44 успешных бизнес-партнёра
Социальные сети и персональные компьютеры, нефтедобыча и фастфуд — бизнесы в этой статье такие разные, но всех их объединяет одно: это компании, созданные в партнерстве друзей и единомышленников.
Их истории иллюстрируют, как сотрудничество помогает достичь впечатляющего успеха, как бизнес находит партнеров, в которых соединились уникальные таланты, чтобы внедрять инновации, задавать новые стандарты в отрасли и вдохновлять последователей.
- Истории
Содержание
- Джон Рокфеллер и Генри Флаглер
- Уильям Проктер и Джеймс Гэмбл
- Стив Джобс и Стив Возняк
- Билл Гейтс и Пол Аллен
- Ларри Пейдж и Сергей Брин
- Уоррен Баффет и Чарли Мангер
- Бен Коэн и Джерри Гринфилд
- Ларри Эллисон и Боб Майнер
- Сьюзан Войчицки и Чад Хёрли
- Ричард и Морис Макдональды
- Генри Уэллс и Уильям Фарго
- Орвилл и Уилбур Райт
- Билл Хьюлетт и Дэйв Паккард
- Пьер Омидьяр и Джеффри Сколл
- Гордон Мур и Боб Нойс
- Джерри Янг и Дэвид Фило
- Шерил Сэндберг и Марк Цукерберг
- Билл Бауэрман и Фил Найт
- Рид Хастингс и Марк Рэндольф
- Майк Кригер и Кевин Систром
- Майкл Эйснер и Фрэнк Уэллс
- Эван Уильямс и Биз Стоун
Джон Рокфеллер и Генри Флаглер
- Standard Oil, по крайней мере $1 триллион до роспуска в 1911
В 1870 году Джон Рокфеллер и Генри Флаглер основали Standard Oil. Так родилось одно из самых успешных и влиятельных деловых партнерств за всю историю США. Рокфеллер привнес концепцию эффективности и консолидации, а Флаглер обеспечивал стратегию и лидерство. Вместе они преобразовали нефтяную отрасль, добившись беспрецедентного масштабирования.
Бизнес-партнеры были вынуждены справляться с многочисленными сложностями, от юридических споров до общественного осуждения. Однако благодаря способности адаптироваться и внедрять инновации, компания смогла добиться успеха в долгосрочной перспективе. К 1880 году Standard Oil контролировала переработку 90-95% всей нефти, добываемой в США.
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Доминирующее положение компании стало причиной ее роспуска в 1911 году: корпорацию обвиняли в нарушении антимонопольного законодательства. Однако ее наследие живет до сих пор. Компания проложила путь для современных корпоративных стратегий и вертикальной интеграции.
Сегодня Standard Oil живет в своих преемниках: Mobil, Amoco, Chevron, Exxon и других. Некоторые из них объединились друг с другом спустя столетие после распоряжения правительства о разделении компании.
Уильям Проктер и Джеймс Гэмбл
- Procter & Gamble, $373,41 млрд в январе 2025
В основе успеха компании лежат… семейные отношения. Уильям Проктер и Джеймс Гэмбл, иммигранты из Англии и Ирландии соответственно, женились на сестрах Оливии и Элизабет Норрис. Их тесть Александр Норрис предложил зятьям не конкурировать друг с другом, а создать совместный бизнес. Так в 1837 году была основана компания Procter & Gamble.
В их партнерстве объединились навыки мыловарения Проктера и опыт Гэмбла в изготовлении свечей. Они отдали приоритет инновациям и качеству продукта, и уже к 1859 году компания превратилась в многомиллионный бизнес. В результате появились такие легендарные бренды, как Pantene, Old Spice, Oral B, Tide и другие.
Успех Procter & Gamble был обусловлен их способностью к диверсификации и приспособлению под изменяющиеся требования рынка. Основатели инвестировали в рекламу и развитие бренда, устанавливая отраслевые стандарты для маркетинговых практик.
Стив Джобс и Стив Возняк
- Apple, $3,543 трлн
Партнеры основали Apple в 1976 году, совершив революцию в области персональных компьютеров. Маркетинговое мастерство Джобса дополняло технический гений Возняка. В результате их взаимодействия появились такие успешные новаторские продукты, как Apple I и II, а затем Macintosh. Их инновационный подход к технологиям и дизайну выделял Apple среди конкурентов.
Несмотря на ранний успех, партнерство столкнулось с внутренними конфликтами и разрывом отношений, которые привели к уходу Джобса в 1985 году. Однако в 1997-м он вернулся. Это стало возрождением Apple, ознаменовавшимся выпуском iPod, iPhone и iPad, которые сегодня известны каждому. Они внесли новые стандарты в пользовательских технологиях и утвердили статус Apple как мирового лидера в отрасли.
