась и за счет непрерывного тестирования. А если они и возникали, их решала оперативная ТП проекта.
Мы организовали оптимальное распределение ролей. Каждый участник знал свою задачу, а менеджмент полностью контролировал все действия.
Шаг 6: Внедрение и продвижение нового инструмента внутренней коммуникации
Совет на этом этапе — внедряйте интранет частями и сразу тестируйте готовые модули. Сотрудникам будет легче разобраться в отдельных сервисах, освоить их.
Если в работе какого-то инструмента будут неточности, выявить и исправить их при таком подходе гораздо легче — риск ошибок в итоговом портале будет минимален.
Сбор обратной связи от персонала и регулярное тестирование гарантируют, что любые проблемы с приложением или сбои будут быстро устранены.
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На этом этапе ведется работа с контентом будущего мобильного интранета:
- Подумайте, что интересует ваших сотрудников;
- Отразите это в контенте приложения — это сделает его посещаемым;
- Привлекайте к работе над контентом сотрудников из разных отделов. Когда все работы будут закончены — они обязательно вернутся в приложение, чтобы посмотреть на итог своего труда.
Поскольку мобильный интранет — это живая система, у нее должен быть бренд.
Одна из идей для из первых промо — провести конкурс на выбор названия. Оно должно отражать глубинное предназначение интранета и EVP для персонала.
Попросите сотрудников представить предложения, а затем проголосовать. Победителю конкурса можно предоставить приз за лучшую идею и обоснование.
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После тестирования и переработки контента приходит время внедрить новый инструмент мобильной коммуникации и продвигать его внутри компании.
Организуйте публичный запуск: посвятите корпоративный ивент запуску нового приложения. Это хорошая возможность представить новую платформу и привлечь сотрудников к работе с ней.
Успешная лаунч-вечеринка должна включать представителей различных отделов, чтобы показать, что новый инструмент — для всех, а не только для конкретного отдела или части команд.
На мероприятии расскажите о функциях и их пользе для каждого пользователя.
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После первичного знакомства продумайте систему вовлечения персонала в приложение:
- развесьте в офисе плакаты с QR- кодами,
- разработайте методички и учебные курсы,
- сделайте email-рассылки,
- анонсируйте приложение в корпоративном СМИ и классическом портале,
- заранее запланируйте функционал геймификации.
А еще команда, которая на этапе тестирования уже обучалась работе с приложением, может организовать мастер-классы для остальных сотрудников.
Наш опыт
После сдачи проекта мы вместе с командой заказчика продолжили работу по его продвижению. Отдел внутренних коммуникаций банка делал корпоративные новости и анонсы нового интранета для всей компании.
Сервис «Навыки и Компетенции» помог развить сильную корпоративную культуру и вовлечь сотрудников в активное пользование порталом — в компании сформировалось интранет-менторство.
Для скачивания приложения во всех офисах банка развесили 700+ плакатов с QR-кодом на установку.
Неформальные сервисы — «Сообщества», «Дни Рождения», «Сказать Спасибо» — повысили посещаемость интранеты без внешней помощи, сотрудники сами создавали и обсуждали контент (UGC).
Итог — более половины (15 тыс.) сотрудников авторизовались в приложении спустя полгода после его запуска.
Чек-лист этапа
- Внедряйте ваш мобильный интранет постепенно;
- Дайте высшему руководству протестировать функционал;
- Разрабатывайте контент приложения совместно с сотрудниками;
- Вместе выберите имя вашего мобильного интарнета;
- Организуйте лаунч-вечеринку по поводу запуска мобильного интранета;
- Заранее подготовьте презентацию, которая хорошо опишет функциональность и удобство продукта для всех сотрудников;
- Совместно с разработчиком составьте инструкции администратора и пользователя портала.
Шаг 7: Отслеживание результатов и оценка мобильного интранета
Качественный мобильный интранет предоставит администраторам инструменты мониторинга и оценки пользовательского поведения, чтобы:
- увидеть заинтересованность сотрудников,
- оценить текущие потребности,
- добиться успеха в будущем.
Вы сможете легко увидеть:
- Общие показатели посещаемости и просмотра;
- Количество и частоту создания контента;
- Количество просмотров, лайков, репостов и комментариев;
- Какие экраны приложения наиболее популярны;
- Где работники проводят большую часть своего времени;
- Какие области нуждаются в улучшении.
Спустя примерно полгода вы сможете объективно оценить продукт по более глобальным критериям:
- выполняет ли он поставленные изначально функциональные задачи (например, автоматизацию прохода на предприятие или проверку повестки встречи);
- стал ли он важным и привычным инструментом в рутине сотрудников.
А если вы хотите определить, насколько хорошо мобильный интранет влияет на бизнес, вот несколько показателей для мониторинга.
Рост клиентского сервиса и продаж
Одно из преимуществ, которые мобильный интранет может дать вашей команде, — более доступность информации «на ходу».
Это может повысить качество клиентского сервиса и привести к росту продаж.
Рост производительности
Поскольку интранет облегчает сотрудникам совместную работу над проектами, работа происходит в формате «на ладони», где бы не находились сотрудники:
- У них есть место, где можно быстро найти бланки, документы, оформить срочные заявки.
- Они знают, где искать экспертов внутри компании, которые помогут им в случае необходимости.
Экономия затрат
Мобильный интранет обеспечивает экономию в областях, которые могут быть не сразу очевидны:
- сотрудники будут тратить меньше времени на поиск информации,
- компания сократит затраты на печать документов или визиток.
Кроме того, компании используют BYOD-модель — сотрудники используют корпоративное приложение на своих смартфонах, а значит, никаких затрат на покупку оборудования.
Чек-лист этапа
- Определите критерии успешности приложения;
- Проводите замер MAU, DAU и глубины просмотра приложения — Sticky Factor, ASL и другие на ваш выбор;
- Отслеживайте, насколько часто сотрудники используют приложение в рутине, насколько часто его упоминают;
- Проводите опросы пользователей об опыте использования продукта.
Следование этим советам поможет компаниям четко оценить, что такое внедрение мобильного интранета на деле — непростой процесс, требующий тщательной работы не только от команды-интегратора, но и от заказчика, который должен проделать большую подготовительную работу и четко знать свои цели.
А подробный чек-лист поможет компаниям провести полную подготовку к внедрению и не упустить ничего важного.
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