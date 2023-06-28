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Стартапы в химической области смогут получить до 1 млрд рублей на запуск продукта

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Стартовал всероссийский конкурс импортозамещающих промышленных проектов «ПромТех 2.3». Он объединит стартап-проекты, инвесторов и промышленных партнеров, способных наладить реальное производство продукта для проектов-участников конкурса. Подать заявку можно до 15 сентября.

Стартапы в химической области смогут получить до 1 млрд рублей на запуск продукта

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Цель конкурса «ПромТех 2.3» — запуск и масштабирование импортозамещающих проектов в химпроме, способных генерировать новый доход в сумме не менее 7 млрд рублей в год, создание более 10 тысяч рабочих мест, а также помощь существующим промышленным предприятиям в замещении импорта в наиболее наукоемких и сложных звеньях производственных цепочек.

Принять участие могут проекты любых направлений химпрома, приоритетные направления — малотоннажная химия, биотек, зеленая химия, нефтехимия, производство химических ингредиентов,​​ IT (DeepTech). 

Организаторы планируют профинансировать как минимум пять наиболее перспективных проектов. Общий объем инвестиций — до 5 млрд рублей. Кроме инвестиций предусмотрены денежные гранты для команд проектов, а также всесторонняя поддержка проектов в виде предоставления производственных мощностей, промышленной и маркетинговой экспертизы, помощи в получении госсубсидий. 

Получить подробную информацию о конкурсе и оставить заявку можно по ссылке.

Организаторы — инновационный химический холдинг ВХЗ.31, Минпромторг России, Российский союз химиков и Акселератор Менделеев.

Фото на обложке: PowerUp / Shutterstock

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