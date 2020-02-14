500 лидов на банкротства физлиц: как построить воронку продаж для юристов через соцсети
Дмитрий Скворцов, ведущий маркетолог Skvortsov, делится нестандартным способом, как построить воронку продаж для юристов через соцсети и получить 500 потенциальных клиентов для услуги банкротства физлиц. Причём не «нагнать лидов по 100 рублей», а привести качественные лиды, которые потом с легкостью закроются в продажи.
Заказчиком выступила юридическая компания «Белая Полоса», которая законно избавляет от долгов через банкротство, решает все судебные дела и готовит нужные документы. А продвижение услуг решено было строить вокруг личного бренда её основателя — Артёма Лукина. Но сначала нужно было определиться с целевой аудиторией.
Цели
На основе анализа и общения с заказчиками мы выделили сегменты ЦА.
Сегмент №1 — прямая аудитория — банкротство.
- Женщины 28–50 лет.
- Санкт-Петербург, Москва, Казань, Пермь.
- Интересы: бизнес, предпринимательство, инвестирование.
- Боль: страх угрозы от банка, рост долга, боязнь потерять работу/деньги, коллекторы.
- Потребность: списание долгов, избежание писем и звонков с угрозами.
- Мотиваторы: банки начали предъявлять претензии, человек получает по 70–80 звонков в день.
Сегмент №2 — прямая аудитория — банкротство.
- Мужчины 30–45 лет.
- Санкт-Петербург, Москва, Казань, Пермь.
- Интересы: бизнес, госимущество, госзакупки, предпринимательство, инвестирование.
- Боль: страх угрозы от банка, изъятие имущества, рост долга, боязнь потерять работу/деньги, коллекторы.
- Потребность: списание долгов, избежание писем и звонков с угрозами.
- Мотиваторы: банки начали предъявлять претензии, человек получает по 70–80 звонков в день.
Проработка контента
«Фундаментом» для создания контента стал личный бренд, так как основная ЦА — это люди, которые сталкивались с мошенничеством в 90-е. В те времена было много компаний, которые «кидали» клиентов, за счёт этого фокус доверия сместился к обычным людям, которые оказывают подобные услуги.
Использовался P2P-контент. Если людям было интересно узнать про общение с коллекторами и списание долгов, то с вероятность в 95% они прислушаются к рекомендациям человека, который регулярно сталкивался с этим.
Для продвижения статуса Артёма Лукина как профессионала использовались косвенные инструменты:
- личные истории его клиентов и разговорные видеозаписи с ними;
- личные фотографии Артёма;
- вовлечение в общение от «я» в лице Артёма;
- простота и открытость в общении, подбор рекомендаций, создание топов.
Личные истории клиентов и разговорные видеозаписи с ними
Топ-5 мифов о банкротстве в общение от «я» в лице Артёма
Настройка рекламы
Facebook/Instagram
Проанализировав целевую аудиторию, мы начали сегментировать кампании на тех, у кого есть:
- Прямой интерес (кредитные карты, заём, кредит, кредитный риск, микрокредитование).
- Косвенный интерес (ипотека, ипотечный банк, банковское обслуживание физических лиц, равноправное кредитование).
- Потенциальный интерес (азартные онлайн-игры, казино, онлайн-казино, спортивные ставки, онлайн-покер, ломбард).
Ёмкость Facebook + Instagram ограничена, поэтому для масштабирования кампании были подключены дополнительные таргетинги с пересечениями: look-a-like и супергео.
Look-a-like был настроен на основе клиентских баз «Белой Полосы». Алгоритмы Facebook нашли аудиторию, максимально похожую на тех, кто отправил лид-форму или совершил целевой звонок. Мы охватили людей, которые не интересовались банкротством напрямую.
Так как в Москве больше 30 отделов службы судебных приставов, мы настраивались по гео на каждый из них. Приемные часы граждан везде одни — вторник и четверг, поэтому не составило труда найти самую горячую аудиторию именно по супергео в определенные дни. Затем настроили супергео на адреса ФССП по Москве.
Tilda-тесты (сайт-пуля)
Пуля — это оффер-одноэкранник с лид-формой. По сути это лид-магнит для тех, кто готов купить здесь и сейчас.
Он ориентирован на уже тёплых клиентов. Отметим, что использовать его на холодную аудиторию не стоит — слабо работает.
Мы собираем информацию о клиенте, о заявке. Здесь мы можем сделать отсев тёплых клиентов от холодных либо случайных. И эти заявки уже готовы к прозвону.
Здесь тестируется много гипотез (варианты офферов, картинок, цветов и др.) и выбираются самые лучшие решения, которые далее масштабируются.
Квиз-маркетинг
Основная цель квиза — помочь потенциальному покупателю определиться с выбором. Если вы создали квиз только для того, чтобы получить контакт будущего клиента, вы вряд ли оцените эффективность этого инструмента. Но если вы используете его правильно, сможете получить в 4–6 раз больше заявок (по сравнению с классическим лендингом).
Предложите посетителю пройти тест. Создайте 5–7 вопросов для клиентов с вариантами ответов в системе. Готовый тест (он же квиз) устанавливается на сайт. Посетитель отвечает на вопросы теста и оставляет свой контакт.