Билл Гейтс и Пол Аллен
- Microsoft, $3,1 трлн
Друзья детства Билл Гейтс и Пол Аллен, разделявшие страсть к компьютерам, в 1975 году основали Microsoft. Их партнерство произвело революцию в индустрии программного обеспечения. Компания сначала разработала операционную систему MS-DOS, а позднее — Windows. Быстрому росту и и доминированию компании способствовали стратегическое видение Гейтса и техническая проницательность Аллена.
Ларри Пейдж и Сергей Брин
- Google, $2,335 трлн
Студенты Стэнфордского университета Ларри Пейдж и Сергей Брин основали Google в 1998 году. Благодаря опыту Брина в глубинном анализе данных и представлениям Пейджа об эффективных поисковых алгоритмах был создан самый популярный в мире поисковик.
Фото в тексте: Tada /
Но Google — это не только поиск: у него есть успешные проекты, связанные с рекламой, мобильными технологиями и искусственным интеллектом. Приверженность основателей компании к инновациям и пользовательскому опыту задали новые стандарты в индустрии и преобразовали цифровой ландшафт.
Грин и Пейдж до сих пор работают вместе: Грин занимает пост президента материнской компании Google, Alphabet, а Пейдж — CEO.
Уоррен Баффет и Чарли Мангер
- Berkshire Hathaway, $956,7 млрд
Партнерство Уоррена Баффета и Чарли Мангера — образец долгосрочного инвестиционного успеха. Способность Баффета распознавать недооцененные активы и стратегическое мышление Мангера помогли превратить Berkshire Hathaway в многонациональную корпорацию.
Бен Коэн и Джерри Гринфилд
- Ben & Jerry’s, была продана за $326 млн в 2000
Коэн и Гринфилд превратили свою страсть к мороженому в популярный бренд, основав в 1978 году компанию Ben & Jerry’s. Они выбирали качественные ингредиенты и создавали уникальные вкусы, а также соблюдали принципы социальной ответственности, вели честную торговлю и отдавали приоритет экологической устойчивости. Все это нашло отклик у социально сознательных покупателей.
Партнерство столкнулось с трудностями, в том числе с финансовыми проблемами и поглощением компанией Unilever. Однако им удалось сохранить главные ценности и идентичность бренда.
Ларри Эллисон и Боб Майнер
- Oracle, $430,5 млрд
Эллисон и Майнер основали Oracle в 1977 году, став пионерами в разработке систем управления реляционными базами данных. Благодаря деловому чутью Эллисона и технологическому опыту Майнера Oracle стал одним из лидеров в индустрии ПО. Его инновационные продукты преобразили управление данными и стали незаменимыми инструментами для компаний по всему миру.
Успеху Oracle способствовали агрессивный маркетинг и стратегические приобретения, укрепившие позицию компании в технологической отрасли.
Сьюзан Войчицки и Чад Хёрли
- YouTube, $455 млрд в 2024
Войчицки и Хёрли сыграли решающую роль в росте популярности YouTube. Хёрли был одним из сооснователей видеоплатформы в 2005 году, Войчицки тогда работала в Google и распознала потенциал площадки, и в 2006 году Google приобрел YouTube. Благодаря их сотрудничеству YouTube стал лидирующей платформой видеоконтента.
Фото в тексте: Freepik
Под управлением Войчицки YouTube расширил контентные предложения, ввел монетизацию для авторов и справился с нормативными проблемами.
Ричард и Морис Макдональды
- McDonald’s, $209,6 млрд
Братья Ричард и Морис Макдональды в 1940 году основали McDonald’s и произвели революцию в отрасли фастфуда. Они фокусировались на эффективности и последовательности в приготовлении пищи и создали Speedee Service System (система скоростного обслуживания), задав новые стандарты в индустрии. Их партнерство заложило основу для мировой экспансии и успеха McDonald’s.
Инновационный подход братьев привлек внимание предпринимателя Рэя Крока, который присоединился к компании в 1954 году и сыграл ключевую роль в расширении сети. Несмотря на ряд проблем, в том числе споры с Кроком, McDonald’s остается мировой иконой и стал синонимом самого понятия фастфуда.
Генри Уэллс и Уильям Фарго
- Wells Fargo, $238,35 млрд
На счеты Уэллс и Фарго не одна, а две основанные крупные финансовые компании, которые стали общеизвестными. В 1850 году партнеры создали American Express — быструю и надежную службу доставки между Востоком США и Средним Западом.
