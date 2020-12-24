18 ошибок при общении с официантами

Сотрудники ресторанов и кафе делают все, чтобы вы провели приятный вечер. Тем не менее некоторые ошибки со стороны гостей могут помешать этому процессу. Рассмотрим 18 основных моментов, которых советуют избегать официанты.

Не называть весь заказ сразу

Так вы отнимаете у официанта лишнее время. Например, когда вам приносят стейк, а вы неожиданно вспоминаете, что забыли попросить соус, соль или перец. Поэтому убедитесь, что сразу назвали все, что вам нужно.

Трясти пустым стаканом, чтобы попросить его наполнить

Это грубо и неприемлемо даже в самых дорогих заведениях. Хороший официант следит за тем, сколько мартини осталось в вашем стакане, и точно знает, когда его нужно наполнить.

Садиться за грязный стол

Первое правило при входе в ресторан — дождитесь, пока вас проводят за стол. Также важно убедиться, что ваше место уже убрано после предыдущих гостей. Официанту нужно время, чтобы правильно его очистить, а наблюдать за этим — довольно неловкий процесс для каждого участника.

Оставлять номер телефона на чеке

Скорее всего, вы бы не оставили свой номер бухгалтеру или риэлтору. Так же стоит относиться и к официантам. Важно уважать чужие границы, и не проявлять себя как токсичного человека.

Оставлять беспорядок

Главная задача официанта — убедиться, что вы хорошо проведете время. Однако он не должен убирать то, что вы уронили на пол, или собирать разорванные салфетки, которые вы разбросали по столу.

Не здороваться

Это говорит об отсутствии этикета, и научиться не совершать эту ошибку лучше как можно раньше. Когда официант подходит к вашему столу, чтобы представиться и взять заказ, приостановите разговор и поздоровайтесь. Это простой способ показать, что его услуги ценятся.

Долго занимать стол

Конечно, атмосфера любимого ресторана так и манит остаться там навсегда. Однако официант может обслужить только определенное количество столов в час. Если вы долго занимаете место после того, как уже закончили ужин, он теряет деньги.

Щелкать пальцами или хлопать, чтобы подозвать официанта

Конечно, главная задача официанта заключается в удовлетворении ваших потребностей. Однако громко хлопать или щелкать пальцами, чтобы привлечь его внимание, — оскорбительный жест. Не стоит забывать про уважение к другим людям. Если вам нужно попросить о чем-либо, просто постарайтесь установить зрительный контакт.

Спрашивать «Что вы можете посоветовать?»

Возможно, вы пришли в первый раз и хотите знать, готовят ли здесь куриные крылышки именно так, как вы любите. Тем не менее постарайтесь избегать общих вопросов, таких как «Что вы можете посоветовать». Будьте более конкретны и спросите, может ли официант порекомендовать вам какое-либо определенное блюдо.

Постоянно меняться местами со своими собеседниками

Дело в том, что во многих ресторанах есть система нумерации мест за столами. Благодаря этому официант точно знает, кому и что нужно принести. Если вы будете часто пересаживаться, обслуживающему персоналу будет трудно отследить, что вы заказали и какой именно чек принадлежит вам.

Перебивать друг друга во время заказа

Прежде чем озвучить свой заказ, дождитесь, пока остальная часть компании прекратит разговаривать. Официанту будет трудно расслышать заказ, если все перебивают друг друга.

Говорить, что вы готовы сделать заказ, когда вам нужно еще время

Не забывайте, что официант обслуживает несколько столов. Когда вы говорите, что готовы сделать заказ, а на самом деле еще не определились с выбором, вы отнимаете у него время. Лучше попросите еще пять минут, и позвольте ему выполнить другие задачи.

Жаловаться после того, как блюдо съедено

В большинстве случаев официанты с удовольствием решают проблему недовольного гостя. Но если вы начинаете жаловаться после того, как уже доели, ситуацию будет трудно исправить. Если вам не понравилось блюдо, будьте честны и скажите об этом сразу.

Спорить по поводу оплаты счета

Как это часто бывает в больших компаниях, в конце вечера начинаются разговоры о том, кто первым будет оплачивать счет. Лучше заранее решить этот вопрос и не ставить официанта в неловкое положение, заставив выбирать, какую из карт взять первой.

Приходить перед закрытием и оставаться после него

Чтобы закрыть ресторан, нужно много времени. Когда вы приходите за 10 минут до окончания рабочего дня, вы задерживаете этот процесс. Чтобы отправиться домой, менеджеру, бармену и официанту придется ждать, пока вы закончите ужин. В таком случае лучше пойти в другое заведение, которое работает дольше.

Пытаться привлечь внимание официанта, когда он занят другим гостем

Если вы видите, что официант ведет разговор за соседним столом, проявите терпение. Как только у него появится свободная минута, он обязательно примет ваш заказ.

Просить раздельные чеки после окончания ужина

Если вы планируете платить только за себя, сообщите об этом сразу. Иначе потом будет трудно разобраться, кто и что заказал, а чтобы это выяснить, потребуется время.

Заказывать напитки в баре

Если вас обслуживает официант, то не стоит заказать напитки у бармена. Дело в том, что официант получает больше чаевых, если его средний чек будет выше. Таким образом вы снижаете его доход.

Оставлять мало чаевых

Зарплата большинства официантов зависит от чаевых, которые обычно составляют 15-20% от счета. Когда он проводит много часов на ногах, удовлетворяя потребности клиентов, отсутствие чаевых — довольно неприятный фактор.

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