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Три «красных флага», что сотрудник хочет уйти — как вовремя это распознать и удержать его

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Анастасия Ускова
Анастасия Ускова

Генеральный директор Rocket Humans / Rocket Work

Анастасия Удальцова

Высокая производительность труда и достижения целевых показателей — все это невозможно без вовлеченных сотрудников, которые работают на вас, а не думают, когда сообщить об уходе. 

Если они все же планируют уволиться, задача руководителя — вовремя распознать это и «подстелить солому». Серийный предприниматель и генеральный директор Rocket Humans и «Рокет Ворк» Анастасия Ускова рассказала о «красных флагах» для начальства, когда стоит принять меры, — и какие из них сработают лучше всего.

Три «красных флага», что сотрудник хочет уйти — как вовремя это распознать и удержать его

Почему вообще уходят сотрудники? 

Причин может быть множество: от неудовлетворенности условиями труда и заработной платы до конфликтов в коллективе и личных переживаний. 

Однако социологи все-таки выявили самые частые причины:

  1. Банальная скука. Неинтересные задачи, рутинность процессов, которые приводят к выгоранию — причина увольнения, которые называют почти 40% уволившихся сотрудников. 
  2. Низкий уровень зарплаты — указывает почти половина сотрудников. Часто бывает, что количество задач растет несоизмеримо доходам. 
  3. Отсутствие карьерных перспектив выделяют более 60% уволившихся сотрудников. 
  4. Невозможность получить развитие в профессиональном плане, долгая работа без повышений, отсутствие интереса руководства к победам и успехам сотрудников и нежелание их развивать.
  5. И еще около 11% людей увольняются из-за токсичной атмосферы в коллективе.

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Как понять, что сотрудник решил уволиться?

Причины для увольнения всегда разные, но есть признаки, по которым определить такого сотрудника все-таки можно, если внимательно следить за изменениями в его поведении

На что стоит обратить внимание.

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Снизилась производительность

  • Заметили, что сотрудник начинает работать в полсилы?
  • Не проявляет инициативу?
  • Не хватается за новые проекты?
  • Избегает долгосрочных задач?

Все это повод задуматься, а связывает ли он дальнейшее свое будущее с вашей компанией. 

 

Перестал общаться с коллегами, стал более замкнутым

Часто, когда решение уже принято, сотрудник начинает абстрагироваться от команды:

  • меньше активности в рабочих чатах, 
  • походы на обед в одиночку, 
  • на встречах сидит тише воды, ниже травы.

Все это признаки, что он пытается порвать связи с коллективом перед уходом. 

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Уходит с работы раньше обычного и постоянно ищет поводы отлучиться

Конечно, всегда бывают случаи, когда нужно взять дэй-офф, срочно убежать пораньше или, наоборот, задержаться утром. 

Однако если:

  1. Сотрудник чаще обычного берет отгулы и больничные;
  2. Часто приходит с опозданием;
  3. Убегает с работы первым, как только часы пробьют 18:00.

Стоит насторожиться. 

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Одним из тревожных звонков будет неожиданный отпуск — на все доступные дни. Это может говорить о том, что новое место уже найдено, и перед переходом сотрудники решил как следует отдохнуть.

 

Как действовать, если нужно удержать ценного сотрудника? 

Конечно, любое неожиданное увольнение — стресс для бизнеса. Однако есть кадры и времена, когда терять которые бывает болезненнее. 

Например, если речь идет об эффективном специалисте, человеке с редкими компетенциями или простом сезонном спросе на услуги и товары вашего дела.

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Чтобы не отпускать ценного сотрудника, смотреть нужно в причины его ухода. Но какими бы они не были, лучше узнать об этом заранее, а не на стадии приема заявления. Поэтому если вы заметили «сигналы»: 

  1. Обязательно поговорите с сотрудником. 
  2. Обсудите, что его тревожит, и попробуйте купировать проблемы в диалоге. 

В идеале «замерять» настроение сотрудников нужно регулярно, чтобы не пропустить красные флажки. 

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Заведите за правило регулярные встречи тет-а-тет с подчиненными. На них стоит не только максимально прозрачно делиться обратной связью по проектам, но и предлагать помощь с их решением. 

  • Любой такой разговор начинайте с «как дела». 
  • Сделайте так, чтобы встреча ощущалась как неформальная, на которой можно прозрачно делиться не только рабочими переживаниями, но и обсуждать личные события. 

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А вот о чем можно поговорить и что можно сделать, если ваш сотрудник все-таки решил уволиться, чтобы попробовать изменить его решение: 

  • Поднимите зарплату и улучшите условия труда 

Если причина увольнения — недовольство условиями, можно предложить лучший соцпакет и бонусы или обсудить дополнительные «плюшки» вроде введения sick days или гибридного графика, если поднять гонорары не позволяет бюджет. 

  • Обеспечьте развитие, профессиональный рост и интересные задачи 

Рынок уже переполнен миллениалами и представителями поколения Z, для которых стабильность — не показатель того, что все хорошо. Им нужно постоянное развитие, возможности для самореализации и задачи, которые не заставят их скучать. 

При этом тратить бюджеты на дорогие программы дополнительного развития необязательно — немного усилий со стороны HR, и в вашем офисе проходят регулярные воркшопы от внутренних специалистов или приглашенных экспертов-соседей по рынку. 

Такие слеты по обмену премудростями могут разбавить трудовые будни и сделать их более увлекательными, добавить дополнительную ценность. 

Часто многим не хватает банальной поддержки, похвалы за результат и адекватного фидбэка. 

  1. Заведите за правило общаться открыто с сотрудниками, подбадривать там, где это уместно.
  2. Разбирайте проблемы максимально прозрачно и подробно. 
  3. Культивируйте здоровое деловое общение в компании своим примером, чтобы и между коллегами сохранялись прочные связи. Это позволит минимизировать проявления токсичных отношений внутри и убережет вас от роста текучки кадров.

 

Фото на обложке: Shutterstock / MISTER DIN

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