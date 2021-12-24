Дипфейки часто используются в плохих целях — от распространения дезинформации до включения людей в порноролики. Так, дипфейк Олега Тинькова рекламировал инвестиции, а в Telegram распространились боты, создающие порноролики по запросу. При этом поддельные изображения часто не уступают по качеству реальным, а потому их все сложнее обнаружить.

К счастью, появился инструмент на базе ИИ, который с легкостью справляется с этой задачей. Для этого ему достаточно «заглянуть» в отражение в глазах.

Разработан ИИ, который обнаруживает дипфейки по отражениям в глазах