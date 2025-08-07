Торговая марка для компании: как проверить и зарегистрировать

Торговая марка — уникальное название или обозначение компании, категории товаров либо конкретных продуктов. Торговая марка защищена авторским правом и имеет статус интеллектуальной собственности. Ее несанкционированное использование преследуется по закону. Юридическое лицо может зарегистрировать несколько торговых марок для разных продуктов. В статье узнаете, что такое торговая марка и зачем она нужна, в чем ее отличие от бренда и товарного знака, как зарегистрировать торговую марку, чтобы в будущем избежать проблем с авторскими правами.

Содержание

Что такое торговая марка

Под торговой маркой в бизнесе понимают фирменное обозначение товаров и услуг. Это может быть название, которое написано особым шрифтом, изображение или комбинированный вариант. ТМ делает продукцию конкретного производителя или продавца узнаваемой.

Раскрученная и заслужившая доверие ТМ превращается в бренд. Компания не имеет ограничений по количеству зарегистрированных торговых марок. Регистрацией товарного знака занимается Роспатент — эта организация фиксирует право на охрану интеллектуальной собственности и выдает соответствующее свидетельство.

Закон РФ признает за компанией исключительное право на торговую марку — правообладатель самостоятельно решает, как ему использовать уникальный знак. При этом срок действия исключительного права на ТМ ограничен — если компания хочет быть обладателем знака дальше, ей придется продлевать регистрацию.

Торговой маркой может быть название, логотип, дизайн продукта, форма упаковки и другие отличительные характеристики. Наличие собственной ТМ у компании — признак ее надежности и стабильности.

В юридических документах используются понятия «торговый знак» и «товарный знак» — эти термины обозначают зарегистрированную марку. Без регистрации ТМ не считается объектом интеллектуальной собственности и не защищается законом. Конкуренты могут без последствий использовать название и логотип, нанося ущерб репутации компании.

Для производителя регистрация уникального знака — способ защитить свою продукцию и сделать ее более узнаваемой. Развитие бренда, его репутация и образ в восприятии потребителей — все это концентрируется в оригинальном торговом знаке.

Виды торговых марок

Есть множество видов торговых марок — различные изображения, объемные символы и даже звуки. Рассмотрим основные разновидности.

Словесные

Состоят из букв, слов и словосочетаний. Это могут быть реальные предметы, явления, имена основателей компании. Например: Apple, «Папа может», Johnson & Johnson. Названиями могут быть аббревиатуры — ТНТ, ВТБ, BMW, а также вымышленные слова — Lego, «Бульмени».

В качестве торговых знаков регистрируют слоганы и словосочетания «Управляй мечтой», «Ред Булл окрыляет».

Изобразительные

В качестве уникального обозначения используются изображения и графические элементы. К этой категории относятся логотипы, иллюстрации, узнаваемый дизайн упаковки, фирменные цвета, персонажи, в том числе мультипликационные — например, Кот Матроскин на продукции компании «Простоквашино».

Объемные

В качестве торгового знака выступает продукт оригинальной формы — бутылка для напитков, флаконы духов, уникальный дизайн шоколадной плитки. Кроме того, объемным торговым знаком может быть оборудование для выкладки товара.

Комбинированные

В таких ТМ сочетается несколько элементов — чаще всего это логотип и надпись. Все помнят яйцо и название компании МТС.

Звуковые

Это могут быть мелодии, на которые компании регистрируют права, а также другие уникальные звуки, например, львиный рык на заставке компании Metro Goldwyn Mayer, узнаваемый щелчок зажигалки Zippo.

Зачем нужны торговые марки

Зарегистрированные и узнаваемые торговые марки работают на репутацию компании и говорят о ее надежности. Кроме того, знаки помогают покупателям ориентироваться среди обилия предложений.

Рассмотрим основные преимущества торговых марок:

Узнаваемость. Оригинальные названия, слоганы и логотипы легко запоминают потребители. Для компании это простой способ выделиться среди конкурентов и заработать репутацию. Однако положительный образ должен подкрепляться качеством продуктов и услуг.

Оригинальные названия, слоганы и логотипы легко запоминают потребители. Для компании это простой способ выделиться среди конкурентов и заработать репутацию. Однако положительный образ должен подкрепляться качеством продуктов и услуг. Безопасность. После регистрации торговой марки компания получает охраняемое законом право от несанкционированного копирования и тиражирования. Это защищает от подделок и использования имени компания в корыстных целях.

