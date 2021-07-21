Встал работать: как создать рабочее место нового типа

Специалистами доказано, что малоподвижный образ жизни в сочетании с сидячей офисной работой крайне губителен для здоровья. Вырваться из сидячего плена довольно тяжело. Однако «побег в другую реальность» возможен через организацию стоячего рабочего места дома и в офисе. О том, как его сделать, рассказывает программист 1C компании CorpSoft24 Александр Рудницкий.
Шаг 1. Осознание проблемы
Тема вреда сидячего образа жизни и гиподинамии активно поднимается медиками и в ряде других профессиональных сообществ. Есть мнение, что отсутствие двигательной активности и постоянное сидение перед компьютером так же вредны для организма человека, как курение.
Дело в том, что мышцы ног не получают должной нагрузки, а это сказывается на динамике кровотока, вызывает различные отклонения типа застоя крови, атрофии мышц, неврологические проблемы (болевой синдром и так далее). Проблема актуальна для любого человека с классической офисной сидячей работой.
В полной мере влияние сидячего образа жизни прочувствовал на себе и я в качестве программиста 1С. Работал сидя длительное время (8-16 часов в день, 5-7 дней в неделю), начала беспокоить спина. При этом физические упражнения помогали лишь временно. Боли стали мешать всему: стоять, лежать, спать и работать.
Я прошел диагностику опорно-двигательного аппарата: обнаружились искривления позвоночника как результат длительной сидячей работы.
Я прошел курс массажа, который устранил искривления, получил рекомендацию спустя полгода пройти его повторно и начал заниматься гимнастикой перед работой в качестве профилактики. Однако полностью мои проблемы эти меры не решали.
Шаг 2. Недостающий элемент
Все специалисты, с которыми я консультировался, отметили, что даже относительно высокая двигательная активность не решает мою проблему целиком, а только немного сглаживает общее негативное воздействие длительного сидения на организм. Я начал искать решение проблемы. Пришло время серьезно пересмотреть подход к организации работы.
Я давно заметил, что в течение дня постоянно хочется вставать, ходить, стоять и посмотреть вдаль — так мое самочувствие и настроение существенно улучшаются, появляются идеи для решения рабочих задач. Я стал искать информацию о работе стоя и решил попробовать использовать так называемый кинетический стол.
Шаг 3. За работу
В целом идея работы стоя не нова: существуют сообщества энтузиастов такого подхода, есть класс офисной мебели «kinetic working table». Такой вариант работы предоставляется во многих крупных ИТ-компаниях на Западе.
Однако в наших широтах это, скорее, экзотика: пришлось поискать необходимую информацию. Я довольно быстро нашел в интернете много вводных как теоретического, так и практического плана: какие бывают стоячие рабочие места, как правильно организовать его под себя, как грамотно перейти в новую парадигму работы и так далее.
В русскоязычном сегменте стоячее рабочее место часто называют конторкой. Для начала работы хватило буквально пары видеороликов о создании такой конторки: я посчитал, какие нужны материалы, и в каком количестве, нашел дома необходимые инструменты и сделал заказ в строительном магазине.
Вот он:
Как видите, довольно бюджетно, но это с учетом наличия всех необходимых инструментов: пила, молоток, отвертка, гвозди и шурупы.
Над созданием конторки я работал вместе с сыном. Без какого-либо опыта в плотницком деле цикл производства занял у нас один день. И вот результат:
Некоторые важные особенности конторки Version 1.0: высота (сторона, касающаяся груди) должна быть на уровне солнечного сплетения — именно так естественным образом мы держимся прямо. Поэтому для каждого человека высота конторки настраивается индивидуально. Угол наклонной поверхности должен составлять примерно 16-30 градусов — это наиболее удобный угол для тела и глаз, особенно при чтении и письме.
Наконец, на полу обязательно должен быть коврик, чтобы ногам и телу было удобно и стоять, и шагать.
Шаг 4. PR-подготовка и переезд в офис
Адаптация нового подхода к работе в домашних условиях труда не составила: я следовал собственным ощущениям и поначалу работал стоя столько, сколько выдерживал организм.
Получалось чередование периодов работы стоя и сидя, чтобы не переутомлять тело, а дать ему спокойно адаптироваться. От соотношения примерно 30%(сидя)/70%(стоя) довольно быстро я перешел к почти полному рабочему дню в стоячем положении. Впервые я встал за конторку в январе 2021 года, а сейчас мне требуется присесть на час-два с ноутбуком не более трех-четырех раз в неделю.
Однако я понимал, что одно дело — проводить эксперименты дома, и совсем другое — привнести подобные инновации в офис. Существовал большой риск превратиться в «белую ворону» и вызвать своего рода эпатаж в офисе. Как ни крути, а любое сообщество — статично и консервативно.
Поэтому риск ненужного ажиотажа, конечно, существовал. Я минимизировал его через проведение подготовительной работы: максимально подробно осветил проект в соцсетях, рассказал коллегам о переходе на новый формат работы, отвечал на вопросы.
Конторку в офисе я сконструировал немного иначе, сделав более открытой: она получилась легче, более светлой, существует возможность использования пространства непосредственно под ней. Основные конструктивные принципы в Version 2.0 сохранились.
Шаг 5. Пожиная плоды и строя планы
На сегодняшний день все прежние проблемы со здоровьем — боли в шее и спине, утомляемость, дискомфорт — полностью ушли. Я отлично себя чувствую, у меня много энергии, настроение весь день позитивно-созидательное.
Значительно увеличился период, на протяжении которого я могу заниматься продуктивной деятельностью с высоким уровнем производительности: уровень концентрации на задаче значительно вырос, появилась способность поддерживать погруженность сразу в несколько задач.
Выводы
- Конторка — однозначно революционное в плане продуктивности решение. Однако следует помнить, что стоячее рабочее место — лишь финальный элемент в общем здоровом подходе к организации жизни.
- Работодателям следует рассмотреть опцию внедрения таких решений хотя бы в рамках пилотного проекта или эксперимента: принуждения здесь быть не может, но подтолкнуть людей в правильном направлении — не помешает. Мотивация для бизнеса понятна: активный здоровый сотрудник — это лучше, чем регулярно болеющий и мрачный.
- Соотношение материальных и временных затрат с получаемой выгодой — совершенно неизмеримо. Трудно было поверить, что столь несущественные затраты трансформируются в такие итоговые результаты и преимущества.
Несмотря на мой положительный опыт и общий энтузиазм в отношении конторки, я понимаю, что все индивидуально: каждый должен примерить перспективы подобной трансформации на себя и далее принимать итоговое решение. Безусловно, есть и такой набор чисто медицинских показаний, при котором постоянная работа стоя вредна.
Всем остальным я рекомендую как минимум попробовать.
Фото на обложке: Andrey_Popov/shutterstock.com
Иллюстрации предоставлены автором.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Каждый третий россиянин сталкивался с денежными штрафами на работе — исследование
- 2 Четыре урока от CEO Twitter и Square Джека Дорси, который не может работать над одной задачей дольше четырех часов
- 3 Как выделить пустые ячейки и ошибки в Google Таблицах
- 4 Россияне пожаловались на трудности в поиске работы — исследование
- 5 Каждый третий россиянин мечтает вздремнуть в офисе — исследование