Lead Ads
Лид-форма — это формат рекламы в Facebook и Instagram. Объявления такого формата позволяют клиентам оставлять заявки в три клика, не прекращая листать ленту новостей. Пользователь видит объявление в ленте, по клику открывает уже заполненную форму. Соглашается с политикой конфиденциальности и отправляет заявку.
Чат-бот в WhatsApp
Почему мы выбрали этот способ лидогенерации?
- Мы показывали сообщения своим клиентам официально. Не нарушая их личное пространство, так как человек сам принимает решение. Цепляли клиента, который ещё в раздумьях.
- Конверсия рекламы получалась выше: всего пару кликов, и у нас уже есть номер телефона клиента.
- В нужный момент менеджер мог подключиться к человеку и ответить в этот же чат на его вопросы.
- База сохранялась, благодаря этому мы могли «подогревать» потенциального клиента и плавно подводит его к дальнейшему совершению сделки.
Оптимизация по целевым событиям
Мы установили пиксель на сайт и собирали всех, кто заказал обратный звонок, дошел до формы контактов, прошел N вопросов. Все эти данные автоматические отправлялись в рекламный кабинет.
Искусственный интеллект искал тех людей, кто с большой вероятностью совершит целевое событие на сайте, а мы настроили рекламные кампании по действиям.
Лучшие объявления в Facebook / Instagram
Прежде чем делать подобный визуал, мы посоветовались с заказчиком и выявили три яркие боли, с которыми приходит клиент на заключение сделки. Создали видео, в которое включили эти боли и добавили путь решения проблемы.
Визуал хорошо сработал, так как он давил на ярко выраженную боль клиента — отсутствие денег.
Данный визуал давал возможность решить проблему с долгами до Нового года и начать жить с новыми силами.
«ВКонтакте»
Схема лидогенерации проекта во «ВКонтакте»
Мы поделили воронку на несколько сегментов:
- холодные;
- тёплые;
- горячие.
Холодные: это люди, которые не знакомы с процедурой банкротства, но хотят узнать о ней подробнее.
В данном случае мы предлагали подписаться на рассылку, где рассказывали подробнее про услугу и компанию в целом.
Тёплые: данный сегмент имеет представление о процедуре банкротства, но не знает всех её нюансов.
Здесь мы показывали преимущества перед конкурентами, открытую работу компании и другие подробности.
Горячие: полностью осведомлены о процедуре — это например, активная аудитория конкурентов. Обошлись без рассылки и вели на форму заявки с выгодным оффером.
Логика воронки простая: человек видит первый пост, который закрывает один страх, и переходит на страницу подписки, где мы работаем уже с другим страхом. Далее в цепочке сообщений мы прорабатываем самые распространенные возражения и страхи. В конце рассылки человек получает письмо с предложением записаться на бесплатную консультацию.
В целом работа над проектом строилась по принципам сегментирования и тестирования большого количества гипотез.
Три особенности при работе с проектом:
- ёмкое предложение в рекламе до 350–400 символов;
- оффер и креатив должны максимально сильно давить на боль ЦА, продукт воспринимается через страх;
- широкие сегменты и дальнейшее их пересечение, а также сплит-тестирование.
Ключевой момент: результатов удалось достичь за счёт комплексной проработки стратегии продвижения.
Рекламу запустили по следующим аудиториям:
- Прямой интерес (группы микрозаймов, прямые конкуренты по банкротству, категории интересов рекламного кабинета, связанные с кредитами).
- Косвенный интерес (группы банков, юридические услуги).
- Потенциальный интерес (группы и сайты по поиску работы, заработок в интернете, бизнесы и бизнесмены, фрнашизы, стартапы).
Круто сработало:
- короткие тексты до 350-400 символов;
- изображение, характеризующее один из страхов ЦА;
- много боли.
Результаты
Продвижение «ВКонтакте»
|Результат
|Стоимость подписчика
|88 руб.
|Средняя стоимость перехода
|11,8 руб.
|Стоимость заявки
|560 руб.
Как получить максимум
- Используйте концепцию Fail Fast («быстрый провал»). Это принцип, который помогает получить максимальное количество опыта и выводов в короткие строки. Старайтесь тестировать как можно больше связок и масштабировать те, которые лучше всего сработали. Нет смысла тратить время на увеличение конверсии на 0,01% в одном способе, если за это время можно в несколько раз вырастить другой.
- Выходите из тени и показывайте человечность своего продукта. Помните, что фокус доверия в соцсетях от крупных компаний стремится к людям. Проще отнести свои деньги конкретному человеку, чем огромной организации, особенно в таких сложных нишах, как банкротство и юриспруденция.
- Уделяйте больше внимания P2P-контенту (интервью с клиентами, новости компании от авторитетного лица). Недостаточно предлагать качественную услугу — вокруг неё должен быть и качественный контент.
- Даже не пытайтесь продавать в одно касание! Важно понять одну простую вещь: социальные сети — это не интернет-магазин. И сюда люди приходят не покупать, а отдыхать. Ваша задача — продать им так тонко и аккуратно, чтобы они даже ничего не заметили.
- Старайтесь использовать нестандартные аудитории для продвижения и гипотезы — например, геотаргетинг. Смотрите на премиум-фитнес, салоны красоты, бутики. Настраивайте таргет только на топовые смартфоны, чтобы сузить выборку и отсечь случайных людей.
Фото на обложке: Shutterstock / Proxima Studio
Изображения в тексте предоставлены автором
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