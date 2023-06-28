Стартапы в химической области смогут получить до 1 млрд рублей на запуск продукта

Стартовал всероссийский конкурс импортозамещающих промышленных проектов «ПромТех 2.3». Он объединит стартап-проекты, инвесторов и промышленных партнеров, способных наладить реальное производство продукта для проектов-участников конкурса. Подать заявку можно до 15 сентября.
Цель конкурса «ПромТех 2.3» — запуск и масштабирование импортозамещающих проектов в химпроме, способных генерировать новый доход в сумме не менее 7 млрд рублей в год, создание более 10 тысяч рабочих мест, а также помощь существующим промышленным предприятиям в замещении импорта в наиболее наукоемких и сложных звеньях производственных цепочек.
Принять участие могут проекты любых направлений химпрома, приоритетные направления — малотоннажная химия, биотек, зеленая химия, нефтехимия, производство химических ингредиентов, IT (DeepTech).
Организаторы планируют профинансировать как минимум пять наиболее перспективных проектов. Общий объем инвестиций — до 5 млрд рублей. Кроме инвестиций предусмотрены денежные гранты для команд проектов, а также всесторонняя поддержка проектов в виде предоставления производственных мощностей, промышленной и маркетинговой экспертизы, помощи в получении госсубсидий.
Получить подробную информацию о конкурсе и оставить заявку можно по ссылке.
Организаторы — инновационный химический холдинг ВХЗ.31, Минпромторг России, Российский союз химиков и Акселератор Менделеев.
Фото на обложке: PowerUp /
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