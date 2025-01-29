44 успешных бизнес-партнёра

Их истории иллюстрируют, как сотрудничество помогает достичь впечатляющего успеха, как бизнес находит партнеров, в которых соединились уникальные таланты, чтобы внедрять инновации, задавать новые стандарты в отрасли и вдохновлять последователей.

Социальные сети и персональные компьютеры, нефтедобыча и фастфуд — бизнесы в этой статье такие разные, но всех их объединяет одно: это компании, созданные в партнерстве друзей и единомышленников.

Джон Рокфеллер и Генри Флаглер

Standard Oil, по крайней мере $1 триллион до роспуска в 1911

В 1870 году Джон Рокфеллер и Генри Флаглер основали Standard Oil. Так родилось одно из самых успешных и влиятельных деловых партнерств за всю историю США. Рокфеллер привнес концепцию эффективности и консолидации, а Флаглер обеспечивал стратегию и лидерство. Вместе они преобразовали нефтяную отрасль, добившись беспрецедентного масштабирования.

Бизнес-партнеры были вынуждены справляться с многочисленными сложностями, от юридических споров до общественного осуждения. Однако благодаря способности адаптироваться и внедрять инновации, компания смогла добиться успеха в долгосрочной перспективе. К 1880 году Standard Oil контролировала переработку 90-95% всей нефти, добываемой в США.

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Доминирующее положение компании стало причиной ее роспуска в 1911 году: корпорацию обвиняли в нарушении антимонопольного законодательства. Однако ее наследие живет до сих пор. Компания проложила путь для современных корпоративных стратегий и вертикальной интеграции.

Сегодня Standard Oil живет в своих преемниках: Mobil, Amoco, Chevron, Exxon и других. Некоторые из них объединились друг с другом спустя столетие после распоряжения правительства о разделении компании.

Уильям Проктер и Джеймс Гэмбл

Procter & Gamble, $373,41 млрд в январе 2025

В основе успеха компании лежат… семейные отношения. Уильям Проктер и Джеймс Гэмбл, иммигранты из Англии и Ирландии соответственно, женились на сестрах Оливии и Элизабет Норрис. Их тесть Александр Норрис предложил зятьям не конкурировать друг с другом, а создать совместный бизнес. Так в 1837 году была основана компания Procter & Gamble.

В их партнерстве объединились навыки мыловарения Проктера и опыт Гэмбла в изготовлении свечей. Они отдали приоритет инновациям и качеству продукта, и уже к 1859 году компания превратилась в многомиллионный бизнес. В результате появились такие легендарные бренды, как Pantene, Old Spice, Oral B, Tide и другие.

Успех Procter & Gamble был обусловлен их способностью к диверсификации и приспособлению под изменяющиеся требования рынка. Основатели инвестировали в рекламу и развитие бренда, устанавливая отраслевые стандарты для маркетинговых практик.

Стив Джобс и Стив Возняк

Apple, $3,543 трлн

Партнеры основали Apple в 1976 году, совершив революцию в области персональных компьютеров. Маркетинговое мастерство Джобса дополняло технический гений Возняка. В результате их взаимодействия появились такие успешные новаторские продукты, как Apple I и II, а затем Macintosh. Их инновационный подход к технологиям и дизайну выделял Apple среди конкурентов.

Несмотря на ранний успех, партнерство столкнулось с внутренними конфликтами и разрывом отношений, которые привели к уходу Джобса в 1985 году. Однако в 1997-м он вернулся. Это стало возрождением Apple, ознаменовавшимся выпуском iPod, iPhone и iPad, которые сегодня известны каждому. Они внесли новые стандарты в пользовательских технологиях и утвердили статус Apple как мирового лидера в отрасли.

Билл Гейтс и Пол Аллен

Microsoft, $3,1 трлн

Друзья детства Билл Гейтс и Пол Аллен, разделявшие страсть к компьютерам, в 1975 году основали Microsoft. Их партнерство произвело революцию в индустрии программного обеспечения. Компания сначала разработала операционную систему MS-DOS, а позднее — Windows. Быстрому росту и и доминированию компании способствовали стратегическое видение Гейтса и техническая проницательность Аллена.

