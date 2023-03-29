Юристы из госсектора научатся запускать проекты автоматизации юридической функции

2 апреля стартует акселератор «Цифровизация юридической функции госсектора» от группы «Актион». Это образовательный онлайн-проект, цель которого — разобрать IT-инструменты для юристов, научить их делить проект автоматизации на этапы и составлять экономическое обоснование. Участие бесплатное.
Присоединиться к программе могут юристы из любых организаций госсектора, а также правовые и юридические департаменты органов власти, министерств и ведомств.
В рамках акселератора наставники помогут участникам:
- подобрать инструменты под конкретные задачи;
- бюджетировать автоматизацию процессов в юротделе;
- заручиться поддержкой руководства.
Участники акселератора, посещающие лекции и семинары, получат сертификат об участии в программе, а юридические команды, которые будут выполнять домашние задания и подготовят цифровые паспорта, получат сертификат на 200 тысяч рублей на внедрение системы учета дел юриста XSUD.
Подробная информация о программе — на сайте. Подать заявку на участие можно до 31 марта.
Фото на обложке: Amnaj Khetsamtip /
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