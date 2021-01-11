Восемь крупнейших технологических трендов 2021 года

Скотт Белски — CPO Adobe и основатель социальной платформы Behance. Он был ранним инвестором и консультантом по продуктам в таких стартапах, как Pinterest, Uber, Carta и Airtable. Представляем его прогноз технологических тенденций, которые определят ближайшие годы.

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Масштабная децентрализация

Децентрализованными будут не только биткойн и блокчейн-решения, но и другие сферы работы и жизни.

Например, Бен Рубин из Talk разрабатывает инструменты для распределенной работы команд (таким образом, даже само понятие рабочей встречи может стать архаичным понятием эпохи централизованных рабочих мест). Braintrust использует не только технологию блокчейна, но и его принципы, чтобы создать сеть талантов. Платформа использует сетевой эффект и приобретает ценность с ростом числа участников.

CashDrop дает возможность любому (от владельца киоска с фастфудом до дизайнера одежды) создать витрину магазина, не полагаясь на традиционные схемы, по условиям которых нужно платить комиссию или сбор. Таким образом, модель, в которой поставщики услуг или арендодатели (рынки, магазины приложений и т. д.) удерживают процент с операций (и руководителей огромных команд, которые рассматривают и одобряют все решения), может устареть.

Развитие Eduployment

Этот тренд означает объединение профориентации, образования и трудоустройства (или создания своего бизнеса). Например, на платформе Nana пользователь обучается ремонту бытовой техники (скажем, уникальных брендов посудомоечных машин), а затем его профиль размещается на маркетплейсе, и у него есть возможность найти работу в своем районе.

Проект Main Street дает возможность обучиться ремеслу художника, получить необходимые инструменты и начать работать в течение 30 дней — по сути, превратив пользователя во франшизу.

Вместо того, чтобы проходить дорогостоящее обучение и самостоятельно строить карьеру со всеми вытекающими рисками, модель eduployment дает больше шансов. Вертикальная интеграция образования и занятости поможет решить основные системные проблемы в экономике и создать множество новых предприятий малого бизнеса.

Новые социальные платформы, поощряющие самовыражение

Сейчас запускают больше социальных приложений, чем в прошлые годы. Предприниматели больше не пытаются скопировать Facebook или иные существующие продукты с небольшими итерациями, а создают полностью новые и оригинальные идеи.

Например, ItsMe довольно быстро развивается, но еще не достаточно известно. Сейчас это приложение занимает 24-ю строчку в App Store в разделе социальных сетей. Сервис помогает связаться с другими людьми в зависимости от вашего настроения, создавать свой собственный внешний вид и общаться с помощью текста, голоса, аудио, изображений или иных способов. Есть и другие новые и интересные проекты.

Что у них общего? Они сочетают совместное потребление с созданием репутации, по умолчанию прозрачны и либеральнее интерпретируют понятие «конфиденциальности». У них меньше творческих ограничений и они вознаграждают тех, кто наиболее творчески самовыражается.

Примечательно и возрождение социальной игры Gowalla, действие которой происходит в реальном мире, а также Public, социальной сети для инвестирования на публичном рынке. Достаточно сказать, что будущее социальных сетей является захватывающим и, вопреки распространенному мнению, не будет ограничено теми платформами, которые доминируют сегодня.

Рост влияния создателей контента на аудиторию

Талантливым людям больше не нужно подписывать контракт с телевизионной сетью. Но ресурсы, у которых есть поддержка в виде рекламы и управление алгоритмами, такие как YouTube и TikTok, по-прежнему имеют преимущество перед отдельными пользователями. Стремление завладеть собственной аудиторией станет макротрендом в ближайшие годы.

Эквиваленты Substack (который позволяет создать собственный список email-адресов и монетизировать его) появятся в видео, сообществах и других способах создания, управления и монетизации аудитории. Некоторые успешные примеры, такие как OnlyFans и Patreon, показывают, что это возможно.

Фото: Unsplash

Скотт Белски отмечает, что с особым энтузиазмом относится к таким продуктам, как Circle и Geneva, которые обеспечивают полноценную функциональность сообщества для брендов и отдельных лиц. Они дают создателям контента, развивать сообщество, чтобы наращивать аудиторию и предоставлять всевозможные ответвления сервисов.