Ларри Пейдж и Сергей Брин

Google, $2,335 трлн

Студенты Стэнфордского университета Ларри Пейдж и Сергей Брин основали Google в 1998 году. Благодаря опыту Брина в глубинном анализе данных и представлениям Пейджа об эффективных поисковых алгоритмах был создан самый популярный в мире поисковик.

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Но Google — это не только поиск: у него есть успешные проекты, связанные с рекламой, мобильными технологиями и искусственным интеллектом. Приверженность основателей компании к инновациям и пользовательскому опыту задали новые стандарты в индустрии и преобразовали цифровой ландшафт.

Грин и Пейдж до сих пор работают вместе: Грин занимает пост президента материнской компании Google, Alphabet, а Пейдж — CEO.

Уоррен Баффет и Чарли Мангер

Berkshire Hathaway, $956,7 млрд

Партнерство Уоррена Баффета и Чарли Мангера — образец долгосрочного инвестиционного успеха. Способность Баффета распознавать недооцененные активы и стратегическое мышление Мангера помогли превратить Berkshire Hathaway в многонациональную корпорацию.

Бен Коэн и Джерри Гринфилд

Ben & Jerry’s, была продана за $326 млн в 2000

Коэн и Гринфилд превратили свою страсть к мороженому в популярный бренд, основав в 1978 году компанию Ben & Jerry’s. Они выбирали качественные ингредиенты и создавали уникальные вкусы, а также соблюдали принципы социальной ответственности, вели честную торговлю и отдавали приоритет экологической устойчивости. Все это нашло отклик у социально сознательных покупателей.

Партнерство столкнулось с трудностями, в том числе с финансовыми проблемами и поглощением компанией Unilever. Однако им удалось сохранить главные ценности и идентичность бренда.

Ларри Эллисон и Боб Майнер

Oracle, $430,5 млрд

Эллисон и Майнер основали Oracle в 1977 году, став пионерами в разработке систем управления реляционными базами данных. Благодаря деловому чутью Эллисона и технологическому опыту Майнера Oracle стал одним из лидеров в индустрии ПО. Его инновационные продукты преобразили управление данными и стали незаменимыми инструментами для компаний по всему миру.

Успеху Oracle способствовали агрессивный маркетинг и стратегические приобретения, укрепившие позицию компании в технологической отрасли.

Сьюзан Войчицки и Чад Хёрли

YouTube, $455 млрд в 2024

Войчицки и Хёрли сыграли решающую роль в росте популярности YouTube. Хёрли был одним из сооснователей видеоплатформы в 2005 году, Войчицки тогда работала в Google и распознала потенциал площадки, и в 2006 году Google приобрел YouTube. Благодаря их сотрудничеству YouTube стал лидирующей платформой видеоконтента.

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Под управлением Войчицки YouTube расширил контентные предложения, ввел монетизацию для авторов и справился с нормативными проблемами.

Ричард и Морис Макдональды

McDonald’s, $209,6 млрд

Братья Ричард и Морис Макдональды в 1940 году основали McDonald’s и произвели революцию в отрасли фастфуда. Они фокусировались на эффективности и последовательности в приготовлении пищи и создали Speedee Service System (система скоростного обслуживания), задав новые стандарты в индустрии. Их партнерство заложило основу для мировой экспансии и успеха McDonald’s.

Инновационный подход братьев привлек внимание предпринимателя Рэя Крока, который присоединился к компании в 1954 году и сыграл ключевую роль в расширении сети. Несмотря на ряд проблем, в том числе споры с Кроком, McDonald’s остается мировой иконой и стал синонимом самого понятия фастфуда.

Генри Уэллс и Уильям Фарго

Wells Fargo, $238,35 млрд

На счеты Уэллс и Фарго не одна, а две основанные крупные финансовые компании, которые стали общеизвестными. В 1850 году партнеры создали American Express — быструю и надежную службу доставки между Востоком США и Средним Западом.

Когда в Калифорнии нашли золото, Уэллс и Фарго разглядели в этом возможности для нового рынка. Их партнеры отказались расширяться, тогда предприниматели привлекли $300 и в 1852 году основали новую компанию — Wells Fargo & Company. Она оказывала банковские услуги и предоставляла экспресс-доставку в Калифорнии.

Орвилл и Уилбур Райт

Curtiss-Wright, $13,28 млрд

В 1903 году братья Райт провели показательный полет человека на аппарате тяжелее воздуха. Их успех был обусловлен не только годами исследований и разработок, но и подходящим сочетанием личных качеств и навыков. Орвилл был более творческим и изобретательным, а Уилбур — более приземленным и рассудительным.

