8 приложений, которые помогут улучшить звонки в Zoom

Сервис видеосвязи Zoom стал особенно популярным во время пандемии. Есть несколько полезных приложений, которые могут сделать общение в Zoom еще более удобным.

1. Шумоподавитель Krisp

В Zoom есть встроенное шумоподавление (его можно найти в настройках звука), но оно не справляется со своей задачей так хорошо, как настольное приложение Krisp. Если фоновый шум все еще мешает беседовать с друзьями или проводить деловые встречи, возможно, стоит обратить внимание на этот инструмент.

Krisp предоставляет до 120 минут бесплатного использования в неделю, а для безлимитных разговоров можно оформить подписку за $5 в месяц (или $3,33 в месяц при оплате за год).

2. Многозадачность и обновленный интерфейс с Circles

Circles предоставляет возможность выполнять несколько дел одновременно: видео каждого участника конференции Zoom располагается в небольшом отдельном кружке, а остальное пространство рабочего стола находится в полном вашем распоряжении. Не волнуйтесь, организатор звонка не узнает, что вы просматриваете сообщения во время разговора.

Приложение бесплатно для пользователей MacOS.

3. Транскрипция разговора с Otter.ai

Автоматическая транскрипция разговора избавляет от необходимости делать заметки во время видеовстреч в Zoom. Устанавливать Otter.ai не нужно — он интегрирован в API Zoom. Функция преобразует произнесенные слова в текст, который отображается на отдельной веб-странице.

Чтобы воспользоваться Otter.ai нужно оформить подписку Otter for Teams стоимостью $30 долларов.

4. Кастомизация приглашений и организация календаря с Luma

Luma предлагает персонализированный и улучшенный вариант приглашений на мероприятия в Zoom, как для простых звонков, так и для масштабных вебинаров. С ее помощью можно с легкостью настроить страницу мероприятия, добавив фотографию на обложку, специальные вопросы для гостей и раздел для оплаты при необходимости. Запланированное мероприятие в Zoom также интегрируется в календарь, который можно организовать по своим предпочтениям.

На время пандемии доступно бесплатное использование. При продаже билетов на платные мероприятия взимается небольшая комиссия.

5. Фоновые изображения от Canva

Canva похожа на упрощенную версию Photoshop для браузера, с помощью которой можно создать фон для Zoom за пару кликов. Сайт позволяет не только настраивать доступные шаблоны, но и загружать уже готовые.

Использовать возможности Canva можно бесплатно. Также доступна платная подписка Canva Pro с еще большим количеством функций за $12,95 в месяц.

6. Создание видеоклипов с Grain

С помощью Grain можно создавать видеоклипы из записей разговоров в Zoom, которыми затем можно поделиться в Slack и других приложениях. Grain также предоставляет функцию транскрипции разговора. Важные моменты и комментарии можно пометить как «избранное», а затем превратить этот раздел в видеоклип.

В период раннего доступа воспользоваться Grain можно бесплатно, но, чтобы зарегистрироваться, нужно подождать две недели.

7. Превращение видеокамеры в веб-камеру с SparkoCam

Если встроенная в ноутбук камера выдает плохое качество видео, то можно настроить Zoom для использования профессиональной камеры, например Canon или Nikon. Для этого нужно установить камеру на штатив, подключить ее к компьютеру и запустить SparkoCam, который превратит ее в веб-камеру для подключения к Zoom. Помимо высококачественного видео, SparkoCam позволяет дополнить изображение на экране эффектами, графикой и анимацией. К сожалению, воспользоваться этим приложением могут только пользователи Windows.

Стоимость подписки начинается с $39,95. Для лицензированных устройств Canon и Nikon цена составляет $49,95.

8. Шумоподавление, фоны и автоматическое кадрирование с Nvidia Broadcast

Помимо ноутбука, для использования Nvidia Broadcast понадобятся также продукты Nvidia, например видеокарта. С его помощью можно запускать профессиональное потоковое видео для телетрансляций и крупных мероприятий, таких как виртуальные лекции для студентов или онлайн-конференции.

В приложении доступны функции удаления шума и размытия заднего фона, а также виртуальный зеленый экран для добавления фонов. Функция автоматического кадрирования центрирует изображение ведущего трансляции Zoom, даже во время его движения.

Приложение можно загрузить бесплатно, однако стоимость совместимых с ним графических процессоров Nvidia начинается от $300.

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