В таком мире продукты типа Instagram и YouTube просто служат в качестве маркетинговых инструментов на вершине воронки. Их задача — привлечь пользователей других платформ в частный и управляемый канал. В ближайшие годы мы увидим массовое ускорение этой тенденции.

Нишевые функции предприятий станут многопользовательскими

Эти услуги будут предоставлять специализированные компании, которые используют инструменты ИИ и имеют опыт создания продуктов, ориентированных на пользователя. В форму SaaS перейдут самые разнообразные направления — от закупок и безопасности до финансового планирования. Они будут многопользовательскими, более простыми в использовании и будут учитывать интересы всех сторон в компании. Скотт Белски признается, что давно заинтересован в этом направлении.

Здесь уже запущено множество проектов, среди которых Globality (закупки), Sora (кадровые услуги), Meter (WiFi и IT) и Welcome (поиск, трудоустройство и адаптация новых сотрудников). Эти типы продуктов коренным образом изменят процессы внутри крупных компаний и одновременно трансформируют качество жизни сотрудников.

Распространение инструментов для повышения креативности

До эпохи ИИ, чтобы выделиться на работе, нужно было стать самым продуктивным. Но теперь, когда боты и алгоритмы выполняют рутинную и повторяющуюся работу за нас, наиболее ценными стали навыки и способности, которые являются исключительно человеческими. Прежде всего, творчество.

Придумайте убедительные способы визуализации данных, лучшие способы поделиться рассказом с коллегами, привлекательную графику, которая оживит каждую презентацию, и мощные прототипы. Это обеспечит успех на работе (а также в школе и в социальной сфере) в ближайшие десятилетия.

Скотт Белски отмечает, что это одна из основных задач в его повседневной работе в качестве CPO (Chief Product Officer — директор по продукту) Adobe. По его словам, можно наблюдать масштабный рост рынка, разделенного на два типа персонажей.

Те, для кого контент прежде всего. Они начинают с того, что выбирают изображения, видео или графики, делают аранжировку или реконструкцию.

Они начинают с того, что выбирают изображения, видео или графики, делают аранжировку или реконструкцию. Те, кто отдает приоритет коллаборациям. Они организуют группу людей и вместе что-то создают.

Именно для этого Adobe превращает Creative Cloud в целую креативную систему. Конечно, эта потребность требует новых типов инструментов на современных платформах, и Adobe вместе с целой экосистемой новых приложений работает над их созданием.

Новые интерфейсы объединят сервисы для жизни и работы

Это, конечно, не новая тенденция. Скотт Белски пишет о «интерфейсных слоях» и «битве за дефолт» с 2014 года. Но резкий рост предложений SaaS для повседневной работы (корпоративная тенденция, отмеченная выше) и жизни создает почву для новой проблемы и возможности: как все это объединить?

Рассмотрим цифровые пространства, в которых мы проводим наши дни — стартовую страницу любимых приложений, проводник на рабочем столе, домашние экраны телефонов. Мы создаем различные виды документов, файлов, папок и команд по всему миру. У нас есть специализированные приложения для всего, и мы должны управлять разнообразными разрешениями. Все эти различные облачные документы и сервисы имеют разные схемы и не взаимодействуют друг с другом — это беспорядок.

Некоторые компании уже начали работать над решением. Здесь можно вспомнить Command E (простое сочетание клавиш, которое может открыть любой документ, контакт, файл или запись из облака). Без сомнения, все эти базовые сервисы и ресурсы будут сшиты, и тот, кто это сделает, будет контролировать интерфейс, в котором нам предстоит жить, работать и принимать решения.

Еще одни «ревущие 20-е»

Во время пандемии обществу пришлось подавлять свои желания. Как только ограничения будут сняты, нас ждет волна новой моды, путешествий и творческого самовыражения. Желание заполнить накопившуюся в нас культурную пустоту приведет к форме сверхкомпенсации, которая сделает грядущее десятилетие необычайно насыщенным. Аналогичным образом «ревущие 20-е» прошлого века также последовали за пандемией испанки 1918 года.

Остается надеяться, что после пандемии мы станем продуктивнее и сможем восстановить свою когнитивную нагрузку, которая ранее была занята бесконечными трудностями 2020 года. С нашим вновь обретенным миром и способностями мы можем и мечтать, и создавать.

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