Кроме того, братья были хорошими коммуникаторами и обладали талантом налаживать отношения. Сегодня их партнерство живет в компании Curtiss-Wright, выкупившей в 1929 году Wright Aeronautical Company.

Билл Хьюлетт и Дэйв Паккард

Hewlett Packard Enterprise Company и HP, Inc., совокупная стоимость $65,67 млрд

Стэнфордские студенты Хьюлетт и Паккард еще во время учебы обсуждали создание компании, а в 1939 году основали Hewlett-Packard Corporation. Друзья начали с производства генераторов звуковой частоты. Впоследствии компания превратилась в технологического гиганта, выпускающего персональные компьютеры, принтеры, серверы, ПО и многое другое.

В 1978 году Джон Янг сменил Хьюлетта на посту CEO. Паккард ушел из жизни в 1996 году, а через 5 лет не стало Хьюлетта. Однако их наследие живет, и HP сегодня известна как первая крупная технологическая компания в Кремниевой долине. На гараже в Пало-Альто, где партнеры начали строить свою компанию, висит табличка с надписью «Место рождения Кремниевой долины».

Пьер Омидьяр и Джеффри Сколл

eBay, $30,45 млрд

Официальный основатель eBay только один — Пьер Омидьяр, однако его партнер Джеффри Сколл — первый сотрудник компании — сыграл ключевую роль в успехе компании. Вооруженный степенью MBA Стэнфордского университета, он присоединился к Омидьяру в 1995 году и помог тому сделать площадку популярной не только среди коллекционеров игрушек.

До 2015 года Пьер Омидьяр был председателем совета директоров eBay и до сих пор входит в его состав. Сколл покинул компанию в 2001 году, чтобы сосредоточиться на собственных проектах, в их числе благотворительная организация Skoll Foundation и кинокомпания Participant Media.

Гордон Мур и Боб Нойс

Intel, $82,8 млрд

Технологическая отрасль уже давно является беспощадным бизнесом, и основатели Intel знают это лучше, чем кто-либо другой. Мур и Нойс работали с магнатом Кремниевой долины Уильямом Шокли в Shockley Semiconductor Laboratory до 1957 года, а затем распрощались с ним и его тираническим стилем руководства. В 1968 году партнеры основали Intel.

Нойс со своим дальновидным, масштабным складом ума хорошо дополнял Мура, склонного к размышлениям и предпочитающего работать с технологиями. В ноябре 1971 года компания запустила Intel 4004, первый программируемый процессор общего назначения, который стал моделью микропроцессоров, используемых во многих компьютерах.

Джерри Янг и Дэвид Фило

Yahoo, продана в 2017 году Verizon за $4,28 млрд

В истории есть примеры, когда к успеху привели… дурные привычки. Это произошло с Дэвидом Фило и Джерри Янгом. Они были докторантами Стэнфордского университета, когда в 1994 году им поручили разработать новую линейку компьютерных чипов. Однако вместо этого они просто зависали в интернете.

Прокрастинация обычно не самое полезное занятие, но в этом случае она стала толчком к успеху. Фило и Янг решили разбить по категориям свои любимые сайты. То, что началось как неформальный «Путеводитель Дэвида и Джерри по паутине» превратилось в Yahoo. Это не только междометие, обозначающее восторг, но и акроним фразы Yet Another Hierarchical Officious Oracle («Еще один иерархический неформальный оракул»).

Поисковик Yahoo в итоге был обойден — и неоднократно — Google, но компания смогла заработать миллиарды долларов, и в 2017 году была продана Verizon более чем за $4 млрд. Интересно, что Yahoo не было самым успешным решением партнеров. В 2005 году Фило и Янг приобрели 40% акций молодой китайской e-commerce компании Alibaba, заплатив $1 млрд. Сколько это стоит сегодня? Немногим меньше $185 млрд.

Шерил Сэндберг и Марк Цукерберг

Facebook*, $562,19 млрд

Любой, кто смотрел фильм «Социальная сеть», имеет представление о том, как Марк Цукерберг создал вебсайт и соцсеть. Однако чтобы понять, как Facebook* стал бизнесом, необходимо ввести в повествование нового персонажа — Шерил Сэндберг.