Когда в Калифорнии нашли золото, Уэллс и Фарго разглядели в этом возможности для нового рынка. Их партнеры отказались расширяться, тогда предприниматели привлекли $300 и в 1852 году основали новую компанию — Wells Fargo & Company. Она оказывала банковские услуги и предоставляла экспресс-доставку в Калифорнии.
Орвилл и Уилбур Райт
- Curtiss-Wright, $13,28 млрд
В 1903 году братья Райт провели показательный полет человека на аппарате тяжелее воздуха. Их успех был обусловлен не только годами исследований и разработок, но и подходящим сочетанием личных качеств и навыков. Орвилл был более творческим и изобретательным, а Уилбур — более приземленным и рассудительным.
Кроме того, братья были хорошими коммуникаторами и обладали талантом налаживать отношения. Сегодня их партнерство живет в компании Curtiss-Wright, выкупившей в 1929 году Wright Aeronautical Company.
Билл Хьюлетт и Дэйв Паккард
- Hewlett Packard Enterprise Company и HP, Inc., совокупная стоимость $65,67 млрд
Стэнфордские студенты Хьюлетт и Паккард еще во время учебы обсуждали создание компании, а в 1939 году основали Hewlett-Packard Corporation. Друзья начали с производства генераторов звуковой частоты. Впоследствии компания превратилась в технологического гиганта, выпускающего персональные компьютеры, принтеры, серверы, ПО и многое другое.
В 1978 году Джон Янг сменил Хьюлетта на посту CEO. Паккард ушел из жизни в 1996 году, а через 5 лет не стало Хьюлетта. Однако их наследие живет, и HP сегодня известна как первая крупная технологическая компания в Кремниевой долине. На гараже в Пало-Альто, где партнеры начали строить свою компанию, висит табличка с надписью «Место рождения Кремниевой долины».
Пьер Омидьяр и Джеффри Сколл
- eBay, $30,45 млрд
Официальный основатель eBay только один — Пьер Омидьяр, однако его партнер Джеффри Сколл — первый сотрудник компании — сыграл ключевую роль в успехе компании. Вооруженный степенью MBA Стэнфордского университета, он присоединился к Омидьяру в 1995 году и помог тому сделать площадку популярной не только среди коллекционеров игрушек.
До 2015 года Пьер Омидьяр был председателем совета директоров eBay и до сих пор входит в его состав. Сколл покинул компанию в 2001 году, чтобы сосредоточиться на собственных проектах, в их числе благотворительная организация Skoll Foundation и кинокомпания Participant Media.
Гордон Мур и Боб Нойс
- Intel, $82,8 млрд
Технологическая отрасль уже давно является беспощадным бизнесом, и основатели Intel знают это лучше, чем кто-либо другой. Мур и Нойс работали с магнатом Кремниевой долины Уильямом Шокли в Shockley Semiconductor Laboratory до 1957 года, а затем распрощались с ним и его тираническим стилем руководства. В 1968 году партнеры основали Intel.
Нойс со своим дальновидным, масштабным складом ума хорошо дополнял Мура, склонного к размышлениям и предпочитающего работать с технологиями. В ноябре 1971 года компания запустила Intel 4004, первый программируемый процессор общего назначения, который стал моделью микропроцессоров, используемых во многих компьютерах.
Джерри Янг и Дэвид Фило
- Yahoo, продана в 2017 году Verizon за $4,28 млрд
В истории есть примеры, когда к успеху привели… дурные привычки. Это произошло с Дэвидом Фило и Джерри Янгом. Они были докторантами Стэнфордского университета, когда в 1994 году им поручили разработать новую линейку компьютерных чипов. Однако вместо этого они просто зависали в интернете.
Прокрастинация обычно не самое полезное занятие, но в этом случае она стала толчком к успеху. Фило и Янг решили разбить по категориям свои любимые сайты. То, что началось как неформальный «Путеводитель Дэвида и Джерри по паутине» превратилось в Yahoo. Это не только междометие, обозначающее восторг, но и акроним фразы Yet Another Hierarchical Officious Oracle («Еще один иерархический неформальный оракул»).
Поисковик Yahoo в итоге был обойден — и неоднократно — Google, но компания смогла заработать миллиарды долларов, и в 2017 году была продана Verizon более чем за $4 млрд. Интересно, что Yahoo не было самым успешным решением партнеров. В 2005 году Фило и Янг приобрели 40% акций молодой китайской e-commerce компании Alibaba, заплатив $1 млрд. Сколько это стоит сегодня? Немногим меньше $185 млрд.
