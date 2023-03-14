Мобильный интранет для бизнеса: как подготовиться к цифровизации коммуникаций и рабочих процессов — часть 2

В первой части автор рассказал о подготовке и сборе требований к продукту. Во второй — рассмотрел этапы реализации и продвижения, как грамотно выстроить взаимодействие с разработчиком и оценить результаты всей работы.

Генеральный директор digital-интегратора QSoft Виталий Чесноков описал этапы, которые предстоит пройти компаниям, чтобы перенести корпоративные процессы в мобильный формат.

Шаг 5: Реализация

После того как вы составили общую схему ожиданий от вашего мобильного интранета, пришло время выбрать разработчика. Выбор правильного разработчика — один из важных шагов, когда речь заходит о создании мобильной корпоративной сети.

Разработчик будет определять:

расходы,

возможности,

юзабилити,

безопасность,

общую управляемость,

масштабируемость платформы.

Выбирайте компанию, которая не просто предлагает конкретные услуги, но и реагирует на ваши пожелания — так вы сможете проработать сомнения и прийти к оптимальному варианту решения задачи.

На этом этапе важно понять, что разработка и внедрение мобильного интранета — это обоюдная работа и усилия как разработчика, так и вашей команды. Поэтому важно обозначить зоны ответственности и действовать в единой сплоченной команде, а не в позиции «заказчик — исполнитель».

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Только плотная интеграция команд позволит создать по-настоящему эффективный продукт.

Важно привести все пожелания к единому знаменателю, поскольку разнообразие бизнес-заказчиков всегда накладывает дополнительную сложность на реализацию проекта.

Чек-лист этапа

Будьте готовы, что с разными проблемами придется столкнуться впервые, и преодолеть лучше их рука об руку с командой разработки; Постарайтесь не менять внутреннюю интранет-команду — это наложит дополнительные сложности на взаимодействие с разработчиком; Для прозрачности организуйте коммуникацию бизнес-заказчика и разработчика напрямую — это сократит риски недопонимания; Проводите демонстрацию продукта руководству вместе с командой разработки — это поможет выявить дополнительные требования и учесть правки на разных итерациях проекта.

Наш опыт

У нас был проект мобильного интранета для НЛМК. Agile-команда состояла из 30 разработчиков и представителей бизнес-подразделений компании заказчика.

Вот как мы минимизировали проектные риски:

следовали пошаговой разработке,

оперативно вносили правки,

реагировали на изменения,

тестировали гипотезы, бизнес-модели,

выбрали оптимальный путь развития приложения.

Вероятность технических ошибок снизилась и за счет непрерывного тестирования. А если они и возникали, их решала оперативная ТП проекта.

Мы организовали оптимальное распределение ролей. Каждый участник знал свою задачу, а менеджмент полностью контролировал все действия.

Шаг 6: Внедрение и продвижение нового инструмента внутренней коммуникации

Совет на этом этапе — внедряйте интранет частями и сразу тестируйте готовые модули. Сотрудникам будет легче разобраться в отдельных сервисах, освоить их.

Если в работе какого-то инструмента будут неточности, выявить и исправить их при таком подходе гораздо легче — риск ошибок в итоговом портале будет минимален.

Сбор обратной связи от персонала и регулярное тестирование гарантируют, что любые проблемы с приложением или сбои будут быстро устранены.

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На этом этапе ведется работа с контентом будущего мобильного интранета:

Подумайте, что интересует ваших сотрудников;

Отразите это в контенте приложения — это сделает его посещаемым;

Привлекайте к работе над контентом сотрудников из разных отделов. Когда все работы будут закончены — они обязательно вернутся в приложение, чтобы посмотреть на итог своего труда.

Поскольку мобильный интранет — это живая система, у нее должен быть бренд.

Одна из идей для из первых промо — провести конкурс на выбор названия. Оно должно отражать глубинное предназначение интранета и EVP для персонала.

Попросите сотрудников представить предложения, а затем проголосовать. Победителю конкурса можно предоставить приз за лучшую идею и обоснование.

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После тестирования и переработки контента приходит время внедрить новый инструмент мобильной коммуникации и продвигать его внутри компании.

Организуйте публичный запуск: посвятите корпоративный ивент запуску нового приложения. Это хорошая возможность представить новую платформу и привлечь сотрудников к работе с ней.

Успешная лаунч-вечеринка должна включать представителей различных отделов, чтобы показать, что новый инструмент — для всех, а не только для конкретного отдела или части команд.

На мероприятии расскажите о функциях и их пользе для каждого пользователя.

