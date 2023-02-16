Три «красных флага», что сотрудник хочет уйти — как вовремя это распознать и удержать его

Высокая производительность труда и достижения целевых показателей — все это невозможно без вовлеченных сотрудников, которые работают на вас, а не думают, когда сообщить об уходе.
Если они все же планируют уволиться, задача руководителя — вовремя распознать это и «подстелить солому». Серийный предприниматель и генеральный директор Rocket Humans и «Рокет Ворк» Анастасия Ускова рассказала о «красных флагах» для начальства, когда стоит принять меры, — и какие из них сработают лучше всего.
Почему вообще уходят сотрудники?
Причин может быть множество: от неудовлетворенности условиями труда и заработной платы до конфликтов в коллективе и личных переживаний.
Однако социологи все-таки выявили самые частые причины:
- Банальная скука. Неинтересные задачи, рутинность процессов, которые приводят к выгоранию — причина увольнения, которые называют почти 40% уволившихся сотрудников.
- Низкий уровень зарплаты — указывает почти половина сотрудников. Часто бывает, что количество задач растет несоизмеримо доходам.
- Отсутствие карьерных перспектив выделяют более 60% уволившихся сотрудников.
- Невозможность получить развитие в профессиональном плане, долгая работа без повышений, отсутствие интереса руководства к победам и успехам сотрудников и нежелание их развивать.
- И еще около 11% людей увольняются из-за токсичной атмосферы в коллективе.
Читайте по теме: 7 ошибок компаний, которые приводят к увольнениям
Как понять, что сотрудник решил уволиться?
Причины для увольнения всегда разные, но есть признаки, по которым определить такого сотрудника все-таки можно, если внимательно следить за изменениями в его поведении.
На что стоит обратить внимание.
Снизилась производительность
- Заметили, что сотрудник начинает работать в полсилы?
- Не проявляет инициативу?
- Не хватается за новые проекты?
- Избегает долгосрочных задач?
Все это повод задуматься, а связывает ли он дальнейшее свое будущее с вашей компанией.
Перестал общаться с коллегами, стал более замкнутым
Часто, когда решение уже принято, сотрудник начинает абстрагироваться от команды:
- меньше активности в рабочих чатах,
- походы на обед в одиночку,
- на встречах сидит тише воды, ниже травы.
Все это признаки, что он пытается порвать связи с коллективом перед уходом.
Читайте также: Как распознать корпоративное выгорание, пока не стало слишком поздно?
Уходит с работы раньше обычного и постоянно ищет поводы отлучиться
Конечно, всегда бывают случаи, когда нужно взять дэй-офф, срочно убежать пораньше или, наоборот, задержаться утром.
Однако если:
- Сотрудник чаще обычного берет отгулы и больничные;
- Часто приходит с опозданием;
- Убегает с работы первым, как только часы пробьют 18:00.
Стоит насторожиться.
Читайте также: Сон на работе, отгулы без причины и час молчания — как спасти сотрудников от стресса
Одним из тревожных звонков будет неожиданный отпуск — на все доступные дни. Это может говорить о том, что новое место уже найдено, и перед переходом сотрудники решил как следует отдохнуть.
Как действовать, если нужно удержать ценного сотрудника?
Конечно, любое неожиданное увольнение — стресс для бизнеса. Однако есть кадры и времена, когда терять которые бывает болезненнее.
Например, если речь идет об эффективном специалисте, человеке с редкими компетенциями или простом сезонном спросе на услуги и товары вашего дела.
Читайте по теме: Что делать, когда ценный сотрудник решает уволиться
Чтобы не отпускать ценного сотрудника, смотреть нужно в причины его ухода. Но какими бы они не были, лучше узнать об этом заранее, а не на стадии приема заявления. Поэтому если вы заметили «сигналы»:
- Обязательно поговорите с сотрудником.
- Обсудите, что его тревожит, и попробуйте купировать проблемы в диалоге.
В идеале «замерять» настроение сотрудников нужно регулярно, чтобы не пропустить красные флажки.
Читайте по теме: Баланс в компании: как российский бизнес помогает своим сотрудникам в условиях неопределенности
Заведите за правило регулярные встречи тет-а-тет с подчиненными. На них стоит не только максимально прозрачно делиться обратной связью по проектам, но и предлагать помощь с их решением.
- Любой такой разговор начинайте с «как дела».
- Сделайте так, чтобы встреча ощущалась как неформальная, на которой можно прозрачно делиться не только рабочими переживаниями, но и обсуждать личные события.
Читайте также: 3 совета, как удержать сотрудника, если он решил уволиться
А вот о чем можно поговорить и что можно сделать, если ваш сотрудник все-таки решил уволиться, чтобы попробовать изменить его решение:
- Поднимите зарплату и улучшите условия труда
Если причина увольнения — недовольство условиями, можно предложить лучший соцпакет и бонусы или обсудить дополнительные «плюшки» вроде введения sick days или гибридного графика, если поднять гонорары не позволяет бюджет.
- Обеспечьте развитие, профессиональный рост и интересные задачи
Рынок уже переполнен миллениалами и представителями поколения Z, для которых стабильность — не показатель того, что все хорошо. Им нужно постоянное развитие, возможности для самореализации и задачи, которые не заставят их скучать.
При этом тратить бюджеты на дорогие программы дополнительного развития необязательно — немного усилий со стороны HR, и в вашем офисе проходят регулярные воркшопы от внутренних специалистов или приглашенных экспертов-соседей по рынку.
Такие слеты по обмену премудростями могут разбавить трудовые будни и сделать их более увлекательными, добавить дополнительную ценность.
- Уделяйте больше внимания эмоциональному здоровью коллектива
Часто многим не хватает банальной поддержки, похвалы за результат и адекватного фидбэка.
- Заведите за правило общаться открыто с сотрудниками, подбадривать там, где это уместно.
- Разбирайте проблемы максимально прозрачно и подробно.
- Культивируйте здоровое деловое общение в компании своим примером, чтобы и между коллегами сохранялись прочные связи. Это позволит минимизировать проявления токсичных отношений внутри и убережет вас от роста текучки кадров.
Фото на обложке: Shutterstock / MISTER DIN
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 О здоровье с умом: кто развивает ИИ в российском HealthTech
- 2 Безопасность, признание, адаптация: как руководителю закрыть базовые потребности сотрудников
- 3 Как выстроить личные границы при общении с клиентами?
- 4 Усни с проблемой, запиши ее в скетчбук и найдешь решение — и другие практики для активации креативности
- 5 «Хвалилки», пятничные новости и тимбилдинги: как построить корпоративную культуру на удаленке и укрепить бизнес
ВОЗМОЖНОСТИ
16 февраля 2023
16 февраля 2023