Шерил Сэндберг и Марк Цукерберг
- Facebook*, $562,19 млрд
Любой, кто смотрел фильм «Социальная сеть», имеет представление о том, как Марк Цукерберг создал вебсайт и соцсеть. Однако чтобы понять, как Facebook* стал бизнесом, необходимо ввести в повествование нового персонажа — Шерил Сэндберг.
Сэндберг стала ключевым приобретением для команды Facebook*. Она понимала, как можно заработать деньги — много денег — на миллиардах пользователей, которых привлекал Цукерберг. Их партнерство помогло создать новую модель в Кремниевой долине, объединив основателя и вдохновителя с заместителем, готовым взять на себя управление компанией.
Билл Бауэрман и Фил Найт
- Nike, $105,26 млрд
Мало кто знает, что история одного из крупнейших производителей спортивной одежды началась с вафельницы. Билл Бауэрман, работавший тогда тренером по легкой атлетике, использовал этот кухонный инструмент в качестве формы для изготовления резиновой подошвы для обуви.
Фото в тексте: Freepik
Тренерские качества прославили Бауэрмана в мире легкой атлетики, но в историю бизнеса он вошел благодаря совместному предприятию с Филом Найтом, первым студентом-спортсменом, испытавшим самодельные кроссовки Бауэрмана. В 1964 году компания Nike импортировала из Японии дешевые беговые кроссовки, а затем сама занялась их производством.
Рид Хастингс и Марк Рэндольф
- Netflix, $354,1 млрд
Netflix уходит корнями к катастрофе «Аполлона 13». Не той, которая чуть не унесла жизни трех астронавтов в 1970 году, а связанной с одноименным фильмом с участием Тома Хэнкса. В 1997 году Рид Хастингс потерял кассету с этим блокбастером и в результате должен был заплатить $40 местной службе видеопроката. Однако в долгосрочной перспективе эти $40 обошлись видеопрокату слишком дорого.
Хастингс объединился с Марком Рэндольфом (который, впрочем, утверждает, что вся история целиком и полностью выдумана) и создал Netflix. То, что начиналось как сервис продажи и аренды DVD по почте, постепенно становилось все крупнее и превратилось в одну из крупнейших в мире стриминговых платформ. Рэндольф сыграл ключевую роль в управлении командой на первом этапе.
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Однако это история также является примером, как даже лучшие партнерства могут закончиться крахом. Хастингс в итоге вытеснил Рэндольфа, который покинул компанию в 2004 году.
Майк Кригер и Кевин Систром
- Instagram*, продан Facebook* в 2012 году за $1 млрд
История Instagram* начинается с сооснователей компании Майка Кригера и Кевина Систрома. Но она не такая уж и длинная, а всё потому, что приложение стремительно распространилось повсюду с момента его создания.
Систром работал в Google в департаменте Gmail, а в свободное время разрабатывал приложение для обмена фотографиями, которое в конечном итоге получило название Burbn. Это стало основой для будущего партнерства, так как Кригер был активным и вовлеченным пользователем.
К моменту запуска Instagram* в октябре 2010 года, рынок уже был готов к новому продукту. Систром был шокирован, когда 10 тыс. бета-пользователей установили приложение всего за несколько часов после его выхода. А через два года Facebook* купил у партнеров бизнес за внушительную сумму — $1 млрд.
Майкл Эйснер и Фрэнк Уэллс
- Disney, $195,91 млрд
В 1984 году CEO Майкл Эйснер и новый президент Disney Фрэнк Уэллс вернули к жизни легендарную кинокомпанию, оживив анимационный сегмент, который помог привлечь бизнес в парки аттракционов.
Фото в тексте: Hamara /
Сочетание энтузиазма и творческой энергии Эйснера с прагматизмом и деловым чутьем Уэллса помогли Disney вернуть себе статус гиганта индустрии развлечений.
Эван Уильямс и Биз Стоун
- Twitter, в октябре 2022 года был куплен Илоном Маском за $41,09 млрд
Когда Биз Стоун переехал в Калифорнию в 2003 году, он со своим коллегой и будущим деловым партнером устроился на работу в Google. В 2005 году группа сотрудников, в том числе Стоун и Уильямс, покинули Google и образовали компанию подкастов Odeo. На двухнедельном хакатоне в Odeo был создан прототип Twitter, побочный продукт, который быстро оказался в центре внимания.
Основатели Twitter придумали простой способ общения с помощью коротких — до 140 символов — сообщений. Но феномен площадки, а также компании, состоял в том, что Уильямсу и Стоуну удалось привлечь миллионы людей, зарегистрировавшихся в Twitter и использующих его в личных или профессиональных целях.
*Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Фото на обложке: Freepik
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