Клиенты будут приходить к вам сами. Как правильно писать о своем заведении: правила и примеры

Ирина Ярощук, основатель контент-агентства Sanity, предлагает простую инструкцию, как правильно сделать самопрезентацию. Она подойдет для объявлений, соцсетей, сайтов, презентаций, листовок и даже уличной рекламы.

Вы хотите, чтобы клиенты приходили к вам сами? Для этого нужно правильно о себе рассказать и донести информацию до целевой аудитории.

Почему нельзя писать «лучший выбор, низкие цены»

Самое сложное в презентации своего заведения — встать на место клиента. Сказать на его языке то, что откликнется в его душе.

Например, люди с неровным прикусом мечтают о здоровых зубах и красивой улыбке, а голодный сотрудник банка пропустил завтрак и думает о сытном ланче или бургере.

Фото: Unsplash

Если мы понимаем потребность клиента, то можем предположить сценарий поведения, который приведет его к нам. Это как дорога на работу мимо кофейни, но мы на ней не одни. И если написать «динамично развивающаяся компания, широкий выбор, низкие цены», это не даст результата.

Как сделать правильно:

выявить «боль» (интерес) клиента; выделиться среди конкурентов; сделать правильное предложение.

Разберем подробно. Сначала надо выявить и выписать все проблемы, которые мы решаем. Это отлично понимает тот, кто общается с покупателями: ему приходится отвечать на вопросы потребителя, развеивать страхи, формировать доверие, закрывать возражения. Мы можем проговорить «боль» клиента и описать решение.

Далее уже можно сформулировать суть предложения и сжать его в формулу. В одно предложение, абзац или краткий эмоциональный спич на сто слов.

В нем обычно упоминают УТП (уникальное торговое предложение, например, «доставим за 30 минут или пицца бесплатно»), но это не обязательно. Иногда вас от конкурентов отличают самые обыденные вещи, которые вы и так делаете, просто не говорите об этом:

ланч через десять минут после заказа, не надо ждать,

захватите кофе и круассан по дороге на работу,

маникюр и педикюр в четыре руки,

торты на свадьбы, детские дни рождения и официальные банкеты,

если приведете подружку, скидка 20% обеим.

Объясните здесь и сейчас, почему нужно выбрать именно вас. Если вы попадете в «сценарий» клиента, он примет решение в вашу пользу.

Так мы не пишем А вот так гораздо лучше Широкий выбор В чем он широкий? Указываем критерий. Майки всех размеров от S до XXL.

Может быть, разнообразие за счет производителя? Перечисляем. Пальто и пуховики из Италии, Белоруси и Китая.

Ограничиваем до самого сочного и характерного. Стейки и мясо на ребрышках.

Называем количество. Более 500 сортов пива. Опытные специалисты Информация о специалисте: фото, имя, опыт, образование, сертификаты.

Фото примеров или кейсы. Низкие цены Конкретное предложение. Кофе + круассан = 119 рублей.

Диапазон. Стоимость от двух до 30 тысяч рублей в зависимости от…

Спецпредложение. Отпечатаем визитки за два дня, на опт скидки до 10%.

В конце добавьте призыв к целевому действию: зайди, узнай, позвони, забронируй, закажи. Действие должно быть простым и понятным, чтобы рука сама потянулась к кнопке или двери в заведение.

Как сделать красивую самопрезентацию

Итак, черновик будущего описания готов. После этого дело за доказательствами. Каждое слово надо подтвердить аргументами. Особенно, если оно касается качества продукта (товара или услуги).

Доказательства условно делятся на два типа.

Формальные — грамоты, сертификаты, результат проверок, лицензия, результат экзаменов, успешный кейс. Регалии и документы.

Неформальные — улыбка администратора на ресепшен. Навыки, опыт, личные качества, способность завязать контакт, умение управлять командой, владение инструментами.

Благодаря таким фишкам и особенностям получается сильный, взвешенный, убедительный рассказ. В зависимости от места размещения подстраиваем его длину, формат и призыв к действию.

Пример для объявлений, форумов, соцсетей, рассылок, газет и журналов

«У ребенка в школе двойка по математике?

Репетитор по математике для 5-11 классов. Прививаю детям любовь и интерес к техническим предметам уже более трех лет. Мои ученики за шесть месяцев исправляют оценки и занимают первые места в олимпиадах. Более 15 человек поступили в МГУ, СПбГУ и другие вузы без экзаменов.

Как это получается? Запишитесь на пробное занятие и посмотрите сами: 9 (900) 999-99-99».

Пример для уличной рекламы, баннера, наклеек на окна, визитки, листовки

«Добрая пекарня: свежий хлеб и выпечка с девяти утра.

Диетический хлеб, пирожные со свежими ягодами, пять видов зернового кофе.

После 21.00 скидки на все 20%.

Доставка вафель и пирожков в офис: 9 (900) 999-99-99».

Пример для сайтов, справочников, соцсетей и онлайн-рекламы

«Приглашаем детей от пяти до пятнадцати лет на праздник смелых идей, изобретательства и роботов!