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После первичного знакомства продумайте систему вовлечения персонала в приложение:

развесьте в офисе плакаты с QR- кодами,

разработайте методички и учебные курсы,

сделайте email-рассылки,

анонсируйте приложение в корпоративном СМИ и классическом портале,

заранее запланируйте функционал геймификации.

А еще команда, которая на этапе тестирования уже обучалась работе с приложением, может организовать мастер-классы для остальных сотрудников.

Наш опыт

После сдачи проекта мы вместе с командой заказчика продолжили работу по его продвижению. Отдел внутренних коммуникаций банка делал корпоративные новости и анонсы нового интранета для всей компании.

Сервис «Навыки и Компетенции» помог развить сильную корпоративную культуру и вовлечь сотрудников в активное пользование порталом — в компании сформировалось интранет-менторство.

Для скачивания приложения во всех офисах банка развесили 700+ плакатов с QR-кодом на установку.

Неформальные сервисы — «Сообщества», «Дни Рождения», «Сказать Спасибо» — повысили посещаемость интранеты без внешней помощи, сотрудники сами создавали и обсуждали контент (UGC).

Итог — более половины (15 тыс.) сотрудников авторизовались в приложении спустя полгода после его запуска.

Чек-лист этапа

Внедряйте ваш мобильный интранет постепенно; Дайте высшему руководству протестировать функционал; Разрабатывайте контент приложения совместно с сотрудниками; Вместе выберите имя вашего мобильного интарнета; Организуйте лаунч-вечеринку по поводу запуска мобильного интранета; Заранее подготовьте презентацию, которая хорошо опишет функциональность и удобство продукта для всех сотрудников; Совместно с разработчиком составьте инструкции администратора и пользователя портала.

Шаг 7: Отслеживание результатов и оценка мобильного интранета

Качественный мобильный интранет предоставит администраторам инструменты мониторинга и оценки пользовательского поведения, чтобы:

увидеть заинтересованность сотрудников,

оценить текущие потребности,

добиться успеха в будущем.

Вы сможете легко увидеть:

Общие показатели посещаемости и просмотра; Количество и частоту создания контента; Количество просмотров, лайков, репостов и комментариев; Какие экраны приложения наиболее популярны; Где работники проводят большую часть своего времени; Какие области нуждаются в улучшении.

Спустя примерно полгода вы сможете объективно оценить продукт по более глобальным критериям:

выполняет ли он поставленные изначально функциональные задачи (например, автоматизацию прохода на предприятие или проверку повестки встречи);

стал ли он важным и привычным инструментом в рутине сотрудников.

А если вы хотите определить, насколько хорошо мобильный интранет влияет на бизнес, вот несколько показателей для мониторинга.

Рост клиентского сервиса и продаж

Одно из преимуществ, которые мобильный интранет может дать вашей команде, — более доступность информации «на ходу».

Это может повысить качество клиентского сервиса и привести к росту продаж.

Рост производительности

Поскольку интранет облегчает сотрудникам совместную работу над проектами, работа происходит в формате «на ладони», где бы не находились сотрудники:

У них есть место, где можно быстро найти бланки, документы, оформить срочные заявки.

Они знают, где искать экспертов внутри компании, которые помогут им в случае необходимости.

Экономия затрат

Мобильный интранет обеспечивает экономию в областях, которые могут быть не сразу очевидны:

сотрудники будут тратить меньше времени на поиск информации,

компания сократит затраты на печать документов или визиток.

Кроме того, компании используют BYOD-модель Bring Your Own Device — сотрудники используют корпоративное приложение на своих смартфонах, а значит, никаких затрат на покупку оборудования.

Чек-лист этапа

Определите критерии успешности приложения; Проводите замер MAU MAU (Monthly Active Users): количество уникальных пользователей в месяц , DAU DAU (Daily Active Users): количество уникальных пользователей в день и глубины просмотра приложения — Sticky Factor Sticky Factor/Stickiness = DAU/MAU. Частота, с которой пользователь взаимодействует с продуктом. Она измеряется в количестве дней, в которые пользователь был активным или выполнил определенное действие. , ASL Средняя продолжительность сессии (Average Session Length, ASL): среднее арифметическое всех длин сессий за некоторый временной интервал. и другие на ваш выбор; Отслеживайте, насколько часто сотрудники используют приложение в рутине, насколько часто его упоминают; Проводите опросы пользователей об опыте использования продукта.

Следование этим советам поможет компаниям четко оценить, что такое внедрение мобильного интранета на деле — непростой процесс, требующий тщательной работы не только от команды-интегратора, но и от заказчика, который должен проделать большую подготовительную работу и четко знать свои цели.

А подробный чек-лист поможет компаниям провести полную подготовку к внедрению и не упустить ничего важного.

Иллюстрация на обложке предоставлена автором