После регистрации торговой марки компания получает охраняемое законом право от несанкционированного копирования и тиражирования. Это защищает от подделок и использования имени компания в корыстных целях. Укрепление доверия. Торговая марка — эффективный инструмент маркетинга, который повышает доверие не только к имеющимся в наличии, но и новым продуктам компании. Узнаваемый товарный знак с подтвержденной репутацией работает на перспективу. Большинство покупателей предпочитает приобретать товары знакомых брендов, проверенных временем.

Торговая марка — эффективный инструмент маркетинга, который повышает доверие не только к имеющимся в наличии, но и новым продуктам компании. Узнаваемый товарный знак с подтвержденной репутацией работает на перспективу. Большинство покупателей предпочитает приобретать товары знакомых брендов, проверенных временем. Увеличение прибыли . Имя компании с безупречной репутацией — это ценный актив. Многие клиенты готовы переплачивать за известную марку, поскольку уверены в ее качестве. Это касается как повседневных продуктов, так и автомобилей и дорогой техники.

. Имя компании с безупречной репутацией — это ценный актив. Многие клиенты готовы переплачивать за известную марку, поскольку уверены в ее качестве. Это касается как повседневных продуктов, так и автомобилей и дорогой техники. Репутация. В бизнесе непросто заработать репутацию — для этого в первую очередь нужны качественные продукты и услуги. Успешные компании стараются держать уровень, поэтому марка в восприятии потребителя ассоциируется с качеством.

В бизнесе непросто заработать репутацию — для этого в первую очередь нужны качественные продукты и услуги. Успешные компании стараются держать уровень, поэтому марка в восприятии потребителя ассоциируется с качеством. Рыночная ценность. Популярная торговая марка работает на рыночную капитализацию компании. Товарный знак или само предприятие могут выкупить более крупные игроки рынка.

Есть преимущества и для покупателей. Они получают продукт с репутацией, историей и известным качеством, в котором они уверены. Бренды могут транслировать определенные социальные ценности, которые покупатель закрывает, приобретая продукт. Клиенту проще сделать выбор — в магазине он не тратит много времени на изучение продуктов и быстро находит нужный товар.

Отличия от торгового знака и бренда

Термин «торговый знак» относится к названиям, логотипам, слоганам, фирменным цветам и упаковкам, которые прошли процесс регистрации. Интеллектуальная собственность в виде товарного знака защищена от использования конкурентами и злоумышленниками. При этом зарегистрированный торговый знак можно включать в бухгалтерские отчеты в графе нематериальных активов, что повышает рыночную капитализацию и стоимость компании.

Читайте по теме:

Свой бренд не для всех. Как должна выглядеть собственная торговая марка и зачем она нужна бизнесу

Как защитить интеллектуальную собственность бизнеса

В некоторых регионах введен запрет на размещение вывесок без регистрации знака. Логотипы, символика и названия должны быть официально оформлены в Роспатенте, только после этого их можно демонстрировать на наружных элементах зданий, сооружений и объектах инфраструктуры.

В ГК РФ и иных нормативных актах термин «торговая марка» не используется. Это наименование принято за рубежом. Однако по смыслу эти понятия аналогичны — они обозначают объект интеллектуальной собственности, который принадлежит компании и зарегистрирован в государственных органах.

Товарные знаки в России юридически защищены только в том случае, если принадлежат бизнесу, который работает на территории страны. Если компания не ведет деятельность, защита может быть аннулирована по запросу конкурентов, планирующих выпускать продукцию под этим знаком.

Фото в тексте: Unsplash

Бренд может жить десятки лет и дольше, иногда он даже становится частью культурного кода страны и воспринимается потребителями как образец качества. Бренд — это более масштабное понятие, чем торговая марка, и относится далеко не к каждому продукту. Маркетологи рассматривают бренд как сочетание миссии компании и уникальных характеристик товара. Сюда могут входить логотип, название и другие элементы, которые делают продукты уникальными.

Некоторые эксперты называют брендом торговую марку, которая прошла испытание на лояльность потребителя. Требуются прочные и стойкие связи между продуктом и потребителем, чтобы знак стал полноценным брендом. Компании занимаются развитием своих торговых марок с помощью брендинга — долгосрочной стратегии, требующей вложения финансов, времени и оригинальных идей.