«РОББО Елки» — это новогодние мастер-классы для детей по азам робототехники, программирования и 3D-печати. Организатор — уникальный проект «РОББО», резидент фонда «СКОЛКОВО», обладатель двух грантов Google Rise Awards, который получил поддержку Минобрнауки РФ и другие подтверждения, что это образование будущего!

В течение двух часов ребята:

познакомятся с азами программирования: научатся говорить на языке роботов и давать им понятные команды. Мир больше не будет прежним, а компьютер перестанет быть только устройством для игр!

узнают принципы работы датчиков: Как робот понимает, когда стоит на белом, а когда — на черном? Как узнает, что впереди — стена?

запустят в действие своего первого робота: а это радость созидания и осуществление мечты!

Для старта не нужно никаких особенных навыков: главное — уметь читать. Присоединяйтесь к образованию будущего! Забронируйте место: ссылка».

Теперь, когда у нас уже готов более-менее адекватный текст, приступаем к размещению.

Как и зачем оформлять самопрезентацию

Если с содержанием уже определились, остается заняться формой. Это так же важно, как костюм, прическа, часы и прочие элементы имиджа.

Мы не сваливаем текст в кучу, а делаем простое для восприятия оформление.

Заголовки, подзаголовки, размер букв, цвета текста и фона, лид и основной текст, ссылки, контакты и телефоны — все должно быть красиво отформатировано. Это необходимо, чтобы зацепить даже беглый взгляд потенциального клиента.

Пример из Instagram-аккаунта Ильяхова

Также нам потребуются фирменные цвета, шрифты, логотип. Если возможно, текст заменяем инфографикой или размещаем его на картинке. Фото — не стоковые, а живые, яркие, контрастные, можно с людьми или продуктом.

А вот так можно подавать акции и спецпредложения. Важно показать образ результата. Даже если вы купите фото на площадке — пусть оно будет редким и не затасканным.

Где разместить описание своего заведения

Готовый оформленный текст мы размещаем не только в своих социальных сетях и на сайте. Его нужно максимально распространить в интернете. Есть ряд площадок, где это можно сделать.

Картографические сервисы. «Яндекс.Карты», «Google Карты» и другие.

Каталоги, справочники организаций, желтые страницы.

Агрегаторы тематических сайтов, например, школ английского, квеструмов, детских центров, например, SchoolRate.

«Яндекс.Услуги», «Авито», «Юла».

Форумы и доски объявлений.

Купонаторы.

В большинстве случаев такие площадки бесплатные.

Составляем список сайтов, варианты объявлений, контакты, адреса. Сохраняем в едином документе, чтобы быстрее заполнять данные при регистрации. Потом методично размещаемся на каждой площадке и фиксируем это в табличке.

Разберем случайный пример описания заведения c zoon.

Этот пример очень интересен, потому что площадка позволяет разместить максимум данных, сделать это оптимально и получить мини-сайт, оптимизированный для мобильных.

Описание ресторана свернуто в одну сильную фразу: «350 квадратных метров на 400 посадочных мест и уникальная панорама исторического Петербурга, — все это в видовом ресторане Terrassa».

Далее идет рассказ о меню: «фьюжн из русских, итальянских, японских и китайских направлений». Между делом упоминается об открытой кухне, на которой виден процесс приготовления, примеры блюд и имя известного шеф-повара.

Потом описание сценария: «Terrassa — место для дружеских и семейных встреч, делового обеда или романтического ужина…» Сразу понятно, в каких ситуациях точно стоит сюда идти.

Карточка ресторана содержит слева категории и теги для поиска по кухне, заведению и услугам, а справа адрес, контакты, время работы и уровень цен.

В целом описание удачное, но саму презентацию ресторана можно расширить и сделать более ярким и интересным, добавить акции, фото пользователей, указать сайт.

Итак, подведем итоги, что нужно делать?

Чек-лист по описанию компании

Выявляем мечту, желание, беспокойство клиента. Зачем он к нам обращается? Встраиваемся в его жизненный сценарий. Когда и в каких обстоятельствах он к нам обращается? Выделяемся среди конкурентов. Чем мы отличаемся и что можем рассказать? Формулируем предложение. В одну фразу, в абзац и в краткий эмоциональный спич на сто слов. Добавляем призыв к целевому действию: зайди, посмотри, узнай, позвони, забронируй, закажи. Убираем общие фразы, внимательно перечитываем все, что отмечает glvrd.ru, и проверяем. Добавляем факты, примеры и доказательства, особенно если говорим про фишки и особенности. Адаптируем под рекламный канал и формат. Где будет размещаться текст и кто, когда и как его увидит? Делаем эстетичное и простое для восприятия оформление. Составляем список площадок, где можно разместить описание. Размещаем текст и фиксируем в таблице, когда он пройдет модерацию.

Изображения и фото в тексте предоставлены автором

Фото на обложке: Unsplash