Сэндберг стала ключевым приобретением для команды Facebook*. Она понимала, как можно заработать деньги — много денег — на миллиардах пользователей, которых привлекал Цукерберг. Их партнерство помогло создать новую модель в Кремниевой долине, объединив основателя и вдохновителя с заместителем, готовым взять на себя управление компанией.

Билл Бауэрман и Фил Найт

Nike, $105,26 млрд

Мало кто знает, что история одного из крупнейших производителей спортивной одежды началась с вафельницы. Билл Бауэрман, работавший тогда тренером по легкой атлетике, использовал этот кухонный инструмент в качестве формы для изготовления резиновой подошвы для обуви.

Фото в тексте: Freepik

Тренерские качества прославили Бауэрмана в мире легкой атлетики, но в историю бизнеса он вошел благодаря совместному предприятию с Филом Найтом, первым студентом-спортсменом, испытавшим самодельные кроссовки Бауэрмана. В 1964 году компания Nike импортировала из Японии дешевые беговые кроссовки, а затем сама занялась их производством.

Рид Хастингс и Марк Рэндольф

Netflix, $354,1 млрд

Netflix уходит корнями к катастрофе «Аполлона 13». Не той, которая чуть не унесла жизни трех астронавтов в 1970 году, а связанной с одноименным фильмом с участием Тома Хэнкса. В 1997 году Рид Хастингс потерял кассету с этим блокбастером и в результате должен был заплатить $40 местной службе видеопроката. Однако в долгосрочной перспективе эти $40 обошлись видеопрокату слишком дорого.

Хастингс объединился с Марком Рэндольфом (который, впрочем, утверждает, что вся история целиком и полностью выдумана) и создал Netflix. То, что начиналось как сервис продажи и аренды DVD по почте, постепенно становилось все крупнее и превратилось в одну из крупнейших в мире стриминговых платформ. Рэндольф сыграл ключевую роль в управлении командой на первом этапе.

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Однако это история также является примером, как даже лучшие партнерства могут закончиться крахом. Хастингс в итоге вытеснил Рэндольфа, который покинул компанию в 2004 году.

Майк Кригер и Кевин Систром

Instagram*, продан Facebook* в 2012 году за $1 млрд

История Instagram* начинается с сооснователей компании Майка Кригера и Кевина Систрома. Но она не такая уж и длинная, а всё потому, что приложение стремительно распространилось повсюду с момента его создания.

Систром работал в Google в департаменте Gmail, а в свободное время разрабатывал приложение для обмена фотографиями, которое в конечном итоге получило название Burbn. Это стало основой для будущего партнерства, так как Кригер был активным и вовлеченным пользователем.

К моменту запуска Instagram* в октябре 2010 года, рынок уже был готов к новому продукту. Систром был шокирован, когда 10 тыс. бета-пользователей установили приложение всего за несколько часов после его выхода. А через два года Facebook* купил у партнеров бизнес за внушительную сумму — $1 млрд.

Майкл Эйснер и Фрэнк Уэллс

Disney, $195,91 млрд

В 1984 году CEO Майкл Эйснер и новый президент Disney Фрэнк Уэллс вернули к жизни легендарную кинокомпанию, оживив анимационный сегмент, который помог привлечь бизнес в парки аттракционов.

Фото в тексте: Hamara / Shutterstock

Сочетание энтузиазма и творческой энергии Эйснера с прагматизмом и деловым чутьем Уэллса помогли Disney вернуть себе статус гиганта индустрии развлечений.

Эван Уильямс и Биз Стоун

Twitter, в октябре 2022 года был куплен Илоном Маском за $41,09 млрд

Когда Биз Стоун переехал в Калифорнию в 2003 году, он со своим коллегой и будущим деловым партнером устроился на работу в Google. В 2005 году группа сотрудников, в том числе Стоун и Уильямс, покинули Google и образовали компанию подкастов Odeo. На двухнедельном хакатоне в Odeo был создан прототип Twitter, побочный продукт, который быстро оказался в центре внимания.

Основатели Twitter придумали простой способ общения с помощью коротких — до 140 символов — сообщений. Но феномен площадки, а также компании, состоял в том, что Уильямсу и Стоуну удалось привлечь миллионы людей, зарегистрировавшихся в Twitter и использующих его в личных или профессиональных целях.

*Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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