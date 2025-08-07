Как семейные ценности повлияли на принципы Альфа-Групп

Михаил Фридман учился бизнесу ещё до школы. Семейные сделки заложили фундамент: обязательства — святое, выгода — в умении договариваться. На этих принципах выросла Альфа-Групп.

В пять лет родители отдали Михаила в музыкальную школу. В семье был принцип: помимо основной карьеры должно быть ремесло, «которое всегда при тебе». Первый урок ему понравился.

Отец предложил договор: раз нравится, занимаешься хотя бы до пятого класса, дальше решение за тобой.

«Мы договорились. А раз договорились — всё. Как говорил отец: слово — не воробей, вылетит — не поймаешь»

Так Михаил усвоил первый бизнес‑принцип: пообещал — выкручивайся, но выполняй. Это была сделка. Без печатей и подписи, но с последствиями.

Через пару недель начались страдания: скучные уроки, ненависть к инструменту, нотные тетради, залитые слезами. Но — устная договорённость в семье имела вес контракта.

«Я тогда и понял: слово — не просто звук. Это обязательство. А обязательства — это святое»

Скоро у мальчика появилась собака — сосед принёс щенка. Родители были против: шерсть, прогулки, кормление. Но после слёз и уговоров семья села за стол переговоров.

«Сели и договорились: собака остаётся при условии, что гуляю я, кормлю я, всё делаю я»

Сначала это было счастьем: зависть друзей, прогулки в парке. Но пришла осень, за ней зима. Прогулки стали неприятной обязанностью. А сам факт «обещал» — обузой.

«Погода испортилась, а обязательства никто не отменял. Романтика прошла — началась рутина»

К этому моменту заканчивался пятый класс музыкалки. Контракт с отцом истекал. Михаил был готов навсегда закрыть крышку пианино. Но свою роль сыграла бабушка.

«Она говорит: ты что, не будешь заканчивать? Я ответил, что нет, мы договорились до пятого. И всё. Она: ты подумай, у меня есть к тебе предложение»

Предложение прозвучало так: ещё два года музыкальной школы в обмен на то, что бабушка теперь всегда будет гулять с собакой.

«Вот он — бабушкин предпринимательский талант», — смеётся Фридман. — «Я прикинул, что два года с приятными в общем‑то преподавательницами — это не страшно. А время, сэкономленное на прогулках, можно потратить с умом»

Это был следующий принцип: умеешь договариваться — получаешь выгоду

Так сформировалась прошивка будущего миллиардера: обязательность, расчёт, торг, стратегия и уважение к слову. На этих принципах до сих пор держится Альфа‑Групп.

«В моей команде слово равносильно договору. Если дал его — всё, держи. Даже если не подписал ничего. И это нормально. Так и должно быть»

Михаил Фридман — основатель Альфа-Банка. В 2024 году продал акции и вышел из состава акционеров «Альфа-Банка».