Три «красных флага», что сотрудник хочет уйти — как вовремя это распознать и удержать его

Если они все же планируют уволиться, задача руководителя — вовремя распознать это и «подстелить солому». Серийный предприниматель и генеральный директор Rocket Humans и «Рокет Ворк» Анастасия Ускова рассказала о «красных флагах» для начальства, когда стоит принять меры, — и какие из них сработают лучше всего.

Высокая производительность труда и достижения целевых показателей — все это невозможно без вовлеченных сотрудников, которые работают на вас, а не думают, когда сообщить об уходе.

Почему вообще уходят сотрудники?

Причин может быть множество: от неудовлетворенности условиями труда и заработной платы до конфликтов в коллективе и личных переживаний.

Однако социологи все-таки выявили самые частые причины:

Банальная скука. Неинтересные задачи, рутинность процессов, которые приводят к выгоранию — причина увольнения, которые называют почти 40% уволившихся сотрудников. Низкий уровень зарплаты — указывает почти половина сотрудников. Часто бывает, что количество задач растет несоизмеримо доходам. Отсутствие карьерных перспектив выделяют более 60% уволившихся сотрудников. Невозможность получить развитие в профессиональном плане, долгая работа без повышений, отсутствие интереса руководства к победам и успехам сотрудников и нежелание их развивать. И еще около 11% людей увольняются из-за токсичной атмосферы в коллективе.

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Как понять, что сотрудник решил уволиться?

Причины для увольнения всегда разные, но есть признаки, по которым определить такого сотрудника все-таки можно, если внимательно следить за изменениями в его поведении.

На что стоит обратить внимание.

Снизилась производительность

Заметили, что сотрудник начинает работать в полсилы?

Не проявляет инициативу?

Не хватается за новые проекты?

Избегает долгосрочных задач?

Все это повод задуматься, а связывает ли он дальнейшее свое будущее с вашей компанией.

Перестал общаться с коллегами, стал более замкнутым

Часто, когда решение уже принято, сотрудник начинает абстрагироваться от команды:

меньше активности в рабочих чатах,

походы на обед в одиночку,

на встречах сидит тише воды, ниже травы.

Все это признаки, что он пытается порвать связи с коллективом перед уходом.

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Уходит с работы раньше обычного и постоянно ищет поводы отлучиться

Конечно, всегда бывают случаи, когда нужно взять дэй-офф, срочно убежать пораньше или, наоборот, задержаться утром.

Однако если:

Сотрудник чаще обычного берет отгулы и больничные; Часто приходит с опозданием; Убегает с работы первым, как только часы пробьют 18:00.

Стоит насторожиться.

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Одним из тревожных звонков будет неожиданный отпуск — на все доступные дни. Это может говорить о том, что новое место уже найдено, и перед переходом сотрудники решил как следует отдохнуть.

Как действовать, если нужно удержать ценного сотрудника?

Конечно, любое неожиданное увольнение — стресс для бизнеса. Однако есть кадры и времена, когда терять которые бывает болезненнее.

Например, если речь идет об эффективном специалисте, человеке с редкими компетенциями или простом сезонном спросе на услуги и товары вашего дела.

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Чтобы не отпускать ценного сотрудника, смотреть нужно в причины его ухода. Но какими бы они не были, лучше узнать об этом заранее, а не на стадии приема заявления. Поэтому если вы заметили «сигналы»:

Обязательно поговорите с сотрудником. Обсудите, что его тревожит, и попробуйте купировать проблемы в диалоге.

В идеале «замерять» настроение сотрудников нужно регулярно, чтобы не пропустить красные флажки.

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Заведите за правило регулярные встречи тет-а-тет с подчиненными. На них стоит не только максимально прозрачно делиться обратной связью по проектам, но и предлагать помощь с их решением.

Любой такой разговор начинайте с «как дела».

Сделайте так, чтобы встреча ощущалась как неформальная, на которой можно прозрачно делиться не только рабочими переживаниями, но и обсуждать личные события.

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А вот о чем можно поговорить и что можно сделать, если ваш сотрудник все-таки решил уволиться, чтобы попробовать изменить его решение:

Поднимите зарплату и улучшите условия труда

Если причина увольнения — недовольство условиями, можно предложить лучший соцпакет и бонусы или обсудить дополнительные «плюшки» вроде введения sick days или гибридного графика, если поднять гонорары не позволяет бюджет.

Обеспечьте развитие, профессиональный рост и интересные задачи

Рынок уже переполнен миллениалами и представителями поколения Z, для которых стабильность — не показатель того, что все хорошо. Им нужно постоянное развитие, возможности для самореализации и задачи, которые не заставят их скучать.

При этом тратить бюджеты на дорогие программы дополнительного развития необязательно — немного усилий со стороны HR, и в вашем офисе проходят регулярные воркшопы от внутренних специалистов или приглашенных экспертов-соседей по рынку.

Такие слеты по обмену премудростями могут разбавить трудовые будни и сделать их более увлекательными, добавить дополнительную ценность.

Уделяйте больше внимания эмоциональному здоровью коллектива

Часто многим не хватает банальной поддержки, похвалы за результат и адекватного фидбэка.

Заведите за правило общаться открыто с сотрудниками, подбадривать там, где это уместно. Разбирайте проблемы максимально прозрачно и подробно. Культивируйте здоровое деловое общение в компании своим примером, чтобы и между коллегами сохранялись прочные связи. Это позволит минимизировать проявления токсичных отношений внутри и убережет вас от роста текучки кадров.

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MISTER DIN