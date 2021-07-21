Встал работать: как создать рабочее место нового типа

Специалистами доказано, что малоподвижный образ жизни в сочетании с сидячей офисной работой крайне губителен для здоровья. Вырваться из сидячего плена довольно тяжело. Однако «побег в другую реальность» возможен через организацию стоячего рабочего места дома и в офисе. О том, как его сделать, рассказывает программист 1C компании CorpSoft24 Александр Рудницкий.

Шаг 1. Осознание проблемы

Тема вреда сидячего образа жизни и гиподинамии активно поднимается медиками и в ряде других профессиональных сообществ. Есть мнение, что отсутствие двигательной активности и постоянное сидение перед компьютером так же вредны для организма человека, как курение.

Дело в том, что мышцы ног не получают должной нагрузки, а это сказывается на динамике кровотока, вызывает различные отклонения типа застоя крови, атрофии мышц, неврологические проблемы (болевой синдром и так далее). Проблема актуальна для любого человека с классической офисной сидячей работой.

В полной мере влияние сидячего образа жизни прочувствовал на себе и я в качестве программиста 1С. Работал сидя длительное время (8-16 часов в день, 5-7 дней в неделю), начала беспокоить спина. При этом физические упражнения помогали лишь временно. Боли стали мешать всему: стоять, лежать, спать и работать.

Я прошел диагностику опорно-двигательного аппарата: обнаружились искривления позвоночника как результат длительной сидячей работы.

Я прошел курс массажа, который устранил искривления, получил рекомендацию спустя полгода пройти его повторно и начал заниматься гимнастикой перед работой в качестве профилактики. Однако полностью мои проблемы эти меры не решали.

Шаг 2. Недостающий элемент

Все специалисты, с которыми я консультировался, отметили, что даже относительно высокая двигательная активность не решает мою проблему целиком, а только немного сглаживает общее негативное воздействие длительного сидения на организм. Я начал искать решение проблемы. Пришло время серьезно пересмотреть подход к организации работы.

Я давно заметил, что в течение дня постоянно хочется вставать, ходить, стоять и посмотреть вдаль — так мое самочувствие и настроение существенно улучшаются, появляются идеи для решения рабочих задач. Я стал искать информацию о работе стоя и решил попробовать использовать так называемый кинетический стол.

Шаг 3. За работу

В целом идея работы стоя не нова: существуют сообщества энтузиастов такого подхода, есть класс офисной мебели «kinetic working table». Такой вариант работы предоставляется во многих крупных ИТ-компаниях на Западе.

Однако в наших широтах это, скорее, экзотика: пришлось поискать необходимую информацию. Я довольно быстро нашел в интернете много вводных как теоретического, так и практического плана: какие бывают стоячие рабочие места, как правильно организовать его под себя, как грамотно перейти в новую парадигму работы и так далее.

В русскоязычном сегменте стоячее рабочее место часто называют конторкой. Для начала работы хватило буквально пары видеороликов о создании такой конторки: я посчитал, какие нужны материалы, и в каком количестве, нашел дома необходимые инструменты и сделал заказ в строительном магазине.

Вот он:

Как видите, довольно бюджетно, но это с учетом наличия всех необходимых инструментов: пила, молоток, отвертка, гвозди и шурупы.

Над созданием конторки я работал вместе с сыном. Без какого-либо опыта в плотницком деле цикл производства занял у нас один день. И вот результат:

Некоторые важные особенности конторки Version 1.0: высота (сторона, касающаяся груди) должна быть на уровне солнечного сплетения — именно так естественным образом мы держимся прямо. Поэтому для каждого человека высота конторки настраивается индивидуально. Угол наклонной поверхности должен составлять примерно 16-30 градусов — это наиболее удобный угол для тела и глаз, особенно при чтении и письме.

Наконец, на полу обязательно должен быть коврик, чтобы ногам и телу было удобно и стоять, и шагать.

Шаг 4. PR-подготовка и переезд в офис

Адаптация нового подхода к работе в домашних условиях труда не составила: я следовал собственным ощущениям и поначалу работал стоя столько, сколько выдерживал организм.

Получалось чередование периодов работы стоя и сидя, чтобы не переутомлять тело, а дать ему спокойно адаптироваться. От соотношения примерно 30%(сидя)/70%(стоя) довольно быстро я перешел к почти полному рабочему дню в стоячем положении. Впервые я встал за конторку в январе 2021 года, а сейчас мне требуется присесть на час-два с ноутбуком не более трех-четырех раз в неделю.

Однако я понимал, что одно дело — проводить эксперименты дома, и совсем другое — привнести подобные инновации в офис. Существовал большой риск превратиться в «белую ворону» и вызвать своего рода эпатаж в офисе. Как ни крути, а любое сообщество — статично и консервативно.

Поэтому риск ненужного ажиотажа, конечно, существовал. Я минимизировал его через проведение подготовительной работы: максимально подробно осветил проект в соцсетях, рассказал коллегам о переходе на новый формат работы, отвечал на вопросы.

Конторку в офисе я сконструировал немного иначе, сделав более открытой: она получилась легче, более светлой, существует возможность использования пространства непосредственно под ней. Основные конструктивные принципы в Version 2.0 сохранились.

Шаг 5. Пожиная плоды и строя планы