Этапы регистрации торговой марки

Регистрация необходима, чтобы обеспечить торговому знаку юридическую защиту. Если производитель или продавец реализуют продукцию под незарегистрированной маркой, конкуренты могут подать заявку в Роспатент и оформить ТМ на себя.

В этом случае придется либо выкупать права у конкурента, либо использовать другой торговый знак для маркировки товаров. Рассмотрим в подробностях, как зарегистрировать марку.

Шаг первый. Разработка торгового знака

Для начала нужно решить, что станет предметом регистрации — название, изображение, комбинированный вариант. В большинстве случаев компании регистрируют наименования и логотипы, хотя закон допускает регистрацию любого элемента фирменного стиля.

Есть определенные правила, которые относятся к названиям, логотипам и продуктам. Не получится зарегистрировать:

Некоторые общеупотребительные слова и термины . Например, название «Магазин» для торговой сети.

. Например, название «Магазин» для торговой сети. Слова, которые описывают качества товара . Нельзя назвать напиток «Вкусным» или «Лучшим».

. Нельзя назвать напиток «Вкусным» или «Лучшим». Стандартную упаковку . Например, общепринятый пакет для молока не может стать предметом регистрации, так как не имеет отличительных особенностей.

. Например, общепринятый пакет для молока не может стать предметом регистрации, так как не имеет отличительных особенностей. Знаки , напоминающие государственные символы, существующие эмблемы международных и других организаций. Названия стран и государственных структур.

, напоминающие государственные символы, существующие эмблемы международных и других организаций. Названия стран и государственных структур. Обозначения, которые не отвечают нормам морали или вводят покупателя в заблуждение.

Шаг второй. Проверка на уникальность

Ключевое качество торгового знака — уникальность. Если название или логотип уже зарегистрированы либо похожи на торговые марки конкурентов, их отклонят.

Проверить можно несколькими способами:

Поискать в интернете. Так вы найдете похожие наименования или логотипы. Но не факт, что найденные ТМ зарегистрированы или используются, так что результат носит ознакомительный характер.

Так вы найдете похожие наименования или логотипы. Но не факт, что найденные ТМ зарегистрированы или используются, так что результат носит ознакомительный характер. Поиск на сайте Роспатента. Поиска по картинке на ресурсе нет, так что придется ограничиться названием или описанием.

Поиска по картинке на ресурсе нет, так что придется ограничиться названием или описанием. Проверка торгового знака через Патентное бюро. Это официальная структура, которая занимается в том числе товарными знаками.

Оценка сходства — это не просто визуальное сравнение, но и проверка по методическим рекомендациям Роспатента.

Шаг третий. Регистрация знака

Для подготовки заявки в Роспатент потребуется оплатить пошлину и подготовить список товаров и услуг, которые будут продвигаться под торговой маркой. Перечень нужно составлять внимательно, поскольку изменить его в дальнейшем не получится.

Заявку подают в письменном или электронном виде, согласно требованиям Роспатента. Нужно оплатить госпошлину от 3500 рублей, точная сумма зависит количества категорий. Поскольку специалисты будут проводить экспертизу товарного знака, эту услугу тоже нужно оплатить.

Заполняйте заявление внимательно. Если заявка будет одобрена, за регистрацию знака потребуется заплатить еще 16 000 руб. Длительность процедуры от заявки до регистрации — 18 месяцев.

Читайте по теме:

Не только логотип: зачем вашей компании бренд и как его создать

Как проверить товарный знак

Есть разные процедуры для регистрации определенных типов знаков. Можно оформить название и логотип, дополнительно слоган, форму упаковки и другие элементы. Их количество не лимитировано, но все упирается в бюджет и целесообразность процедуры.

После прохождения экспертизы и регистрации товарный знак вносится в реестр, а заявитель получает официальное свидетельство, которое гарантирует право на защиту интеллектуальной собственности.

Право на товарный знак действует десять лет, при этом срок отсчитывается от даты подачи заявки. Продлевать можно неограниченное количество раз, в том числе сразу на несколько десятилетий вперед.

Наличие торговой марки — свидетельство надежности компании, которая следит за качеством продукции и готова отвечать за нее репутацией и именем.

Фото на обложке: Unsplash