13 расширений в Chrome, которые эффективно организуют работу в браузере

Современный рабочий процесс во многом сосредоточен в веб-браузере: там мы общаемся с коллегами, проводим совещания, находим информацию. Однако базового функционала недостаточно, чтобы удобно организовать работу. К счастью, это можно исправить с помощью расширений.
Специалист по финансам и технологиям Линас Белиунас поделился списком полезных расширений для Google Chrome в своих страницах в Twitter и LinkedIn. Подборка дополнена инструментами, которые порекомендовали пользователи в комментариях к этим публикациям.
Tactiq
Tactiq транскрибирует видеозвонки по Google Meet и Zoom, чтобы вы не пропустили важные детали во время встреч с командой и клиентами, онлайн-занятий и прочих разговоров.
Hunter
Hunter — инструмент, который пригодится основателям стартапов, журналистам, менеджерам и маркетологам. Он находит email-адреса одним кликом и оценивает их достоверность в процентах.
Focus To-Do
Приложение Focus To-Do основано на методе «помидора» и помогает управлять временем и задачами. Оно позволяет ставить напоминания, делать заметки, составлять чек-листы, устанавливать события календаря и отслеживать рабочие часы.
Bionic Reading
Bionic Reading предлагает способ упростить и ускорить чтение.
Инструмент выделяет первые буквы в словах — так взгляд читателя концентрируется только на них, а его мозг самостоятельно завершает слово.
Glasp
Glasp позволяет делать заметки, выделять важные мысли на веб-страницах и сохранять их, формируя библиотеку знаний. Расширение будет полезно тем, кто часто взаимодействует с текстом, в том числе писателям, активным читателям и студентам.
ScribeHow
ScribeHow — инструмент для записи с экрана, который мгновенно превращает любой процесс в руководство. С его помощью можно сэкономить до 90%. времени, которое обычно уходит на эти процессы.
Unlimited Email Tracker
Этот инструмент от Snov.io отслеживает каждое отправленное электронное письмо и в реальном времени уведомляет о том, когда получатель его открывает.
Ugly Email
А это расширение, напротив, помогает сохранить конфиденциальность. Оно сканирует почтовый ящик Gmail, помечает письма, содержащие трекеры, и блокирует пиксели отслеживания.
Blackbox
Blackbox позволяет копировать текст из любого источника, даже из видео и изображений. С ним можно забыть о том, чтобы переписывать все вручную.
Workona
Workona — менеджер вкладок для организации работы в браузере.
Он позволяет собрать в одном месте все вкладки, документы и ссылки для каждого отдельного проекта.
Beezy
Beezy извлекает полезную информацию из разговоров в Google Meet, избавляя участников встречи от необходимости делать заметки вручную.
Asana
Asana позволяет добавлять задачи с описанием из любой веб-страницы, в том числе сохранять текущий URL-адрес, чтобы прочитать статью позднее или поделиться ею с коллегами.
ColorZilla
ColorZilla — полезное расширение для веб-разработчиков и дизайнеров, которое позволяет определить цветовой код любого элемента на веб-странице.
Первым обратил внимание на пост Денис Ефремов. Благодарим за наводку!
Фото на обложке: Kasin /
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