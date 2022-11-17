13 расширений в Chrome, которые эффективно организуют работу в браузере

Специалист по финансам и технологиям Линас Белиунас поделился списком полезных расширений для Google Chrome в своих страницах в Twitter и LinkedIn. Подборка дополнена инструментами, которые порекомендовали пользователи в комментариях к этим публикациям.

Современный рабочий процесс во многом сосредоточен в веб-браузере: там мы общаемся с коллегами, проводим совещания, находим информацию. Однако базового функционала недостаточно, чтобы удобно организовать работу. К счастью, это можно исправить с помощью расширений.

Tactiq

Tactiq транскрибирует видеозвонки по Google Meet и Zoom, чтобы вы не пропустили важные детали во время встреч с командой и клиентами, онлайн-занятий и прочих разговоров.

Hunter

Hunter — инструмент, который пригодится основателям стартапов, журналистам, менеджерам и маркетологам. Он находит email-адреса одним кликом и оценивает их достоверность в процентах.

Focus To-Do

Приложение Focus To-Do основано на методе «помидора» и помогает управлять временем и задачами. Оно позволяет ставить напоминания, делать заметки, составлять чек-листы, устанавливать события календаря и отслеживать рабочие часы.

Bionic Reading

Bionic Reading предлагает способ упростить и ускорить чтение.

Инструмент выделяет первые буквы в словах — так взгляд читателя концентрируется только на них, а его мозг самостоятельно завершает слово.

Glasp

Glasp позволяет делать заметки, выделять важные мысли на веб-страницах и сохранять их, формируя библиотеку знаний. Расширение будет полезно тем, кто часто взаимодействует с текстом, в том числе писателям, активным читателям и студентам.

ScribeHow

ScribeHow — инструмент для записи с экрана, который мгновенно превращает любой процесс в руководство. С его помощью можно сэкономить до 90%. времени, которое обычно уходит на эти процессы.

Unlimited Email Tracker

Этот инструмент от Snov.io отслеживает каждое отправленное электронное письмо и в реальном времени уведомляет о том, когда получатель его открывает.

Ugly Email

А это расширение, напротив, помогает сохранить конфиденциальность. Оно сканирует почтовый ящик Gmail, помечает письма, содержащие трекеры, и блокирует пиксели отслеживания.

Blackbox

Blackbox позволяет копировать текст из любого источника, даже из видео и изображений. С ним можно забыть о том, чтобы переписывать все вручную.

Workona

Workona — менеджер вкладок для организации работы в браузере.

Он позволяет собрать в одном месте все вкладки, документы и ссылки для каждого отдельного проекта.

Beezy

Beezy извлекает полезную информацию из разговоров в Google Meet, избавляя участников встречи от необходимости делать заметки вручную.

Asana

Asana позволяет добавлять задачи с описанием из любой веб-страницы, в том числе сохранять текущий URL-адрес, чтобы прочитать статью позднее или поделиться ею с коллегами.

ColorZilla

ColorZilla — полезное расширение для веб-разработчиков и дизайнеров, которое позволяет определить цветовой код любого элемента на веб-странице.

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Первым обратил внимание на пост Денис Ефремов. Благодарим за наводку!

Фото на обложке: Kasin / Shutterstock